Cơ hội trúng chuyến du lịch quốc tế khi giao dịch ngoại tệ Eximbank

Chương trình có tổng giá trị giải thưởng gần 1 tỷ đồng, khách hàng giao dịch ngoại tệ từ 25.000 USD hoặc 500.000 USD có cơ hội nhận mã dự thưởng, tham gia quay số trúng các chuyến du lịch quốc tế.

Đại diện nhà băng cho biết, sau hai mùa tổ chức thành công và nhận được phản hồi tích cực từ khách hàng, chương trình "Du lịch 5 châu cùng ngoại hối Eximbank" chính thức bước sang mùa thứ ba. Năm nay, ngân hàng mang đến diện mạo mới cùng hệ thống giải thưởng có tổng giá trị lên đến 1 tỷ đồng, hướng tới việc gia tăng trải nghiệm cho khách hàng khi giao dịch ngoại hối.

Chương trình "Du lịch 5 châu cùng ngoại hối". Ảnh: Eximbank

Điểm nổi bật của mùa ba là danh sách điểm đến quốc tế phong phú, trải dài qua năm châu lục. Khách hàng trúng giải sẽ có cơ hội khám phá các địa danh nổi tiếng như lâu đài Bellinzona tại Thụy Sĩ, cung điện Versailles tại Pháp, San Francisco hiện đại, sa mạc Sahara huyền bí ở Maroc, hay các thành phố sôi động như Sydney và Melbourne. Mỗi chuyến đi được thiết kế để mang đến trải nghiệm đa sắc màu văn hóa và không gian nghỉ dưỡng cao cấp, phù hợp với nhiều sở thích khác nhau.

Chương trình còn giới thiệu hai hành trình mới chưa từng xuất hiện ở các mùa trước. Đáng chú ý là chuyến du ngoạn đến Thượng Hải trên du thuyền cao cấp Spectrum Of The Sea. Với hệ thống dịch vụ đạt chuẩn 5 sao quốc tế, hành trình này giúp mở rộng trải nghiệm, đánh dấu bước tiến mới trong cách tiếp cận khách hàng của Eximbank thông qua dịch vụ ngoại hối.

Thể thức tham gia chương trình được thiết kế đơn giản và phù hợp với nhiều khách hàng. Mỗi giao dịch ngoại tệ quy đổi từ 500.000 USD trở lên đối với khách hàng doanh nghiệp, hoặc từ 25.000 USD với khách hàng cá nhân, nhận một mã dự thưởng. Mã dự thưởng là tấm vé để khách hàng bước vào vòng quay may mắn, có cơ hội trúng các chuyến du lịch. Chương trình diễn ra từ ngày 1/7 đến hết 31/10 trên toàn hệ thống Eximbank.

Theo đại diện ngân hàng, ngoài giá trị vật chất, chương trình còn nhận được sự đồng hành tích cực từ các khách hàng từng tham gia ở những mùa trước. Nhiều chia sẻ về hành trình đáng nhớ, niềm vui và trải nghiệm sau mỗi chuyến đi trở thành nguồn cảm hứng để Eximbank tiếp tục đầu tư, nâng cấp chương trình qua từng năm.

Với hệ thống giải thưởng mở rộng, quy trình tham gia dễ dàng và điểm đến được tuyển chọn kỹ lưỡng, chương trình năm nay vừa là hoạt động tri ân khách hàng, vừa phản ánh định hướng chiến lược của Eximbank trong việc kết nối giao dịch tài chính với trải nghiệm sống. Ngân hàng đặt mục tiêu đồng hành cùng khách hàng trên hành trình hội nhập quốc tế và phát triển thương mại toàn cầu.

Hoàng Đan