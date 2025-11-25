Cơ hội trúng chuyến đi xem SEA Games khi nâng cấp Internet FPT

FPT triển khai chương trình ưu đãi dành cho người dùng nâng cấp Internet, mang đến cơ hội trúng chuyến đi Thái Lan để trực tiếp cổ vũ đội tuyển Việt Nam tại SEA Games 33.

Từ ngày 25/11 đến 20/12, khách hàng đăng ký mới hoặc nâng cấp dịch vụ Internet FPT sẽ nhận mã dự thưởng để tham gia quay số. Chương trình áp dụng cho các gói Internet, combo Internet kèm FPT Play, FPT Camera hoặc gói tích hợp theo quy định. Mỗi hợp đồng đủ điều kiện tương ứng với một mã dự thưởng.

Giải thưởng là voucher du lịch Thái Lan dành cho hai người, có hiệu lực trong một năm từ 1/12/2025 đến 1/12/2026. Người trúng thưởng có thể chủ động chọn thời điểm di chuyển, kết hợp du lịch với việc theo dõi các trận đấu quan trọng của SEA Games 33.

Gia đình theo dõi thể thao cùng nhau. Ảnh: FPT

Toàn bộ mã dự thưởng hợp lệ sẽ được đưa vào hệ thống quay số ngẫu nhiên trong bốn đợt, tổ chức từ 14h đến 17h các ngày 1, 8, 15 và 23/12. Kết quả sẽ được công bố trong lễ quay số livestream trên Fanpage FPT Telecom. Ngay sau đó, FPT sẽ chủ động liên hệ để xác minh thông tin và hướng dẫn khách hàng hoàn tất thủ tục nhận giải.

Theo đại diện FPT, trong mùa SEA Games, nhu cầu truy cập Internet luôn tăng mạnh. Nếu đường truyền không đảm bảo, tình trạng giật, lag có thể ảnh hưởng tới trải nghiệm trọn vẹn các trận đấu của người hâm mộ.

Cùng với chương trình ưu đãi, FPT giới thiệu các gói Internet tốc độ cao tích hợp Wi-Fi 7 XGSPON và Wi-Fi 6. Công nghệ Wi-Fi 7 cho tốc độ lý thuyết đến 10 Gbps, khả năng chịu tải lớn và độ trễ thấp, phù hợp cho các hoạt động xem thể thao trực tuyến, học tập và làm việc từ xa. Hệ thống Mesh Wi-Fi 7 giúp duy trì kết nối ổn định trong toàn bộ không gian nhà ở.

Việc nâng cấp đường truyền trong thời gian diễn ra chương trình giúp cải thiện kết nối cho gia đình trong giai đoạn nhu cầu Internet tăng cao, đồng thời mang đến cho người dùng có cơ hội trúng chuyến đi Thái Lan. Đại diện FPT cho biết doanh nghiệp mong muốn mang đến trải nghiệm xem SEA Games trọn vẹn hơn, đồng thời tạo cơ hội để khán giả có thể trực tiếp cổ vũ đội tuyển trên sân.

"Chúng tôi tin rằng, kết nối không chỉ là đường truyền internet, mà còn là sự gắn kết giữa cảm xúc, cộng đồng và những trải nghiệm thật. FPT sẽ đồng hành cùng người hâm mộ Việt trên hành trình chinh phục vinh quang tại SEA Games 33", đại diện đơn vị nói.

SEA Games 33 diễn ra từ ngày 9/12 đến 20/12 tại Bangkok, Chonburi và Songkhla, với 574 nội dung từ 50 môn thể thao. Năm nay là lần thứ bảy Thái Lan đăng cai sau năm 1959, 1967, 1975, 1985, 1995 và 2007.

Hoài Phương