Cơ hội trúng 10 lượng vàng khi gửi tiết kiệm tại Vikki

Khách hàng gửi tiết kiệm tại Ngân hàng số Vikki có cơ hội nhận giải thưởng cao nhất là 10 lượng vàng SJC khi tham gia chương trình tiết kiệm dự thưởng.

Chương trình "Tiết kiệm Vikki - trúng ngựa vàng ký" áp dụng từ nay đến ngày 30/6, dành cho khách hàng gửi từ 20 triệu đồng với kỳ hạn một tháng trở lên, thực hiện trên ứng dụng Vikki hoặc tại hơn 200 điểm giao dịch trên toàn quốc.

Bên cạnh mức lãi suất cạnh tranh và thủ tục đơn giản, chương trình triển khai hệ thống giải thưởng theo ngày, tuần và tháng. Cụ thể, mỗi ngày có ba khách hàng nhận tổng cộng ba chỉ vàng SJC; mỗi tuần gồm ba giải nhất (một chỉ vàng) và 6 giải nhì (0,5 chỉ vàng). Mỗi tháng có ba giải nhất (một lượng vàng) và 12 giải nhì (5 chỉ vàng), bên cạnh giải đặc biệt là 10 lượng vàng.

Thế Đan