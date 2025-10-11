Cơ hội trúng 1 tỷ đồng khi gửi tiết kiệm tại Vietcombank

Khách hàng gửi tiết kiệm từ 30 triệu đồng tại Vietcombank có cơ hội trúng thưởng 1 tỷ đồng, được tặng điểm VCB Loyalty cùng nhiều ưu đãi khác, từ 25/9 đến 31/10.

Vietcombank vừa công bố chương trình khuyến mại đặc biệt dành cho khách hàng gửi tiết kiệm mang tên "Tiết kiệm hôm nay - Trúng ngay tiền tỷ". Chương trình áp dụng với khách hàng gửi tiền tại quầy và online trên ngân hàng số VCB Digibank.

Giao diện chương trình ưu đãi gửi tiết kiệm của Vietcombank. Ảnh: Vietcombank

Cụ thể, với mỗi khoản gửi tiết kiệm từ 30 triệu đồng, kỳ hạn 6 hoặc 12 tháng, khách hàng sẽ được cấp mã dự thưởng tham gia quay số. Tổng giá trị giải thưởng lên tới 3 tỷ đồng, trong đó có một giải Đặc biệt trị giá 1 tỷ đồng, 10 giải Nhất trị giá 100 triệu đồng mỗi giải và 20 giải Nhì trị giá 50 triệu đồng mỗi giải.

Đặc biệt, vào dịp 1/10 (dành cho khách hàng từ 60 tuổi) và 20/10 (dành cho khách hàng nữ), khách hàng sẽ được nhân đôi cơ hội trúng thưởng thông qua số lượng mã dự thưởng cũng tăng gấp đôi.

Bên cạnh chương trình quay số, khách hàng gửi tiết kiệm từ 1 tỷ đồng tại quầy giao dịch sẽ được tặng điểm VCB Loyalty tương ứng 0,1% số tiền gửi. Người dùng có thể sử dụng điểm VCB Loyalty để quy đổi thành e-Voucher giảm giá thanh toán đặc biệt (qua VNPay-QR) tại Diamond Plaza, Takashimaya, Lotte Center Hà Nội, đặt vé máy bay Vietnam Airlines...

Thanh Thư