Cơ hội trúng 1 tỷ đồng khi gửi tiết kiệm tại Agribank

Khách hàng gửi tiết kiệm kỳ hạn 6, 9, 12 tháng tại Agribank có cơ hội trúng sổ tiết kiệm 1 tỷ đồng, cùng nhiều giải thưởng khác, từ 10/11 đến 31/3/2026.

Agribank triển khai chương trình khuyến mại "Tiết kiệm hôm nay - Rinh ngay quà tặng" với hơn 3.300 giải thưởng, tổng giá trị 9,7 tỷ đồng. Giải đặc biệt là sổ tiết kiệm trị giá 1 tỷ đồng; tiếp đến là 9 giải nhất, mỗi giải trị giá 100 triệu đồng; 60 giải nhì trị giá 30 triệu đồng mỗi giải; 300 giải ba - mỗi giải trị giá 10 triệu đồng và 3.000 giải khuyến khích, mỗi giải 1 triệu đồng.

Chương trình áp dụng cho khách hàng gửi tiết kiệm dự thưởng tại tất cả điểm giao dịch của Agribank trên toàn quốc. Khi gửi tiền, khách hàng sẽ được cấp mã dự thưởng để tham gia quay số.

Khách hàng gửi tiết kiệm tại quầy Agribank. Ảnh: Agribank

Khách hàng có thể gửi số tiền linh hoạt để nhận nhiều mã dự thưởng, tăng cơ hội trúng giải. Cuối chương trình, ngân hàng phối hợp cùng Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Hải Phòng tổ chức quay số. Mã dự thưởng trùng với kết quả quay số sẽ nhận giải tương ứng; trường hợp trúng nhiều hạng mục, khách hàng được nhận toàn bộ các giải. Kết quả sẽ được công bố công khai tại chi nhánh, phòng giao dịch, website và các phương tiện thông tin đại chúng.

Song song chương trình dự thưởng, từ 1/11 đến 31/12, Agribank triển khai ưu đãi "Gửi USD - Nhân đôi đặc quyền" dành cho khách hàng cá nhân gửi USD, bao gồm miễn/giảm phí thẻ quốc tế, ưu đãi tỷ giá khi chuyển tiền ra nước ngoài và ưu đãi lãi suất cho vay.

Agribank là ngân hàng thương mại Nhà nước, với mạng lưới rộng lớn trên khắp mọi vùng, miền, huyện đảo trong cả nước. Hiện, tổng tài sản của Agribank đạt trên 2,3 triệu tỷ đồng, nguồn vốn trên 2,2 triệu tỷ đồng, tổng dư nợ cho vay nền kinh tế trên 1,94 triệu tỷ đồng.

Minh Ngọc