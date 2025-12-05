Cơ hội trúng 1.600 xe Wave Alpha từ Honda Việt Nam

Người mua các dòng xe máy Honda có cơ hội tham gia quay số may mắn, giải thưởng 1.600 chiếc Wave Alpha và nhiều phần quà, đến ngày 16/2/2026.

Theo Honda Việt Nam, đây là một trong những chương trình ưu đãi lớn nhất năm được hãng tung ra, nhằm tri ân người dùng dịp Tết Nguyên đán.

Honda Future 125 Fi ra mắt phiên bản mới hồi cuối tháng 10. Ảnh: HVN

Cụ thể, chương trình này áp dụng cho người mua các dòng xe máy: Wave Alpha, Blade, Wave RSX, Future, Vision, Lead, Air Blade 160/125, Sh Mode, SH160i/125i, Vario 160/125, SH 350, Winner X/R, CBR150R. Người mua các dòng xe trên sẽ nhận một lượt tham gia vòng quay may mắn, cơ hội trúng thưởng xe Wave Alpha phiên bản tiêu chuẩn. Theo hãng, tổng số xe được trao giải là 1.600 chiếc.

Với người mua dòng xe Vision, Lead, Sh Mode, Vario 160/125 không tham gia hoặc tham gia nhưng không trúng thưởng chương trình trên, sẽ nhận một trong các quà tặng: voucher 1 triệu đồng mua phụ kiện, 2 thẻ điện thoại trị giá 500.000 đồng, smart watch Samsung Galaxy Fit 3. Người mua Honda Icon e: sẽ nhận 5 triệu đồng tiền mặt. Nếu lựa chọn trả góp, người mua xe sẽ chi mức lãi từ 190.000 đồng một tháng, tương đương lãi suất từ 0,55% một tháng, thông qua các công ty tài chính liên kết Honda Việt Nam.

Xe máy điện Honda ICON e: tại Hà Nội. Ảnh: Lương Dũng

Chương trình ưu đãi trên được Honda Việt Nam áp dụng tại hệ thống Cửa hàng bán xe máy và dịch vụ do Honda ủy nhiệm (Head) và Cửa hàng bán xe máy tổng hợp toàn quốc.

Tại thị trường Việt Nam, Honda vẫn là hãng xe hai bánh có thị phần lớn nhất. Nửa đầu năm nay, Honda bán 1.108.793 xe hai bánh các loại, chiếm khoảng 86% thị phần, theo số liệu từ Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM).

Quang Anh