Cơ hội trở thành diễn giả TEDx cho học sinh, sinh viên tại Hà Nội

Greenwich Việt Nam mở cuộc tuyển chọn diễn giả cho sân khấu diễn thuyết tiếng Anh TEDx tại Hà Nội tháng 3/2024, mở cổng đăng ký đến hết ngày 15/12.

Thí sinh cần trải qua bốn vòng tuyển chọn. Trong đó, vòng Ideas diễn ra từ 25/11 đến 29/12. Ứng viên đăng ký ghi danh qua website trước ngày 15/12 và có 15 ngày để chuẩn bị bài viết 500 chữ trình bày ý tưởng bằng tiếng Anh gửi về email của ban tổ chức muộn nhất ngày 29/12.

Đến Casting (ngày 5 - 20/1/2024), top 50 thí sinh có bài viết trình bày ý tưởng tốt nhất sẽ gửi video ghi hình bài nói cá nhân cho ban tổ chức trước ngày 20/1/2024. Từ ngày 2 đến 22/2/2024, top 30 thí sinh có phần thể hiện xuất sắc qua video tiếp tục bước vào vòng bình chọn "Diễn giả được yêu thích nhất" trên fanpage TEDx Greenwich.

Vòng 3 - Platform được tổ chức vào ngày 23/2/2024. Top 30 thí sinh sẽ diễn thuyết trên sân khấu Platform TEDx tại Greenwich Việt Nam, cơ sở Hà Nội. Cuối cùng, vòng On stage diễn ra vào ngày 6/3/2024, top 15 thí sinh có điểm cao nhất vòng trước chính thức trở thành diễn giả TEDx và tham gia thuyết trình trực tiếp trên sân khấu TEDx Greenwich University Hanoi.

Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022 - Huỳnh Nguyễn Mai Phương diễn thuyết trên sân khấu TEDx Greenwich University Danang 2022. Ảnh: Greenwich Việt Nam

Sân khấu diễn thuyết tiếng Anh TEDx do Greenwich Việt Nam tổ chức tại cơ sở Hà Nội có tên gọi "TEDx Greenwich University Hanoi". Đây là sân chơi quốc tế dành cho sinh viên Greenwich, học sinh THPT trên địa bàn Hà Nội và khu vực lân cận. Tham gia chương trình, thí sinh có cơ hội thể hiện khả năng tiếng Anh, tư duy sáng tạo và truyền cảm hứng cho những thay đổi tích cực trong cộng đồng.

Ngoài ra, các bạn trẻ được rèn luyện khả năng làm chủ sân khấu, nói trước đám đông và có cơ hội đại diện Greenwich Việt Nam ghi danh vào danh sách diễn giả TEDx trên toàn thế giới.

Với chủ đề "Trailblazer - Make your mark" (tạm dịch: Người tiên phong - Ghi dấu ấn), ban tổ chức TEDx Greenwich University Hanoi khuyến khích thí sinh trở thành người tiên phong lan tỏa những ý tưởng khác biệt, dấu ấn cá nhân qua ý tưởng sáng tạo, truyền cảm hứng và có sức ảnh hưởng trong các lĩnh vực: giáo dục, môi trường, công nghệ và bất bình đẳng.

Khi trở thành diễn giả đứng trên sân khấu TEDx Greenwich University Hanoi, các bạn trẻ sẽ nhận được sự hướng dẫn, hỗ trợ, hoàn thiện bài diễn thuyết từ các giảng viên của Greenwich Việt Nam; cập nhật hồ sơ trên các nền tảng xã hội với vai trò diễn giả của TEDx Greenwich University Hanoi; được cấp giấy chứng nhận và quà lưu niệm. Bài diễn thuyết sẽ đăng tải trên trang YouTube của TEDx Talks toàn cầu với gần 40 triệu người theo dõi.

Trong suốt quá trình dự thi, thí sinh sẽ được đội ngũ ban tổ chức hỗ trợ liên tục về thông tin, cách thức và quy trình dự thi để đảm bảo cuộc thi diễn ra suôn sẻ.

Á hậu 2 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 - Huỳnh Phạm Thủy Tiên diễn thuyết tại TEDx Greenwich University Danang 2022. Ảnh: Greenwich Việt Nam

TED là tổ chức truyền thông đại chúng chuyên đăng tải những bài diễn thuyết mang ý nghĩa tích cực với thông điệp "Ideas worth spreading" (tạm dịch: Những ý tưởng đáng lan truyền). Sự kiện độc lập TEDx có tính chất tương tự như TED, được tổ chức bởi bất cứ cá nhân, tổ chức nào được giấy phép từ tổ chức nhằm mục đích lan tỏa giá trị của những ý tưởng về sự thay đổi tích cực đến cộng đồng.

Greenwich Việt Nam là chương trình liên kết quốc tế giữa Trường Đại học FPT và Đại học Greenwich (Anh) từ năm 2009. Đơn vị đặt ra sứ mệnh nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Việt Nam theo hướng hội nhập quốc tế, từ đó, đào tạo theo chương trình nguyên bản của ngôi trường đại học có lịch sử lâu đời tại Anh Quốc.

Đại học Greenwich nằm trong top 501- 600 trường đại học tốt nhất thế giới năm 2024 theo bảng xếp hạng của THE, top 86 trường đại học có tầm ảnh hưởng nhất thế giới theo THE Impact Rankings 2023 và là trường đại học tốt nhất London do sinh viên bình chọn bởi StudentCrowd năm 2023.

TEDx Greenwich đã tổ chức hai mùa tại cơ sở Đà Nẵng với tên gọi "TEDx Greenwich University Danang". Mùa đầu tiên mang chủ đề "Education and Life" (Giáo dục và cuộc sống) với sự góp mặt của 7 diễn giả là sinh viên đang theo học tại Greenwich Việt Nam - cơ sở Đà Nẵng. Năm nay, TEDx Greenwich University Danang quay trở lại với chủ đề "We All Matter". Năm 2024, TEDx Greenwich University Hanoi diễn ra lần đầu tiên tại Greenwich Việt Nam – cơ sở Hà Nội.

Nhật Lệ