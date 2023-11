Cơ hội trở lại PGA Tour cho cựu đấu thủ LIV Golf League

Từng bị PGA Tour cấm cửa do bỏ sang LIV Golf League, nhưng Turk Pettit hiện có khả năng quay về hệ thống giải golf Mỹ và qua đó đặt mốc đáng nhớ cho giới golf quốc tế.

Golfer Mỹ 24 tuổi đang tìm đường về PGA Tour qua Q-School gồm ba giai đoạn. Anh đã vượt được chặng đầu, còn chặng giữa sẽ diễn ra vào ngày 14/11. Nếu cán đích trong top 5, Pettit sẽ nhận được thẻ đấu PGA Tour hoàn chỉnh, mùa 2024 và trở thành cựu thành viên LIV Golf League đầu tiên trở lại đấu trường golf hạng nhất Mỹ bằng thực lực, thay vì nhờ cơ chế hay chính sách.

Petit thời còn thi đấu ở LIV Golf League 2022. Ảnh: LIV Golf

PGA Tour đã kết thúc xung đột với LIV Golf League, đang cố chốt điều khoản cụ thể vào cuối năm nay sau thỏa thuận sơ bộ công bố hồi tháng 6. Thời gian hai bên kịch chiến, Pettit bị cấm dự tất cả giải do PGA Tour chủ trì hoặc bảo trợ trong vòng một năm, áp dụng từ 16/10/2022. Đây là án kỷ luật do anh đào ngũ sang hệ thống giải do Quỹ đầu tư công (PIF) Saudi sở hữu.

Pettit bắt đầu gây được tiếng vang trong sự nghiệp golf từ hồi còn diện nghiệp dư, qua chức vô địch cá nhân giải golf cao đẳng - đại học trên toàn nước Mỹ hồi 2021. Không lâu sau thắng lợi đó, anh lên chuyên nghiệp và về nhất một giải hạng 3 được PGA Tour bảo trợ, nhờ vậy được dịp thử sức tổng cộng chín lần trên cấp hạng nhất và Korn Ferry Tour hạng nhì với thành tích tốt nhất là T31 ở Wells Fargo Championship 2022. Vài tuần sau giải này, Pettit về LIV Golf League theo lời mời từ Graeme McDowell, khi đó dẫn đội Niblicks.

Mùa khai trương 2022, Pettit vất vả khẳng định chỗ đứng, cuối cùng đứng thứ 41 bảng thành tích cá nhân chung cuộc với tiền thưởng đạt 1,7 triệu USD. Sang mùa 2023, Niblicks đổi đội trưởng, đổi tên thành RangeGoats, còn Pettit bị đẩy qua Asian Tour, đối tác với chủ LIV Golf League từ 2021. Sang hệ thống golf châu Á, Pettit đánh được 14 giải, còn tiền thưởng gộp mới gần 85.000 USD.

Pettit mới hết bị PGA Tour cấm đấu vào ngày 17/10. Và vì thế, anh được quyền dự Q-School giai đoạn 1 và chọn điểm thi tại Texas. Hôm 27/10, anh cán đích thứ 8 với điểm -10 trên sân par72. Kết quả này đưa Petti vào giai đoạn 2.

Quốc Huy