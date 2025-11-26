Cơ hội trị bệnh khó từ ngân hàng tế bào gốc công lập đầu tiên

Bệnh viện Phụ sản Hà Nội vừa vận hành Trung tâm Tế bào gốc và Ngân hàng mô, mở ra triển vọng điều trị các bệnh lý phức tạp như suy buồng trứng sớm, xơ gan, tiểu đường.

Ngày 25/11, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội khai trương Trung tâm Tế bào gốc - Ngân hàng mô. TS.BS Mai Trọng Hưng, Giám đốc bệnh viện, cho biết đây là cơ sở y tế công lập đầu tiên được Bộ Y tế cấp phép lưu trữ đa dạng các dòng tế bào, bao gồm tế bào gốc máu cuống rốn, mô dây rốn, màng bánh rau và tế bào gốc trung mô, biểu mô. Đơn vị cũng là bệnh viện công đầu tiên đáp ứng đủ điều kiện phê duyệt toàn diện 4 danh mục hoạt động: tiếp nhận - bảo quản, cung ứng trong nước, trao đổi mẫu với các ngân hàng khác và hợp tác quốc tế.

Y bác sĩ xử lý tế bào gốc. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Ngay sau khi đi vào hoạt động, Trung tâm sẽ ứng dụng các dòng tế bào gốc từ máu và mô cuống rốn để điều trị những bệnh lý nan y. "Chúng tôi kỳ vọng tạo ra bước đột phá trong điều trị suy buồng trứng sớm, giúp nhiều phụ nữ hiện thực hóa giấc mơ làm mẹ", ông Hưng nhấn mạnh.

Về quy trình kỹ thuật, đơn vị áp dụng công nghệ tách chiết hoàn toàn tự động trong hệ thống phòng sạch đạt chuẩn quốc tế nhằm giảm thiểu sai số và tối ưu hiệu suất thu nhận. Hệ thống trang thiết bị bao gồm tủ nuôi cấy kiểm soát vi môi trường, máy tách tế bào gốc tự động và công nghệ phân tích chất lượng bằng kỹ thuật dòng chảy (Flow Cytometry) với khả năng đọc 10 kênh huỳnh quang. Khu vực lưu trữ nitơ lỏng quy mô lớn có khả năng bảo quản đồng thời hơn 5.000 đơn vị tế bào gốc tạo máu.

Tế bào gốc được giới y khoa ví như "phát hiện của thế kỷ" nhờ khả năng tự tăng sinh và biệt hóa thành nhiều loại tế bào, mô hoặc cơ quan khác nhau. Khi đưa vào cơ thể, chúng thay thế các tế bào tổn thương hoặc tiết ra hoạt chất sinh học kích thích quá trình tự sửa chữa, giúp phục hồi chức năng các cơ quan hư hại.

Thời gian qua, thế giới và Việt Nam đã đạt nhiều bước tiến trong ứng dụng tế bào gốc để chữa các bệnh lý về đường hô hấp, xương khớp và một số loại ung thư máu. Phương pháp này cũng đang mở ra hướng đi mới đầy tiềm năng cho các bệnh nhân xơ gan, tiểu đường, đột quỵ hay các tổn thương thần kinh.

Thùy An