Cơ hội trao đổi trực tiếp với đại diện tuyển sinh 20 trường Canada

Học sinh, sinh viên có thể trao đổi trực tiếp với đại diện tuyển sinh của hơn 20 trường THPT, đại học, cao đẳng tại "Ngày hội xu hướng du học và định cư Canada".

Sự kiện do Yes Study tổ chức nhằm chia sẻ về cơ hội học tập, làm việc, định cư cho học sinh, sinh viên Việt và những người có nhu cầu sinh sống tại Canada. Ngày hội diễn ra vào lúc 9h, ngày 12/2 tại Khách sạn Mai House Sài Gòn (157 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP HCM) và 9h ngày 19/2 tại Khách sạn Du Parc (84 Trần Nhân Tông, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng).

Một sự kiện tư vấn du học Canada của Yes Study. Ảnh: Yes Study

Tại đây, người tham gia có thể ứng tuyển học bổng trực tiếp cùng đại diện trường với giá trị đến 5.000 CAD (khoảng 90 triệu đồng), đồng thời, nhận tư vấn về định hướng lộ trình du học, định cư theo nhu cầu. Bên cạnh đó, Yes Study và các trường cũng cập nhật thông tin chính sách du học, di trú và giải đáp thắc mắc liên quan.

Ngoài ra, học sinh, sinh viên và phụ huynh có thể trao đổi trực tiếp cùng nhà đồng sáng lập Yes Study - Andy Lưu (Lưu Danh Luân) về chính sách, kế hoạch nhập cư theo quy định của pháp luật. Anh sở hữu tấm bằng CICC (College of Immigration and Citizenship Consultants) và là cố vấn di trú được Chính phủ Canada cấp phép.

Song song, qua Ngày hội xu hướng du học và định cư Canada, Yes Study cũng ra mắt nền tảng LOA Portal - công cụ giúp người dùng tự hoàn thiện hồ sơ du học Canada. Đơn vị được Quỹ IRAP tài trợ để phát triển dự án này.

Giao diện nền tảng LOA Portal. Ảnh: Yes Study

IRAP là chương trình hỗ trợ đổi mới của Canada dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ thông qua việc hỗ trợ tài chính, dịch vụ tư vấn, kết nối với các chuyên gia kinh doanh, nghiên cứu và phát triển tốt nhất. Chính phủ Canada ứng dụng mô hình này nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh và hệ thống đổi mới trong hơn 70 năm qua.

LOA Portal có thể hỗ trợ du học sinh trong lộ trình tự chuẩn bị hồ sơ du học Canada, tìm hiểu và chọn trường, ngành học. Qua đó, các bạn trẻ có thể tiết kiệm thời gian, chi phí trong việc xin Thư nhập học và visa du học Canada. Ứng dụng cũng được trang bị giao diện thông minh dễ tiếp cận, sử dụng để phục vụ nhiều đối tượng người dùng.

Yes Study được thành lập từ năm 2016 bởi ba cựu du học sinh, đang sinh sống và làm việc tại Canada. Tổ chức hoạt động trong lĩnh vực du học, tư vấn di trú và xây dựng cộng đồng du học sinh Việt Nam tại nước này. Hiện, đơn vị sở hữu văn phòng tại Toronto (Canada) và văn phòng đại diện ở Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Philippines, Mỹ Latinh.

Các chuyên viên tư vấn tại trụ sở Yes Study. Ảnh: Yes Study

Ngoài ra, Yes Study mở rộng sang nhiều lĩnh vực khác tại Canada như YesFeed (cộng đồng sinh hoạt du học sinh), Yes elite services (đưa đón sân bay, dịch vụ hồ sơ...) hay Yes!Work (tư vấn việc làm tại). Đến nay, Yes Study đã tư vấn, hỗ trợ và giúp đỡ hàng bạn học sinh, sinh viên du học Canada và tìm kiếm việc làm, định cư sau khi tốt nghiệp.

