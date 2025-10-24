Cơ hội trải nghiệm dàn SUV mới của Kia Việt Nam

Sự kiện Kia Day quy tụ các dòng xe mới nhất của Kia tại Việt Nam, được Thaco Auto tổ chức trong hai ngày cuối tuần ở Hà Nội.

Kia Việt Nam tổ chức sự kiện nhân cột mốc 400.000 xe được bán ra tại Việt Nam, mang đến cơ hội trải nghiệm thực tế các dòng SUV mới nhất. Sự kiện vào cửa tự do, diễn ra ngày 25-26/10, tại showroom Kia Phạm Văn Đồng (Bắc Từ Liêm, Hà Nội).

Kia Sorento phiên bản mới trưng bày và tổ chức lái thử tại sự kiện. Ảnh: Kia Việt Nam

Tại sự kiện, hãng xe Hàn Quốc trưng bày các dòng xe đang kinh doanh tại thị trường Việt Nam, gồm các mẫu gầm cao như Sonet, Seltos, Sportage, Carnival và hai dòng xe mới ra mắt là Sorento và Morning phiên bản mới. Điểm nhấn tại sự kiện là mẫu Carnival hybrid có tuỳ chọn cá nhân hoá hàng ghế thứ hai, gồm các tiện nghi như: ghế thư giãn không trọng lực, chức năng massage, màn hình cảm ứng 4,5 inch, giá đỡ điện thoại từ tính, tuỳ chọn màu nội thất cao cấp...

SUV Sorento và dòng hatchback thời trang Morning phiên bản mới cũng được trưng bày và cho người dùng trải nghiệm. Trong đó, Morning hướng đến nhóm khách nữ cá tính, thường xuyên di chuyển trong đô thị.

Các dòng xe mới nhất của Kia tại Việt Nam. Ảnh: Kia Việt Nam

Ngoài không gian trưng bày của thương hiệu, ngày hội Kia Day sẽ có các hoạt động tương tác mang văn hoá Hàn Quốc. Workshop chụp hình với hoa anh đào, mặc thử trang phục Hanbok truyền thống Hàn Quốc. Không gian trò chơi vẽ tranh Chibi, khám phá triển lãm ảnh và lịch sử phát triển của Kia. Khu vực thực tế ảo lái xe, khu vực Kid Corner dành cho gia đình với minigame gắp thú nhồi bông, nghe nhạc Acoustic và nhận quà tặng từ Kia Việt Nam.

Quang Anh