Cơ hội tìm về 'sân nhà' của ngành gỗ nội thất

Doanh nghiệp xuất khẩu nội thất có cơ hội ngay chính "sân nhà" với thị trường chục tỷ USD, khởi sắc nhờ đô thị hóa, bất động sản ấm lên

Đầu năm nay, Nhà Xinh nâng cấp cửa hàng tại Phú Mỹ Hưng (TP HCM). Không gian trưng bày mới hoạt động từ tháng 3, chú trọng sự thoải mái, tiện nghi, công năng đa dạng để khách hàng dễ hình dung và lựa chọn sản phẩm.

Chuỗi nội thất này có 6 cửa hàng tại TP HCM và Hà Nội, bán phần lớn sản phẩm được thiết kế và sản xuất tại nhà máy AA Tây Ninh, nơi vừa cung cấp hàng cho hệ bán lẻ vừa thi công cho các khách sạn, khu nghỉ dưỡng cao cấp và quốc tế.

Ông Nguyễn Quốc Khanh, Chủ tịch AA Corporation - công ty sở hữu Nhà Xinh - cho biết chuỗi cửa hàng năm nay có thể tăng trưởng 15-20%. "Chúng tôi đang rất chú trọng vào thị trường nội đia, ngày càng muốn mở rộng", ông nói.

Ngành chế biến gỗ Việt Nam quy tụ khoảng 6.000 doanh nghiệp, với 45% có khả năng xuất khẩu, theo ước tính của ông Nguyễn Chánh Phương, Phó chủ tịch Hội Mỹ nghệ và Chế biến gỗ TP HCM (Hawa). Tám tháng đầu năm, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ đạt 11,1 tỷ USD, tăng 6,3% so với cùng kỳ 2024.

Tình hình thuận lợi nhưng trước các diễn biến khó lường của thương mại toàn cầu, quan tâm hơn đến "sân nhà" là hướng đi triển vọng, theo chuyên gia. "Bên cạnh xuất khẩu, ngành nội thất Việt Nam còn đứng trước cơ hội phát triển mạnh mẽ ở thị trường trong nước", ông Phùng Quốc Mẫn, Chủ tịch Hawa nhận xét.

Dẫn ước tính trong ngành, ông Khanh cho biết quy mô thị trường đồ nội thất của Việt Nam ước khoảng 15 tỷ USD. "Thị trường tăng trung bình 5-10% nhờ thành thị hóa và đời sống người dân nâng cao", ông nhận định.

Năm nay, động lực còn đến từ bất động sản ấm lên. Theo báo cáo quý II của Avison Young Việt Nam, thị trường căn hộ ở Hà Nội, Đà Nẵng, TP HCM tiếp tục hồi phục. Phân khúc khách sạn và nghỉ dưỡng ghi nhận nhiều nguồn cung mới.

Ngoài ra, Chủ tịch Hawa Phùng Quốc Mẫn cho rằng việc sáp nhập các đơn vị hành chính, đặc biệt là TP HCM mới tạo ra không gian phát triển lớn, kéo theo đô thị hóa, nhu cầu các công trình công cộng lẫn dân dụng. "Điều này đồng nghĩa ngành xây dựng, thiết kế và đặc biệt là ngành nội thất có cơ hội phát triển mạnh mẽ để đáp ứng nhu cầu nội địa gia tăng", ông nói.

Không chỉ Nhà Xinh đón đầu, tên tuổi nội địa khác như Gỗ Minh Long cũng nhìn thấy cơ hội. Tháng này, họ mở thêm showroom 800 m2 ở Royal City (Hà Nội). Các chuỗi nội thất - gia dụng và tiện ích nước ngoài cũng tăng điểm bán. Tháng 3, JYSK (Đan Mạch) mở cửa hàng thứ 7 ở Hà Nội, 13 cửa hàng tại Việt Nam. Hai thương hiệu Nhật Bản là Nitori và Muji lần lượt đạt 5 và 17 cửa hàng.

Một góc không gian trưng bày của Nhà Xinh tại Phú Mỹ Hưng, TP HCM. Ảnh công ty cung cấp

Tại Triển lãm VIBE 2025 - chuyên kết nối giao thương ngành kiến trúc – nội thất – xây dựng tập trung vào thị trường nội địa - diễn ra đầu tháng 10, số doanh nghiệp tham gia tăng 60% so với 2024, quy tụ 550 gian hàng. "Điều này cho thấy sự sôi động trở lại và tín hiệu tốt của thị trường nội địa", đại diện ban tổ chức nhận định.

Tuy nhiên, chinh phục "sân nhà" cần vượt qua các rào cản. Thị trường nội địa hiện cạnh tranh cao về mẫu mã và giá cả bởi nhiều nguồn hàng từ ASEAN, Trung Quốc và các nước khác. Tám tháng đầu năm, nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ đạt hơn 2,1 tỷ USD, tăng 10% so với cùng kỳ 2024, theo Cục Hải quan.

Các kênh phân khối còn tương đối truyền thống, manh mún. Theo hãng nghiên cứu thị trường Mordor Intelligence (Ấn Độ), kênh bán lẻ (B2C) chiếm 72% doanh số thị trường nội thất Việt Nam năm ngoái, dự báo tăng trưởng 8,3% mỗi năm. Phân khúc trung cấp chiếm gần một nửa và cao cấp - chủ yếu nhập khẩu từ châu Âu - cũng đang đi lên, tăng trưởng gần 7% mỗi năm.

Về phân phối, các hệ thống cửa hàng truyền thống vẫn có lợi thế do khách hàng muốn trải nghiệm trực tiếp, nhất là với đồ gỗ. Theo ông Nguyễn Quốc Khanh, cũng là Trưởng ban tổ chức VIBE 2025, điểm nghẽn lớn nhất với doanh nghiệp muốn tiếp cận khách hàng trong nước là không có những chuỗi bán lẻ đủ lớn. Chỉ khi có những nhà mua đặt đơn hàng sản lượng nhiều mới giảm được giá thành sản xuất, tăng tính cạnh tranh.

Ngoài ra, với doanh nghiệp xuất khẩu chuyên gia công theo mẫu sẵn có của khách hàng quốc tế, kinh doanh trong nước đòi hỏi phải đầu tư vào nghiên cứu thị trường, tìm hiểu thói quen, hành vi tiêu dùng, gu thẩm mỹ và mức chi trả của khách hàng để phát triển mẫu mã.

"Các doanh nghiệp phải tập trung nâng cao năng lực thiết kế và làm quen với việc phân phối sản phẩm dựa trên nhu cầu thực tế của xã hội. Đây là thách thức mới, đặc biệt với các doanh nghiệp sản xuất nội thất trong nước", ông nhận định.

Viễn Thông