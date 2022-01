Cơ hội tham dự lễ trao giải Ôtô của năm 2021

Độc giả có thể trực tiếp tham gia lễ trao giải Ôtô của năm tổ chức ngày 14/1 tại Trung tâm hội nghị quốc gia, Hà Nội.

Diễn ra từ đầu tháng 11, giải thưởng Car Awards 2021 thu hút sự quan tâm từ đông đảo độc giả của VnExpress. Chương trình chuyên nghiệp đầu tiên ở Việt Nam về bình chọn và vinh danh những mẫu ôtô tiêu biểu của thị trường Việt Nam trong năm có hàng loạt sự kiện, tâm điểm là bình chọn "Ôtô của năm" và "Ôtô của năm theo từng phân khúc".

Sau hai tháng, Ban giám khảo đã hoàn thành việc chấm điểm và lựa chọn ra những cái tên tiêu biểu. Lễ trao giải sẽ diễn ra vào sáng ngày 14/1 tại Trung tâm hội nghị quốc gia, Hà Nội. VnExpress dành một số lượng đáng kể vé cho độc giả tham gia sự kiện này. Tại đây, ngoài việc chứng kiến giây phút vinh danh những mẫu xe chiến thắng cuối cùng, độc giả còn có cơ hội thưởng thức nghệ thuật và tham dự tọa đàm về công nghiệp ôtô Việt Nam.

Độc giả quan tâm có thể đăng ký tại đây.

"Ôtô của năm 2021" là giải thưởng chung cuộc của Car Awards 2021, do Ban tổ chức lựa chọn từ 15 mẫu xe đứng đầu từng phân khúc. Mẫu xe được chọn phải đảm bảo các tiêu chí đáp ứng nhu cầu hiện tại của khách hàng Việt Nam, đồng thời cập nhật xu hướng của ngành ôtô thế giới, có khả năng dự báo và gợi mở nhu cầu cho người tiêu dùng trong tương lai gần.

Car Awards 2021 có 15 giải thưởng ở hạng mục "Ôtô của năm theo từng phân khúc". Giải thưởng ở từng phân khúc sẽ do Ban giám khảo lựa chọn với cấu trúc: 60% số điểm đến từ Hội đồng chuyên môn và 40% số điểm đến từ độc giả nhiều kinh nghiệm. Hội đồng chuyên môn do Ban tổ chức lựa chọn, là các nhà báo chuyên ngành, các chuyên gia đánh giá xe, chuyên gia kỹ thuật, mua bán, sản phẩm. Trong khi đó, độc giả nhiều kinh nghiệm là những người sử dụng xe nhiều năm và hoàn thành bảng câu hỏi chuyên môn do Ban tổ chức đưa ra.

Ngoài hệ thống giải thưởng chính, Car Awards 2021 còn các giải phụ như xe có khả năng vận hành ấn tượng nhất, xe có thiết kế ấn tượng nhất, hãng có hệ thống dịch vụ tốt nhất... do Ban tổ chức, Hội đồng chuyên môn và độc giả bình chọn.

