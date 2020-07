Cơ hội sở hữu căn hộ biển 1 tỷ đồng tại Bình Thuận

Khan hiếm căn hộ biển giá 1 tỷ đồng

Vài năm trước, một số dự án bất động sản nghỉ dưỡng vẫn xuất hiện khá nhiều sản phẩm căn hộ biển có giá 1-1,5 tỷ đồng một căn thì hiện nay ngưỡng giá này đang dần khan hiếm. Lý do là hầu hết thị trường du lịch truyền thống như Đà Nẵng, Phú Quốc, Nha Trang, Bà Rịa - Vũng Tàu... đều thiết lập mặt bằng giá mới.

Tại dự án Grand World Phú Quốc, dòng condotel đang chào bán ra thị trường với khoảng 3 tỷ đồng một căn, The Sóng của An Gia khoảng 2,1 tỷ đồng, Aria Vũng Tàu 3 tỷ đồng, Ariyana Smart Condotel Nha Trang có giá 2,5 tỷ đồng, The Royal Đà Nẵng đến 5 tỷ đồng...

Không chỉ căn hộ biển, phân khúc khác như nhà phố, biệt thự giá còn cao hơn gấp nhiều lần. Ở phân khúc đất nền, một số dự án giá thấp tập trung tại Quy Nhơn như dự án Nhơn Hội New City khoảng 2 tỷ đồng một nền. Hay ở Hàm Thuận Nam dự án Queen Pearl Marina Complex có giá khoảng 1,5 tỷ đồng vào năm 2019.

Căn hộ biển đang thiết lập mặt bằng giá mới.

Các chuyên gia đánh giá, trong bối cảnh du lịch đang dần hồi phục, nhất là du lịch nội địa, thị trường sẽ tiếp tục thiết lập mặt bằng giá mới. Thời điểm này, lợi thế đang thuộc về các thị trường mới nổi, mặt bằng giá còn thấp. Các thị trường đang đón đầu xu hướng của hạ tầng giao thông sẽ giàu tiềm năng tăng trưởng cùng tiến độ hạ tầng.

Hiện, các thị trường du lịch nổi bật như Đà Nẵng, Nha Trang, Hạ Long, Phú Quốc... đã hạn hẹp quỹ đất nên các nhà đầu tư bắt đầu tìm kiếm những vùng đất màu mỡ khác để phát triển như các thị trường Bình Thuận, Bình Định, Ninh Thuận..., xa hơn nữa là Quảng Nam, Quảng Ngãi. Trong đó, khu vực Kê Gà - Bình Thuận đang thu hút lượng lớn dòng tiền của nhà đầu tư do sở hữu cả lợi thế hạ tầng và giá bán.

Các thị trường mới nổi có mức giá thấp nhưng giàu tiềm năng đang được chú ý bên cạnh thị trường kỳ cựu.

Cụ thể, Kê Gà đang đón 78 dự án đầu tư, trong đó có 2 dự tổ hợp giải trí lớn nhất khu vực phía Nam của Novaland và Nam Group. Nơi đây đang đón lực đẩy mạnh khi cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết được ấn định sẽ khởi công cuối tháng 8. Khi hoàn thành, thời gian di chuyển từ TP HCM đến Kê Gà chỉ còn 2 giờ di chuyển.

Với thị trường lên đến 13 triệu dân, TP HCM sẽ mang đến nguồn du khách khổng lồ cho Kê Gà. Chưa kể, ĐT 719 và 719B sắp khởi công sẽ tạo ra cung đường ven biển đẹp, kết nối du lịch từ Vũng Tàu qua Kê Gà đến tận Mũi Né. Các yếu tố này sẽ giúp Kê Gà thiết lập mặt bằng giá mới trong tương lai gần.

Ông Trần Minh Toàn, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Du Lịch Nhà Bè Bình Thuận (chủ đầu tư khu phức hợp nghỉ dưỡng Tropical Ocean Villa & Resort) cho hay, giá đất Kê Gà ở ngưỡng thấp do nơi đây vẫn ở giai đoạn đầu của một thị trường bất động sản mới nổi. Nếu có cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết kích thích du lịch tăng trưởng thì mức giá bất động sản sẽ tăng trưởng mạnh cùng du lịch truyền thống.

Đơn cử, căn hộ biển The Farosea tại Mũi Kê Gà ra mắt với mức giá chỉ 990 triệu một căn bàn giao nội thất chuẩn 5 sao. Dự án tích hợp hơn 20 tiện ích nghỉ dưỡng đẳng cấp, ngay mặt tiền cung đường ven biển Quốc gia ĐT 719, n ứng dụng công nghệ quản lý thông minh thông qua App di động giúp gia chủ thuận tiện cập nhật và theo dõi thức thời hoạt động vận hành và kinh doanh căn hộ.

Welham - nhà quản lý các dự án 5 sao hàng đầu thế giới, trụ sở chính tại Hong Kong chịu trách nhiệm vận hành. Welham ước tính, công suất khai thác phòng tại đây thấp nhất 60% một năm với mức giá thuê dao động 1,5 - 2,5 triệu đồng một đêm. Điều này mang lại nguồn doanh thu ổn định hàng tháng cho khách hàng đến từ hoạt động khai thác dịch vụ lưu trú.

"Trong 2-3 năm tới, song hành với tốc độ tăng trưởng hạ tầng và sự đầu tư, phát triển mạnh của các dự án nghỉ dưỡng, du lịch Kê Gà sẽ phát triển không thua kém các thị trường truyền thống. Đây là những tiền đề để bất động sản Kê Gà sẽ thiết lập mặt bằng giá mới", ông Toàn nhận định.