Cơ hội sở hữu 20 biệt thự biển Mandarin Oriental, Đà Nẵng

20 căn biệt thự biển đầu tiên nằm trong quần thể nghỉ dưỡng Mandarin Oriental quy mô 17,2 ha bắt đầu nhận đặt chỗ trước trong tháng 8.

Đây là dự án đầu tiên do Mandarin Oriental quản lý và vận hành tại Việt Nam thuộc địa phận phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, do The Nam Khang Corporation làm chủ đầu tư, Coteccons là tổng thầu thi công.

Khu biệt thự biển này gồm 60 biệt thự nghỉ dưỡng một phòng ngủ và 20 biệt thự ba phòng ngủ tọa lạc trên một trong những bãi biển đẹp của Đà Nẵng, cách sân bay 15 phút di chuyển, dễ dàng tiếp cận các di sản Văn hóa Thế giới được UNESCO công nhận như Cố đô Huế, Phố cổ Hội An và Thánh địa Mỹ Sơn cũng như các sân golf đẳng cấp thế giới do các kiến trúc sư nổi tiếng thiết kế.

Mandarin Oriental Đà Nẵng được mô phỏng nhiều nét văn hóa Việt Nam. Ảnh: Mandarin Oriental

Về thiết kế, khu biệt thự hài giao thoa giữa kiến trúc Pháp và vương triều nhà Nguyễn thông qua những đường nét đặc trưng và họa tiết thiết kế xuyên suốt. Theo chủ đầu tư, mỗi biệt thự là phiên bản nghỉ dưỡng riêng tư với tiện ích đẳng cấp, giao hòa giữa vẻ thẩm mỹ và phong cách sang trọng, tối giản. Mọi chi tiết được tính toán kỹ lưỡng, mang đến cảm giác thoải mái cho du khách như khi sống tại tư gia.

Để hiện thực ý tưởng thiết kế phù hợp với các khách hàng thượng lưu của khu biệt thự biển Mandarin Oriental Đà Nẵng, dự án được đầu tư nghiên cứu và thiết kế bởi những kiến trúc sư nổi tiếng. Tất cả các khâu từ kiến trúc, thiết kế đến cảnh quan, ánh sáng, nội thất, giám tuyển nghệ thuật... đều được chăm chút kỹ càng.

Ý tưởng nội thất được cung cấp bởi công ty Yabu Pushelberg, New York (Mỹ) mang lại sự sang trọng trong không gian sống. Khu vực nhà hàng được phác thảo bởi Silver Fox (Singapore), chuyên gia thiết kế tên tuổi, thể hiện được sự ấm cúng, ưu tiên sự thoải mái của khách hàng. Hệ thống chiếu sáng do Flaming Beacon (Australia) thực hiện, được cá nhân hóa theo cảm xúc của mỗi chủ nhân. Cuối cùng, công ty Intaran (Indonesia) phụ trách phần kiến trúc cảnh quan, nâng cao sự tinh tế tổng thể của khu nghỉ dưỡng.

Mỗi dinh thự 3 – 4 phòng ngủ có diện tích đất từ 900 m2 đến 1.200 m2. Ảnh: Mandarin Oriental

Mỗi dinh thự 3 – 4 phòng ngủ có diện tích đất từ 900 m2 đến 1.200 m2, diện tích xây dựng từ 430 m2 đến 600 m2, với hồ bơi vô cực trong sân vườn cây trái yên tĩnh.

Ngoài các ưu thế về thiết kế, Mandarin Oriental còn mang đến những quyền lợi dành riêng cho chủ sở hữu. Khi mua biệt thự biển, khách hàng sẽ được hưởng đặc quyền Residences Elite, một chương trình đặc biệt với đội ngũ quản gia chuyên nghiệp, cung cấp nhiều lợi ích, tiện nghi và trải nghiệm riêng biệt cho thượng khách Mandarin Oriental (M.O Fans). Chương trình này tạo ra giá trị độc bản và làm nổi bật vị thế của chủ nhân trong cộng đồng thượng lưu, cả tại nơi lưu trú và khi du lịch đến các khách sạn Mandarin Oriental trên toàn thế giới.

Yên Chi