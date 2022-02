Cơ hội ‘săn’ lì xì 5 triệu đồng từ BEST Express

Mini game "BEST trao lì xì, khai xuân lộc phát" dành tặng lì xì trị giá 5 triệu đồng cho người tham gia thực hiện đủ các bước.

Ngày 14/2, BEST Express chính thức tung gói lì xì "khủng" trị giá 5 triệu đồng đến người dùng tại fanpage BEST Express Việt Nam. Người dùng có cơ hội nhận lì xì khi thực hiện đủ các bước và đúng quy định chương trình.

Chương trình "săn" lì xì 5 triệu đồng diễn ra từ nay đến hết 28/2 trên fanpage BEST Express Việt Nam. Ảnh: BEST Express

Cụ thể, sau khi nhấn theo dõi Fanpage BEST Express Việt Nam, người dùng bình luận theo cú pháp BEST Express kèm tên hai người bạn bất kỳ, nhấn thích và chia sẻ bài đăng mini game "BEST trao lì xì, khai xuân lộc phát" ở chế độ công khai trên trang cá nhân kèm hashtag BESTExpress và Besttraolixikhaixuanlocphat.

Mỗi tài khoản Facebook được bình luận nhiều lần trong bài đăng mini game. Mỗi bình luận đúng cú pháp yêu cầu sẽ được cộng thêm 2.000 đồng vào gói lì xì đấu giá. Bình luận chỉnh sửa tính là không hợp lệ. Người chơi nào cán mốc cộng dồn tổng giá trị bình luận đạt 5 triệu đồng trước sẽ nhận nga gói lì xì này. Chương trình kéo dài từ 14/2 đến hết 28/2.

Nếu tổng giá trị bình luận cộng dồn chưa đạt mức giá trị 5 triệu đồng trong thời gian quy định, giải thưởng sẽ bị hủy bỏ. Các giải thưởng trong những chặng đua sẽ được ban tổ chức tổng hợp và công bố chính thức trên fanpage BEST Express Vietnam trong ngày 2/3.

Từ khi tổ chức đến nay, chương trình "BEST trao lì xì, khai xuân lộc phát" thu hút hàng nghìn lượt theo dõi, kêu gọi tham gia. Nghệ sĩ Lê Dương Bảo Lâm, đối tác thân thiết của BEST Express, bày tỏ sự háo hức tham gia từ những ngày đầu tiên.

Trong buổi livestream tại fanpage cá nhân, Dương Lâm chia sẻ: "Tôi mong khán giả, khách hàng có cơ hội chiến thắng và nhận lì xì giá trị trong chuỗi thử thách này. Với BEST Express, trong những năm hợp tác vừa qua, tôi luôn hài lòng về chất lượng và hào hứng với những chương trình hay, ý nghĩa đơn vị mang lại. Hy vọng năm 2022 sẽ có cơ hội đồng hành và tham gia nhiều hơn các hoạt động cùng BEST Express".

Đại diện BEST Express cho biết minigame bình luận tích lũy nhận lì xì 5 triệu đồng là thử thách cuối cùng trong chuỗi chương trình "BEST trao lì xì, khai xuân lộc phát".

"Thông qua chương trình, chúng tôi mong muốn gửi gắm lời chúc may mắn đến khách hàng đã luôn ủng hộ thời gian qua. Trong năm mới, BEST Express hứa hẹn sẽ mang đến nhiều chương trình hay, thú vị để tạo sự gắn kết, tri ân khách hàng, đối tác", vị đại diện chia sẻ.

Nhân viên BEST Express nỗ lực mang đến dịch vụ chất lượng, nhanh chóng kèm những hoạt động ý nghĩa, thú vị, tri ân đối tác, khách hàng vì đã đồng hành. Ảnh: BEST Express

Ngoài ra, trong hai ngày 14, 15/2, BEST đồng loạt tung hàng nghìn lì xì mệnh giá 888.000 đồng và 8.000 đồng trên nền tảng thương mại điện tử Shopee. Người dùng có thể "săn lì xì" bằng cách theo dõi livestream Shopee Live vào 0h ngày 14/2 và 12h20 ngày 15/2.

Nguyệt Di