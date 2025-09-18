Cơ hội 'săn' học bổng trực tiếp từ hơn 45 trường quốc tế

Triển lãm của Capstone Education quy tụ hơn 45 trường quốc tế, mang đến cơ hội săn học bổng đến 100%, chương trình đào tạo và nhiều hoạt động trải nghiệm.

Sự kiện có sự tham gia của đại diện các trường đến từ Mỹ, Anh, Ireland, Pháp, Đức, Slovakia, Singapore và Thái Lan với nhiều bậc, từ trung học, cao đẳng, đại học đến sau đại học.

Học sinh, sinh viên có thể tiếp cận thông tin học bổng đa dạng, từ 20% đến 100%. Các chuyên gia của Capstone sẽ tư vấn trực tiếp 1-1 miễn phí, hỗ trợ đánh giá hồ sơ, chỉ ra điểm mạnh và định hướng chiến lược học bổng phù hợp.

Lịch trình Triển lãm Du học Mùa thu 2025 cụ thể như sau:

Thành phố Địa chỉ Thời gian Đà Nẵng Khách sạn Novotel, 36 Bạch Đằng 15h - 19h, ngày 25/9 Hà Nội Khách sạn du Parc, 84 Trần Nhân Tông 14h - 18h, ngày 27/9 TP HCM Khách sạn Rex, 141 Nguyễn Huệ 9h - 13h, ngày 28/9 Cần Thơ Khách sạn Charmant Suites, 45 Ngô Quyền 15h - 19h, ngày 30/9

Những học sinh có sẵn bảng điểm, chứng chỉ tiếng Anh (IELTS, TOEFL...), điểm SAT hay chứng nhận hoạt động ngoại khóa có thể mang theo để trao đổi với đại diện tuyển sinh, từ đó, có cái nhìn rõ hơn về cơ hội du học và học bổng.

Phụ huynh, học sinh trao đổi cùng chuyên gia tại sự kiện của Capstone Education. Ảnh: Capstone Education

Ngoài học bổng, phụ huynh và học sinh, sinh viên sẽ được cung cấp tài liệu tổng hợp về trường, ngành học, giúp tiết kiệm thời gian so với việc tự tìm hiểu riêng lẻ. Các đại diện trường sẽ trực tiếp giải đáp về chương trình đào tạo, yêu cầu đầu vào, chi phí, môi trường sống và cơ hội việc làm sau tốt nghiệp.

Capstone lựa chọn trường tham gia theo tiêu chí kiểm định, với Mỹ chỉ giới thiệu các trường có kiểm định cấp khu vực, còn ở các quốc gia khác đều đảm bảo tuân thủ chuẩn kiểm định nghiêm ngặt. Phụ huynh, học sinh, sinh viên có thể đăng ký tham dự miễn phí trước sự kiện.

Sinh viên trao đổi trực tiếp với trường quốc tế. Ảnh: Capstone Education

Triển lãm còn có hai hội thảo chuyên đề với chủ đề "Du học thời AI: Học thế nào để không tụt hậu?" và "Chiến lược du học 2025: Mở rộng cơ hội với Đức và Pháp". Qua đây, học sinh có thể biết cách tận dụng công cụ AI để nâng cao chất lượng hồ sơ, giữ bản sắc cá nhân và phát triển tư duy phản biện. Chương trình cũng đưa ra góc nhìn toàn diện về du học châu Âu, tập trung vào Đức và Pháp, để phụ huynh và học sinh so sánh, cân nhắc lựa chọn tối ưu.

Phụ huynh cùng con trao đổi với chuyên gia. Ảnh: Capstone Education

Ngoài việc cung cấp thông tin, triển lãm còn có các trò chơi tương tác và phần quà cho người tham dự, tạo không gian giao lưu, kết nối và khởi động hành trình du học trong không khí sôi động, gần gũi.

Capstone Education có hơn 16 năm kinh nghiệm trong tư vấn du học và định cư. Các triển lãm du học thường niên của đơn vị này thu hút hàng nghìn phụ huynh, học sinh trên cả nước, mang đến nguồn thông tin chính thống về du học.

Nhật Lệ