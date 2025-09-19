Cơ hội phục hồi Intel khi được Nvidia đầu tư

Nvidia đầu tư 5 tỷ USD sẽ giúp củng cố tình hình tài chính Intel, tăng khả năng cạnh tranh sản phẩm vi xử lý nhưng mảng dịch vụ gia công vẫn chưa lối thoát.

Hôm 18/9, cổ phiếu Intel tăng vọt 22,8%, đánh dấu ngày giao dịch tốt nhất kể từ năm 1987. Nhà đầu tư lạc quan sau thông tin Nvidia tuyên bố sẽ đầu tư 5 tỷ USD, trở thành một trong những cổ đông lớn nhất của Intel. Dự kiến, Nvidia sẽ nắm khoảng 4% hoặc hơn, sau khi Intel phát hành thêm cổ phiếu để hoàn tất giao dịch.

Là tượng đài ngành chip một thời của Mỹ, Intel liên tiếp chìm trong khủng hoảng những năm gần đây và chậm chân trong cuộc đua chip AI. Ngày nay, vốn hóa của công ty chỉ còn hơn 140 tỷ USD, chỉ nhỉnh hơn một nửa đối thủ AMD (256 tỷ USD) và hơn 3% của Nvidia (4.280 tỷ USD).

Đầu năm nay, cổ phiếu Intel có thời điểm xuống thấp nhất hơn một thập kỷ. Mã này tăng trở lại sau khi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump mua 10% cổ phần với giá gần 9 tỷ USD tháng trước. Hồi tháng 8, SoftBank cũng rót 2 tỷ USD.

Như vậy, cơ hội đầu tiên là Intel sẽ có "vị thế tiền mặt" sau thương vụ. Thoả thuận mới đã bổ sung dòng vốn mà Intel huy động gần đây, củng cố niềm tin nhà đầu tư về khả năng tài chính của hãng. CFO Intel David Zinsner cho biết công ty hiện đã có "vị thế tiền mặt tốt" và chưa cần thêm vốn cho tới khi nhu cầu đối với quy trình sản xuất tiên tiến 14A trở nên rõ rệt.

Logo Intel tại Triển lãm Computex 2024 diễn ra ở Đài Bắc, Đài Loan hồi tháng 6/2024. Ảnh: Khương Nha

Nhưng cơ hội mà các chuyên gia đánh giá quan trọng hơn của Intel là thỏa thuận phát triển các sản phẩm cho trung tâm dữ liệu và máy tính cá nhân, giúp tăng khả năng cạnh tranh các dòng sản phẩm vi xử lý so với đối thủ... Cụ thể, Intel sẽ nhận thiết kế bộ xử lý trung tâm (CPU) cho trung tâm dữ liệu. Sau đó, Nvidia dùng nó để đóng gói cùng với chip AI (GPU).

Công nghệ độc quyền của Nvidia có tên NVLink sẽ cho phép CPU Intel và GPU Nvidia giao tiếp với nhau nhanh hơn. Trong lĩnh vực AI, điều này có ý nghĩa quan trọng vì tốc độ kết nối là yếu tố then chốt, nơi nhiều chip phải được kết nối để xử lý lượng dữ liệu khổng lồ.

Hiện các máy chủ AI bán chạy nhất của Nvidia chỉ sử dụng chip Nvidia. Nhờ thỏa thuận, Intel sẽ có cơ hội hưởng lợi từ mỗi máy chủ Nvidia bán ra. Sự kết hợp Nvidia–Intel còn có thể tạo ra đối trọng với các đối thủ trên thị trường như AMD hay Broadcom. Phía AMD đang phát triển máy chủ AI riêng trong khi Broadcom sở hữu công nghệ kết nối chip và đang hỗ trợ Google phát triển chip AI.

Ở thị trường tiêu dùng, kiến trúc vi xử lý x86 mà Intel giữ vị trí thống trị nhiều thập kỷ trong lĩnh vực CPU cũng có cơ hội trở mình sau thời gian mất dần vị thế. Theo đó, Nvidia sẽ cung cấp chip đồ họa tùy chỉnh cho Intel, tích hợp với CPU PC của Intel bằng liên kết tốc độ cao, giúp hãng này tăng khả năng cạnh tranh trước các đối thủ như AMD.

CEO Nvidia Jensen Huang mô tả sự kết hợp chặt chẽ của nền tảng AI, bộ vi xử lý tăng tốc của Nvidia với CPU, hệ sinh thái x86 rộng lớn của Intel là sự hòa quyện "hai nền tảng đẳng cấp thế giới". "Chúng tôi sẽ cùng mở rộng hệ sinh thái và đặt nền móng cho kỷ nguyên điện toán tiếp theo", ông tuyên bố.

Tuy nhiên, thỏa thuận với Nvidia vẫn không giải quyết được rắc rối lớn nhất mà Intel gặp phải là bế tắc trong mảng gia công chip cho khách hàng bên ngoài, gọi là "foundry". Trước đây, Intel tự sản xuất chất chip cho riêng mình nhưng vào năm 2021, CEO công ty lúc đó là Pat Gelsinger đã ra mắt Intel Foundry Services, chuyên dịch vụ đúc chip theo hợp đồng.

Mảng kinh doanh mới đòi hỏi Intel chi hàng trăm tỷ USD để xây loạt nhà máy mới song cuối cùng chìm trong thua lỗ không có đơn hàng lớn. Năm tài chính 2024, Intel Foundry Services lỗ 13 tỷ USD, tăng vọt so với mức 7 tỷ USD vào 2023. Kết quả này góp phần khiến cổ phiếu Intel giảm 60% năm ngoái. Cuối cùng, ông Gelsinger đã bị hội đồng quản trị công ty sa thải vào tháng 12/2024.

Theo giới phân tích Phố Wall, foundry vẫn là mối lo ngại lớn nhất nhưng bán đi hoặc giữ lại đều không dễ dàng. Hồi tháng 7, CEO Lip Bu Tan cảnh báo khả năng rút khỏi mảng gia công chip nếu không ký được hợp đồng lớn nào. "Trong tương lai, khoản đầu tư vào Intel 14A sẽ dựa trên các cam kết chắc chắn từ khách hàng", ông nói.

Một số chuyên gia dự báo mảng foundry sẽ còn lỗ ít nhất đến 2027. Để nó tồn tại, Intel sẽ cần tìm được các khách hàng lớn như Nvidia, Apple, Qualcomm hoặc Broadcom. Nói với truyền thông hôm 18/9, CEO Intel và Nvidia cho biết trong ngắn hạn, sản phẩm do hai bên phát triển dự kiến được gia công bởi TSMC.

Họ vẫn để ngỏ khả năng Nvidia trở thành khách hàng của Intel Foundry Services, thắp nên hy vọng cho giới đầu tư. "Bất kỳ mối quan hệ nào với Nvidia tại thời điểm này, dù không đề cập rõ ràng đến dịch vụ đúc chip (foundry), vẫn là tiềm năng để mở rộng quan hệ đối tác trong tương lai", Jack Gold, nhà phân tích của J.Gold Associates nhận định.

Nếu Intel Foundry Services sản xuất chip cho các sản phẩm hợp tác chung ở quy mô lớn, khả năng duy trì cho mảng kinh doanh này là sáng sủa. "Điều này khiến tôi tin tưởng hơn vào việc 14A sẽ tiếp tục. Đến thời điểm đó, Intel sẽ có lợi nhuận rất tốt" từ các khoản đầu tư vào 14A, Ben Bajarin, CEO công ty tư vấn công nghệ Creative Strategies cho biết.

Phiên An (theo Reuters, AP)