Cơ hội nhận quà chục triệu đồng với thử thách từ BEST Express

Người dùng có cơ hội trúng 20 phần quà được thiết kế riêng trị giá hàng chục triệu đồng khi tham gia thử thách “Chia sẻ hay - rinh ngay quà cùng BEST”.

Chương trình "Cám ơn vì sự kết nối" được BEST Express khởi động diễn ra xuyên suốt tháng 12 nhằm tri ân khách hàng, đối tác, nhân viên đã đồng hành cùng đơn vị trong năm qua. Mở đầu là hoạt động thú vị nhất trong chuỗi chương trình là thử thách "Chia sẻ hay - rinh ngay quà cùng BEST" với quà tặng giá trị lên đến hàng chục triệu đồng.

Hoạt động kéo dài từ 0h ngày 1/12 đến hết ngày 18/12 tại fan page BEST Express Việt Nam, dành cho mọi đối tượng trên 18 tuổi trên cả nước. Giải thưởng là 20 phần quà được thiết kế riêng đậm chất BEST dành cho 20 khách hàng có chia sẻ hay và nhiều lượt thích nhất.

Điều kiện trúng thưởng bao gồm bình luận hợp lệ, đúng cú pháp và được xác nhận gửi đến hệ thống của BEST Express trong khoản thời gian 0h ngày 1/12 đến hết ngày 18/12. Bình luận phải đúng chính tả với nội dung chia sẻ về chủ đề "Điều bạn yêu thích ở BEST Express". Những bình luận có nội dung không lành mạnh sẽ được ban tổ chức lọc ra để không ảnh hưởng đến chất lượng chương trình.

Trong trường hợp nhiều bình luận có lượt thích bằng nhau, ban tổ chức sẽ căn cứ theo thời gian gửi đến để làm cơ sở xét giải. Bình luận gửi sớm hơn sẽ nhận quà tặng và mỗi người chơi chỉ được nhận giải một lần duy nhất. Cách thức tham gia như sau:

Bước 1: Truy cập và like Fanpage BEST Express Việt Nam

Bước 2: Like và chia sẻ (share) bài đăng chương trình "Chia sẻ hay - rinh ngay quà BEST" ở chế độ công khai (public) kèm các hashtag "#BestExpress", "#ChiasehayrinhquaBest"

Bước 3: Để lại bình luận chia sẻ về điều làm bạn yêu thích nhất ở BEST Express theo cú pháp "BEST Express + chia sẻ của bạn".

Kết quả thử thách sẽ được ban tổ chức công bố trên livestream Fanpage BEST Express Việt Nam vào lúc 15h ngày 20/12. BEST sẽ chủ động liên hệ với khách trúng giải qua hộp thư fanpage. Người trúng giải có thể chủ động nhắn tin và để lại thông tin cá nhân bao gồm họ tên, số điện thoại, địa chỉ nhận quà... Giải thưởng sẽ được chuyển đến người trúng thưởng trong vòng 45 ngày sau khi công bố kết quả nếu không có bất kỳ khiếu nại nào về kết quả trúng giải đã được công bố.

Trong trường hợp không liên hệ được khách hàng trúng giải trong vòng bảy ngày sau khi kết quả được công bố, ban tổ chức sẽ xem như người trúng giải từ chối nhận thưởng; đồng thời không chịu trách nhiệm giải quyết trường hợp này sau thời hạn trên. Bên cạnh đó, ban tổ chức có quyền kiểm tra những tài khoản tham gia thử thách có hợp thức hay không, kể cả sau khi đã trao giải. Chỉ ban tổ chức mới có quyền trao hay tước giải thưởng.

Nếu có tranh chấp xảy ra liên quan đến chương trình, quyết định của ban tổ chức là quyết định cuối cùng. BEST Express không chịu trách nhiệm về những thông tin khai không đúng của người chơi, đồng thời sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự cố nào do lỗi kỹ thuật khách quan về đường truyền viễn thông, máy chủ internet gây ra.

BEST sẽ thông báo cho người trúng giải về thời gian nhận thưởng và không chịu trách nhiệm nếu chương trình bị hủy bỏ hoặc hoãn vì những lý do bất khả kháng, khách quan như thiên tai hoặc có sự chỉ đạo bằng văn bản của cơ quan Nhà nước.

Người tham gia không được đưa ra các phát ngôn hoặc nhận định mang tính chất bài xích, bôi nhọ danh dự nhân phẩm của cá nhân và tổ chức khác, cũng như không thể hiện bất kỳ thông tin hoặc tuyên bố, kêu gọi nào nhằm mục đích chống lại Nhà nước hoặc pháp luật Việt Nam. Đồng thời, người tham dự không được gửi lên hoặc truyền phát bất kỳ thông tin bất hợp pháp, lừa gạt, bôi nhọ, sỉ nhục, xúc phạm, đe dọa, lăng mạ, kích động... trái với chuẩn mực đạo đức chung của xã hội.

BTC có quyền sử dụng các thông tin, ảnh chụp được đăng tải trên Facebook để phục vụ cho các công tác quảng bá của công ty mà không phải xin phép ý kiến của người tham gia bằng văn bản và không phải trả thêm bất kỳ một khoản chi phí nào. Xem thêm thông tin chương trình trên Fanpage chính thức của BEST Express Việt Nam tại đây.

Nghệ sĩ Cát Tường và Lê Dương Bảo Lâm sẽ cùng đồng hành với chương trình "Cám ơn vì sự kết nối".

Ngoài thử thách "Chia sẻ hay - rinh ngay quà cùng BEST", còn hàng loạt chương trình thú vị khác sẽ được triển khai xuyên suốt tháng 12 như: trao quà tri ân đến các shop online, ưu đãi quà tặng cho người dùng BEST Express tại Shopee, tri ân đối tác nhượng quyền; chia sẻ câu chuyện tri ân cùng nhân viên; hay mời các nghệ sĩ nổi tiếng là chủ shop online đến tham quan dây chuyền phân loại tự động tại các trung tâm phân loại hàng hóa hiện đại của BEST, tìm hiểu chi tiết hơn trải nghiệm của các nghệ sĩ về dịch vụ trong suốt một năm qua.

Cùng đồng hành với loạt chương trình là nghệ sĩ Cát Tường và Lê Dương Bảo Lâm, hai đối tác thân thiết của BEST Express trong suốt thời gian qua. Chuỗi chương trình "Cảm ơn vì sự kết nối" sẽ được phát trực tuyến trên Fanpage BEST Express Vietnam. Người xem có thể vừa theo dõi cuộc trò chuyện, tương tác với nghệ sĩ và săn những thẻ cào điện thoại trị giá lớn nhất lên đến 500.000 đồng. Xem thêm thông tin chi tiết chương trình tại đây.

Thy An

Ảnh: BEST Express