Cơ hội nhận ôtô khi mua nhà Times Garden Vĩnh Yên Residences

Từ 26/8 đến 5/10, Times Garden Vĩnh Yên Residences triển khai chương trình bán hàng "Mua nhà Phú Gia - Rước lộc về nhà" với cơ hội sở hữu nhà và xe cùng nhiều quà tặng.

Trong thời gian này, 3 khách hàng đầu tiên mua sản phẩm nhà vườn Phú Gia và lựa chọn hình thức thanh toán sớm 95% giá trị căn nhà trong 45 ngày sẽ nhận quà tặng là một ôtô Mazda CX5 2020 trị giá hơn một tỷ đồng.

Ngoài ra đối với các sản phẩm xây thô, khách hàng lựa chọn hình thức thanh toán sớm sẽ nhận ôtô Mazda 2 model 2020 trị giá 639 triệu đồng.

Bên cạnh quà tặng cho các khách hàng thanh toán sớm, chủ đầu tư cũng triển khai hỗ trợ chính sách tài chính ưu đãi cho các khách hàng mua nhà trong giai đoạn này. Cụ thể người mua nhận hỗ trợ vay vốn 60% giá trị căn nhà, thanh toán 36 tháng với lãi suất 0% trong 24 tháng.

Times Garden Vĩnh Yên Residences là khu dân cư khép kín tại thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc. Chủ đầu tư cho biết, dự án sở hữu vị thế tốt về mặt phong thủy, "tựa sơn hướng thủy" khi tựa vào núi Quýt và hướng ra Đầm Vạc. Dự án nằm tại nơi giao cắt của 3 trung tâm lớn của thành phố: trung tâm hành chính, trung tâm kinh tế và trung tâm sức khỏe cộng đồng. Từ đây, cư dân đến sân bay Nội Bài chưa đến 30 phút di chuyển và chỉ mất 5 phút để tới trung tâm thành phố Vĩnh Yên, tiệm cận siêu thị Big C và sân Golf 18 hố Heron Lake.

Phối cảnh dự án Times Garden Vĩnh Yên Residences.

Nằm ngay vị trí trung tâm thành phố sầm uất nhưng Times Garden Vĩnh Yên Residences được thiết kế tận dụng tối đa không gian cảnh quan, diện tích sân vườn.

Dự án bao gồm 300 căn biệt thự, nhà vườn, nhà phố thương mại, 3 chung cư cao cấp, và một khách sạn 5 sao tiêu chuẩn quốc tế. Tại đây có hệ thống an ninh khép kín di cùng nhiều tiện ích như khu vui chơi giải trí, khu clubhouse, đường chạy bộ, các khu vườn cảnh...

Không gian phòng khách tại nhà vườn Times Garden Vĩnh Yên Residences

Được phát triển theo mô hình "All - In - One", trang bị hệ thống tiện ích đẳng cấp, Times Garden Vĩnh Yên Residences đáp ứng phong cách sống chuẩn quốc tế. Dự án được hưởng trọn 500 ha mặt nước và 90 ha khoảng xanh rộng, mang đến không gian sống xanh mát, trong lành với cảnh núi non, hồ nước, sân golf được sắp đặt một cách hài hòa..

Chủ đầu tư nhận định, Times Garden Vĩnh Yên Residences không chỉ đáp ứng tốt xu hướng thị trường, đảm bảo nhu cầu đầu tư lâu dài cho các nhà đầu tư thông thái mà còn có thể trở thành nơi vừa nơi an cư cho mọi đối tượng khách hàng.

Thảo Miên