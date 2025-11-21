Cơ hội nhận học bổng tiếng Anh 70% từ chương trình S80

Chương trình học bổng Giáo dục Quốc tế S80 hỗ trợ học bổng đến 8.000 học viên các chương trình tiếng Anh toàn quốc với mức tài trợ lên tới 70% học phí.

Chương trình học bổng Giáo dục Quốc tế S80 (International Education Scholarship) do báo Thanh Niên và SunUni Academy đồng tổ chức, nhằm hỗ trợ đến 70% học phí, tương đương 80 tỷ đồng cho các khóa học IELTS và tiếng Anh giao tiếp trực tuyến. Hoạt động hướng đến học viên có nhu cầu học IELTS từ 0-7.5 và tiếng Anh giao tiếp chuẩn quốc tế cho học sinh, sinh viên và người đi làm ở mọi vùng miền.

Đại diện đơn vị tổ chức cho biết, hiện vẫn còn nhiều học sinh giỏi ngữ pháp nhưng yếu kỹ năng giao tiếp, trong khi chênh lệch vùng miền về cơ hội học tiếng Anh chất lượng vẫn còn lớn. Việc kết hợp công nghệ và đào tạo trực tuyến được xem là giải pháp để thu hẹp khoảng cách, đưa tiếng Anh đến gần hơn với mọi người học.

Điểm nổi bật của học bổng S80 là sự đồng hành của nhiều tổ chức trong lĩnh vực giáo dục, công nghệ, tài chính và truyền thông như Elsa Corp, ClassIn, Rootopia, Lotte Finance, Shinhan Finance, Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV)... cùng sự góp mặt của nhiều chuyên gia giáo dục và đại diện cơ quan quản lý.

Ký kết thỏa thuận hợp tác giữa ban tổ chức chương trình học bổng S80 và các đối tác tài chính. Ảnh: SunUni

Theo ông Nguyễn Tiến Nam, Chủ tịch Tập đoàn SunUni Global, học bổng S80 được thành lập với mong muốn lan tỏa tinh thần học tập và khuyến khích cộng đồng doanh nghiệp cùng đóng góp cho giáo dục. Ông cho rằng, việc tạo cơ hội học tiếng Anh chất lượng cho giới trẻ không chỉ giúp họ phát triển bản thân mà còn góp phần vào mục tiêu phát triển nguồn nhân lực quốc gia.

Các nhà tổ chức kỳ vọng S80 trở thành nền tảng cộng đồng kết nối hàng nghìn học viên Việt Nam với các tiêu chuẩn đào tạo quốc tế, thông qua công nghệ và hợp tác toàn cầu.

Học bổng S80 gồm 168 suất miễn phí 100% và 8.000 suất bán phần tài trợ đến 70% học phí. Chương trình được thiết kế chuyên biệt cho người đi làm, sinh viên và học sinh bận rộn. Ngoài ưu đãi học phí, học viên còn được tiếp cận hệ sinh thái học tập toàn diện như Elsa Business (ứng dụng luyện phát âm chuẩn bản ngữ bằng AI 24/7), ClassIn (nền tảng học trực tuyến tương tác với hơn 200 công cụ hỗ trợ). Mô hình học linh hoạt này giúp người học chủ động thời gian mà vẫn đảm bảo chất lượng đầu ra.

Đánh giá về xu hướng đổi mới dạy và học tiếng Anh hiện nay, bà Nguyễn Thúy Hồng, nguyên Phó Cục trưởng Cục Nhà giáo (thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo), cho rằng việc ứng dụng công nghệ, đặc biệt là AI, đã làm thay đổi rõ rệt quá trình dạy học, từ soạn đề, thiết kế nội dung đến phương pháp dạy học và đánh giá quá trình học tập.

Để đảm bảo chất lượng cho các học viên nhận học bổng, SunUni triển khai mô hình đào tạo độc quyền 6S, kết hợp hai phương pháp chiến lược: Tactics cho IELTS và ThinkTalk cho tiếng Anh giao tiếp.

Cách tiếp cận này giúp người học phát triển toàn diện tư duy phản biện, khả năng giao tiếp và năng lực ngôn ngữ. Đội ngũ giảng dạy được tuyển chọn gồm giáo viên Việt Nam đạt IELTS 7.5-8.5, giáo viên bản ngữ giàu kinh nghiệm và đội ngũ cố vấn học tập hỗ trợ miễn phí ngoài giờ, giúp người học theo sát tiến độ cá nhân hóa theo từng mục tiêu đầu ra.

Các đơn vị tài trợ chụp ảnh kỷ niệm lan tỏa chương trình học bổng S80 International Education Scholarship. Ảnh: SunUni

Song song đó, SunUni Academy xây dựng mô hình chăm sóc học viên 5 sao, đảm bảo người học duy trì động lực và tiến bộ liên tục. Về trách nhiệm xã hội, Ban tổ chức Học bổng S80 sẽ trao 168 suất học bổng toàn phần trị giá hơn 15 tỷ đồng cho con em thương binh, liệt sĩ, người có công và học sinh tiêu biểu từ bậc THCS đến đại học trên cả nước.

Thái Anh