Cơ hội nào cho Alcaraz trước Sinner trên sân cứng?

MỹCincinnati Mở rộng chứng kiến hai tay vợt hàng đầu thế giới Jannik Sinner và Carlos Alcaraz đụng độ ở chung kết, lần thứ tư liên tiếp tại ATP Tour.

Alcaraz (trái) chúc mừng Sinner sau trận chung kết Wimbledon 2025, tại London, Anh hồi tháng 7. Ảnh: Reuters

*Sinner - Alcaraz: 2h thứ Ba 19/8, giờ Hà Nội.

Chỉ trong ba tháng, Sinner cùng Alcaraz lại đối mặt để cạnh tranh một danh hiệu lớn. Cặp đấu này vốn đã "nóng" bởi những trận chung kết tại Rome Masters, Roland Garros và Wimbledon. Alcaraz là người thắng ở hai giải đất nện, trong khi Sinner vô địch Grand Slam sân cỏ, qua đó rút ngắn tỷ số đối đầu với kình địch xuống 5-8.

Sau Wimbledon, Sinner duy trì phong độ cao khi tới Cincinnati Mở rộng. ĐKVĐ chưa thua set nào trong hành trình đi tới trận chung kết Masters 1000 thứ tám trong sự nghiệp. Trên mặt sân cứng, tay vợt Italy càng tự tin hơn khi đang sở hữu chuỗi 26 trận bất bại.

Với Alcaraz, anh rơi hai set trên con đường vào chung kết. Nhưng các đối thủ của tay vợt Tây Ban Nha cũng khó chịu hơn so với Sinner, nếu dựa trên bảng thứ bậc ATP. Tại tứ kết, Alcaraz hạ hạt giống số chín Andrey Rublev, trước khi loại hạt giống số ba Alexander Zverev ở bán kết. Kết quả này giúp Carlitos trải qua giải đấu thứ bảy liên tiếp đi đến trận đấu cuối cùng.

"Sẽ rất khó khăn nhưng thú vị. Đây là trận chung kết đầu tiên trên sân cứng giữa chúng tôi trong năm nay. Tôi háo hức đón nhận thách thức", Alcaraz nói. "Không có gì phải bàn cãi, Sinner là tay vợt hay nhất thế giới trên sân cứng, và thậm chí là ở mọi mặt sân lúc này. Nhưng tôi đã sẵn sàng cho màn thư hùng".

Alcaraz cứu bóng trong trận gặp Rublev, trên sân Trung tâm ở Cincinnati Mở rộng, Ohio, Mỹ hôm 15/8. Ảnh: Reuters

Người hâm mộ chờ đợi một cuộc đọ sức kịch tính và khó lường nữa giữa những tay vợt có phong cách đối lập. Với Sinner, tay vợt số một thế giới sở hữu lối chơi toàn diện, giao bóng hiệu quả, thi đấu ổn định ở cuối sân và đặc biệt vững vàng về tâm lý. Phía đối diện, Alcaraz nổi tiếng trong việc tạo ra những cú đánh không tưởng dù tư thế khó, đồng thời nổi bật với khả năng bùng nổ ở từng giai đoạn khác nhau trong trận, nhất là vào thời điểm then chốt.

Nếu phế truất ngôi vương của Sinner, Alcaraz sẽ lần đầu vô địch Cincinnati Mở rộng và nâng cao thành tích mùa này lên 54 thắng lợi sau 60 trận. Ngoài ra, tay vợt 22 tuổi sẽ trở thành người đầu tiên sau Novak Djokovic và Andy Murray năm 2015, thắng ít nhất 54 trận trước khi tham dự Mỹ Mở rộng.

Ngược lại, trong trường hợp bảo vệ danh hiệu, Sinner là người đầu tiên làm được điều này sau Roger Federer mùa 2015. Quan trọng hơn, tay vợt 24 tuổi sẽ giữ vững điểm số trên bảng thứ bậc ATP nhằm hướng đến mục tiêu kết thúc năm ở vị trí số một thế giới.

Vy Anh