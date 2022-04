Cơ hội nâng cao chuyên môn cho giáo viên với chứng chỉ vi mô

Khóa học chứng chỉ vi mô trực tuyến "Dạy và học hợp tác, ứng dụng công nghệ số" giúp giáo viên nâng cao chuyên môn, đạt chứng chỉ quốc tế và tiết kiệm thời gian học.

Mới đây, Cơ quan Giáo dục New Zealand (Education New Zealand - ENZ) công bố trao 20 suất học bổng toàn phần cho giáo viên, giảng viên và chuyên viên giáo dục tham gia khóa học "Dạy và học hợp tác, ứng dụng công nghệ số". Khóa học do The Mind Lab - tổ chức giáo dục chuyên đào tạo các chương trình sau đại học tại New Zealand triển khai theo hình thức chứng chỉ vi mô (micro-credential) từ ngày 9/5 đến 21/8.

Khóa học ngắn hạn, theo hình thức chứng chỉ vi mô (micro-credential) đang trở thành xu hướng học tập trên toàn cầu bởi sự ảnh hưởng trên mọi mặt của Covid-19. Các khóa học này cập nhật nhanh các xu hướng và lĩnh vực mới trong chương trình học. Ngoài ra, nhờ ưu thế chỉ tập trung vào một số kỹ năng và nền tảng chuyên môn, micro-credential giúp người đi làm dễ dàng ứng dụng kiến thức đã học ngay vào công việc.

Các khóa học ngắn hạn, theo hình thức chứng chỉ vi mô (micro-credential) đang trở thành xu hướng học tập trên toàn cầu. Ảnh: The Mind Lab

Theo khảo sát của ClassCentral năm 2020, trên khắp thế giới, có gần 1.200 khóa học micro-credential được triển khai ở 950 trường đại học với hơn 180 triệu học viên. Cũng theo báo cáo Education Dynamics' 2021 của Higher Ed Landscape cũng chỉ ra tỷ lệ hoàn thành chương trình đào tạo ngắn hạn ngày càng tăng. Thậm chí, các khóa học micro-credential đã trở thành một phần trong chiến lược đào tạo của nhiều tổ chức và doanh nghiệp, để hỗ trợ người đi làm liên tục nâng cao chuyên môn, nhưng vẫn đảm bảo duy trì được tiến độ công việc.

Do đó, ENZ muốn mang khóa học của The Mind Lab đến với giáo viên, giảng viên, chuyên viên giáo dục nhằm hỗ trợ Việt Nam trong việc đạt các mục tiêu chuyển đổi số thông qua các sáng kiến giáo dục. Chính sách học bổng với tổng trị giá gần 500 triệu đồng sẽ mang đến cơ hội tiếp cận khóa học chất lượng quốc tế theo hình thức đào tạo mới này. Bên cạnh nâng cao năng lực chuyên môn để đáp ứng đòi hỏi của công việc giảng dạy, khóa học còn tạo tiền đề để học viên tiếp tục theo đuổi các bậc học cao trong tương lai.

Theo bà Frances Valintine - top 50 nhà đổi mới giáo dục toàn cầu kiêm nhà sáng lập tổ chức giáo dục The Mind Lab, những khóa học micro-credential được thiết kế để truyền tải các kiến thức và kỹ năng chuyên môn theo hình thức ngắn gọn, tập trung và dễ hiểu.

Bà Frances Valintine - top 50 nhà đổi mới giáo dục toàn cầu kiêm nhà sáng lập tổ chức giáo dục The Mind Lab. Ảnh: Nhân vật cung cấp

"Ngoài ra, mạng lưới hợp tác sâu rộng với các đơn vị trong ngành cùng việc tập trung sâu vào nội dung học mang tính ứng dụng cao cho phép The Mind Lab tạo nên các chương trình học sát với nhu cầu thực tế", bà nói thêm.

Khóa học "Dạy và học hợp tác, ứng dụng công nghệ số" kéo dài 15 tuần, thiết kế theo tiêu chí phù hợp với tiến độ tự học của từng cá nhân. Nội dung chương trình truyền tải dưới nhiều hình thức, bao gồm video bài giảng, ghi chú nội dung học, câu hỏi kiểm tra, câu hỏi thảo luận cùng nhiều tài liệu bổ trợ khác. Bên cạnh đó, học viên sẽ được hỗ trợ học tập thông qua các buổi tương tác trực tiếp với giảng viên New Zealand.

Nội dung đào tạo bao gồm nâng cao kỹ năng số và khả năng ứng dụng các phương pháp tiếp cận sáng tạo trong môi trường giáo dục. Học viên có thể mở rộng thêm hiểu biết về những lĩnh vực mới trong giáo dục đương đại như học thông qua trò chơi (games and gamification), tư duy khoa học máy tính và lập trình (computational thinking and coding), tư duy tinh gọn và linh hoạt (agile and lean thinking), mạng lưới học tập (learning network) ...

Ngoài ra, khóa học cũng tạo điều kiện để người học suy ngẫm và ứng dụng nền tảng lý thuyết vào thực tế công việc.

Khi hoàn thành các khóa học, học viên sẽ được cấp chứng chỉ của The Mind Lab, chứng nhận bởi Cục Quản lý Chất lượng Văn bằng New Zealand (NZQA). Chứng chỉ vi mô này cũng sẽ được quy đổi tín chỉ khi các học viên tiếp tục theo học một số chương trình sau đại học tại The Mind Lab, hoặc các đơn vị giáo dục quốc tế khác tùy theo điều kiện tiếp nhận và công nhận tín chỉ.

Theo xếp hạng được công nhận toàn cầu của tổ chức Economist Intelligence Unit, New Zealand nằm trong Top 3 nền giáo dục hướng tới tương lai ba năm liền. Bảng xếp hạng dựa trên ba nhóm chỉ số gồm chính sách giáo dục, môi trường giảng dạy, môi trường kinh tế xã hội trên 50 quốc gia và nền kinh tế phát triển.

Thiên Minh