Cơ hội mua vé sớm concert G-DRAGON khi mở thẻ VPBank Mastercard

Khách hàng mở thẻ VPBank MasterCard có cơ hội đặt vé sớm G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] tại Hà Nội, nhờ chính sách ưu tiên cho đơn vị tài trợ danh xưng sự kiện.

Lần thứ hai trong năm, VPBank đồng hành cùng G-DRAGON với vai trò nhà tài trợ danh vị - cấp cao nhất trong hệ thống tài trợ của tour diễn quốc tế. Trước đó, đại nhạc hội VPBank K-Star Spark từng thu hút hơn 40.000 khán giả khi "ông hoàng Kpop" tái ngộ người hâm mộ Việt sau 13 năm. Đêm diễn ngày 8/11 tới tại Hà Nội sẽ là chặng dừng chân quốc tế cuối cùng của world tour, đánh dấu concert solo đầu tiên của G-DRAGON tại Việt Nam.

Trong các điểm diễn thuộc châu Á, châu Âu và Bắc Mỹ, danh vị tài trợ danh xưng chỉ được trao cho các ngân hàng toàn cầu. Việt Nam là thị trường duy nhất có một thương hiệu nội địa - VPBank - nắm giữ vị trí này. Đại diện VPBank cho biết sự hợp tác liên tiếp với G-DRAGON thể hiện định hướng của ngân hàng trong việc kết nối giá trị văn hóa quốc tế với công chúng trong nước.

Người hâm mộ truy cập trang bán vé của sự kiện với tài trợ từ VPBank. Ảnh: VPBank

Theo kế hoạch, vé concert sẽ được bán theo ba giai đoạn: ngày 7/10 dành cho hội viên fan club (có phí membership hơn 500.000 đồng), ngày 8/10 mở bán riêng cho khách hàng VPBank và ngày 9/10 mở bán rộng rãi cho công chúng. Trong đó, ngày 8/10 được xem là "cơ hội vàng" giúp người hâm mộ Việt dễ tiếp cận vé nhất.

Khách hàng chỉ cần sở hữu thẻ VPBank MasterCard tín dụng hoặc ghi nợ, vật lý hoặc phi vật lý - để được quyền đặt vé sớm, không cần đăng ký fan club hay trả thêm phí. Việc mở thẻ có thể thực hiện trực tuyến trên website hoặc ứng dụng VPBank NEO, hoàn tất trong vài phút.

Đại diện VPBank cho biết ngoài lợi thế đặt vé, người dùng thẻ còn nhận ưu đãi tài chính dài hạn như hoàn tiền đến 15% khi mua sắm online, quà chào mừng đến 1 triệu đồng, cùng giảm giá tới 50% tại hệ thống đối tác. Các dòng thẻ được thiết kế cho nhiều mục đích sử dụng, từ giải trí, mua sắm đến du lịch.

Lần gần nhất G-DRAGON tổ chức world tour là năm 2017 với Act III: MOTTE. Sau 8 năm, sự trở lại của nghệ sĩ được dự đoán tạo hiệu ứng lớn, khi vé các chặng diễn trước thường "cháy hàng" chỉ sau vài phút. Hà Nội, với quyền lợi sound-check và send-off duy nhất của giai đoạn 4, được dự báo là một trong những "điểm nóng" của toàn tour.

Với tên tuổi G-DRAGON, cuộc đua vé tại Hà Nội được dự đoán sẽ diễn ra trong vài giây. VPBank MasterCard vì thế trở thành "tấm vé tài chính" giúp người hâm mộ nắm lợi thế.

(Nguồn: VPBank)