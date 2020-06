Cơ hội mua táo, kiwi nhập khẩu New Zealand từ 39.000 đồng

10 siêu thị VinMart tại Hà Nội, TP HCM sẽ tổ chức chương trình 'Lễ hội Táo và Kiwi nhập khẩu từ New Zealand' khuấy động tinh thần mua sắm.

"Lễ hội Táo và Kiwi nhập khẩu từ New Zealand" do hệ thống siêu thị VinMart/VinMart+ phối hợp cùng Hiệp hội doanh nghiệp New Zealand tại Việt Nam tổ chức. Sự kiện nhằm thúc đẩy mối quan hệ giao thương giữa Việt Nam - New Zealand, đồng thời giới thiệu sản phẩm trái cây đặc sản của đất nước xứ kiwi với người tiêu dùng như táo Gala, Queen, táo Prince, táo Ruby Star, Braeburn, Fuji, Cherish, Kiwi Zespri...

từ 19/6.