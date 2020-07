Cơ hội mua chung cư giá dưới một tỷ tại Hà Nội

Với giá khởi điểm 930 triệu đồng cho một căn hộ 2 phòng ngủ, Ruby City CT3 mở ra cơ hội sở hữu nhà dưới một tỷ cho người thu nhập trung bình khá.

Theo thống kê của CBRE, giá bán bất động sản trên thị trường sơ cấp trong quý II - 2020 trung bình ở mức 1.379USD/m2 (khoảng 30-40 triệu/m2), tăng 3% theo năm. Theo các chuyên gia, đây là mức giá khá cao, khiến việc sở hữu một căn nhà ở Hà Nội đối với người dân có thu nhập trung bình khá không phải dễ.

Trước quỹ đất nội đô ngày càng thu hẹp, trong những năm gần đây, nhiều dự án đã dịch chuyển dần ra ngoài lõi trung tâm Hà Nội để giải quyết bài toán nguồn cung căn hộ giá rẻ, phù hợp với nhu cầu tài chính của người dân.

Theo giới chuyên gia, trong các vực ven Hà Nội, bất động sản tại phía Đông Bắc, đặc biệt là quận Long Biên đang sở hữu những lợi thế về quỹ đất, vị trí, sự phát triển về giao thông, hạ tầng...

Bà Trần Thị Thùy Dương - Giám đốc kinh doanh Công ty cổ phần dịch vụ và địa ốc Đất Xanh Miền Bắc cho biết: "Nguồn cung căn hộ 2020 rất ít, nhất là phân khúc dành cho các cặp vợ chồng trẻ, với mức tài chính trung bình - khá. Các căn hộ dưới một tỷ sẽ không đủ đáp ứng nhu cầu trong 2-3 năm tới, đặc biệt các quận đang phát triển như Gia Lâm, Long Biên, Hoài Đức".

Dự án Ruby City CT3, phường Phúc Lợi, quận Long Biên

6 tháng đầu năm nay, nguồn cung căn hộ tầm một tỷ đồng tại Long Biên chỉ đếm trên đầu ngón tay. Một số dự án nổi bật tại như TSG Lotus Sài Đồng, HC Golden City, Eco City Việt Hưng... mức giá rơi vào khoảng 2,1 tỷ đến 2,5 tỷ một căn.

Trong bối cảnh đó, Ruby City CT3 là một trong số các dự án tại Long Biên có sản phẩm căn hộ dưới một tỷ đồng với mức giá dao động từ 930 triệu đến 1,6 tỷ đồng một căn (diện tích từ 45m2 đến 70m2), giá trung bình khoảng 21 triệu đồng/m2.

Đại diện chủ đầu tư Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển nhà Thăng Long - Việt Nam cho biết: "Ruby City CT3, phù hợp cho những gia đình trẻ có mức thu nhập từ 10-15 triệu đồng một tháng mong muốn được sớm có nhà ở tại Hà Nội".

Trong giai đoạn này, khi đặt mua căn hộ Ruby City CT3, khách hàng sẽ được hưởng nhiều ưu đãi như: chiết khấu từ 5-10% giá trị căn hộ. Ưu đãi được trừ trực tiếp vào hợp đồng mua bán và chỉ áp dụng cho 20 khách hàng đầu tiên đặt mua thành công căn hộ tại dự án trong khoảng thời gian từ 6/7 đến hết 5/8.

Đồng thời, khách hàng còn được tặng một năm phí dịch vụ vận hành chung cư và một năm phí gửi tối đa 2 xe máy, một ôtô thuộc sở hữu của chủ căn hộ (tính từ khi nhận bàn giao nhà).

Bể bơi rộng lớn tới 500m2 tại Ruby City CT3.

Ruby City CT3 toạ lạc tại vị trí đắc địa, tầm nhìn trọn Vinhomes Riverside cùng hệ thống tiện ích đa dạng: khu mua sắm Vinmart, bể bơi rộng 500m2, trường mầm non, khu vui chơi trẻ em, an ninh 24/7... Đại diện chủ đầu tư nhận định: "Với mức giá chỉ từ 930 triệu đồng/căn 2 phòng ngủ, Ruby City CT3 sẽ là lựa chọn lý tưởng cho các gia đình trẻ muốn an cư, lạc nghiệp, sống trong một không gian hiện đại tại phía Đông Hà Nội. "

Phạm An