Cơ hội gặp các trường top đầu Hà Lan tại Dutch Placement Day 2026

Triển lãm du học Dutch Placement Day 2026 quy tụ đại diện các trường đại học top đầu Hà Lan, diễn ra tại Hà Nội, TP HCM và Đà Nẵng, từ ngày 20 đến 22/3.

Các trường tham gia thuộc cả khối đại học nghiên cứu và đại học khoa học ứng dụng. Trong đó, Đại học Groningen là nơi đào tạo ra nhiều chủ nhân giải Nobel và nhà lãnh đạo kiệt xuất; Đại học nghiên cứu Wageningen, mệnh danh "Harvard của ngành nông nghiệp"; Đại học Twente - "cái nôi" của công nghệ chip và tinh thần khởi nghiệp châu Âu hay Hanze UAS và HAN UAS có thế mạnh đào tạo Kinh tế, Truyền thông và Kỹ thuật với mức học phí chỉ từ 9.300 EUR...

Triển lãm Du học Hà Lan - Dutch Placement Day 2026 diễn ra vào 14h ngày 20/3 tại Tòa nhà Pacific Place (83B Lý Thường Kiệt, phường Cửa Nam, Hà Nội); 14h ngày 21/3 tại Khách sạn Novotel (36 Bạch Đằng, phường Hải Châu, Đà Nẵng) và 14h ngày 22/3 tại Trung tâm Hội nghị Metropole (216 Lý Chính Thắng, phường Nhiêu Lộc, TP HCM).

Khi tham gia sự kiện, học sinh và phụ huynh có thể cập nhật thông tin mới nhất về du học Hà Lan; trao đổi trực tiếp với đại diện trường, chuyên gia giáo dục; đánh giá hồ sơ học tập và nhận tư vấn lộ trình phù hợp; tìm hiểu chi phí du học, học bổng, cách tăng sức mạnh hồ sơ; nắm quy trình nộp hồ sơ, thủ tục du học...

Đại diện INEC - đơn vị tổ chức chia sẻ, sự kiện là nơi để người tham dự hiểu rõ hơn về chương trình học, yêu cầu tuyển sinh, môi trường sống, chính sách dành cho sinh viên quốc tế và triển vọng nghề nghiệp sau tốt nghiệp. Khi tham gia triển lãm, phụ huynh và học sinh có cơ hội tiếp cận gói vay tài chính du học Hà Lan do Ngân hàng UOB thiết kế chuyên biệt dành cho khách hàng làm hồ sơ du học qua INEC.

Khách tham gia còn có cơ hội nhận nhiều ưu đãi như vé máy bay, vali Samsonite, iPad, voucher du học trị giá đến 500 USD, gói quà tặng du học lên đến 10 triệu đồng hay 100% phí dịch vụ hồ sơ...

Hà Lan là một trong những nền giáo dục hàng đầu thế giới với nhiều trường đại học nằm trong top 100 toàn cầu. Quốc gia này cũng cung cấp hơn 2.000 chương trình đào tạo bằng tiếng Anh, trải rộng ở các lĩnh vực đang có nhu cầu cao như công nghệ thông tin - AI, logistics, kinh doanh, marketing, truyền thông, nông nghiệp bền vững hay du lịch - khách sạn.

"Hà Lan có môi trường sống an toàn, văn minh và thân thiện. Đây cũng là một trong những quốc gia có tỷ lệ người dân sử dụng tiếng Anh cao nhất thế giới, giúp sinh viên quốc tế dễ dàng học tập và hòa nhập", đại diện INEC nhấn mạnh.

Ngoài ra, Hà Lan là một trong những nền kinh tế phát triển của châu Âu, nơi đặt trụ sở của nhiều tập đoàn và tổ chức quốc tế. Nhờ sự liên kết chặt chẽ giữa trường đại học và doanh nghiệp, sinh viên có nhiều cơ hội thực tập, làm thêm và tích lũy kinh nghiệm nghề nghiệp ngay trong quá trình học.

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên quốc tế được ở lại Hà Lan một năm để tìm việc theo chính sách Orientation Year. Với những người làm việc lâu dài, cơ hội định cư cũng mở ra sau khoảng 5 năm làm việc hợp pháp. Nước này có nhiều chương trình học bổng và ưu đãi dành cho sinh viên quốc tế để giảm bớt gánh nặng sinh hoạt phí.

Sinh viên quốc tế có cơ hội học tập trong môi trường cởi mở, đa văn hóa, nơi khuyến khích thể hiện quan điểm cá nhân, phát triển tư duy độc lập và kỹ năng hợp tác quốc tế. Người học tại Hà Lan thường xuyên được tham gia các dự án, nghiên cứu và hoạt động thực tiễn gắn với nhu cầu của doanh nghiệp và xã hội.

Nhật Lệ