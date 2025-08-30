Cơ hội được tặng điện thoại, vàng khi nhận quà 2/9 qua Vikki

Từ 21h ngày 29/8, ngoài quà 100.000 đồng từ Chính phủ qua VNeID, khách mở mới tài khoản Vikki còn có cơ hội nhận điện thoại, vàng SJC.

Ngân hàng số Vikki triển khai chương trình "Mở tài khoản An sinh - nhận quà Quốc khánh", hưởng ứng Nghị quyết 263/NQ-CP của Chính phủ và chào mừng 80 năm ngày 2/9.

Tổng giá trị lên đến 20 tỷ đồng. Cơ cấu gồm 10 lượng vàng (1,3 tỷ đồng) cho khách hàng thứ một triệu; một lượng vàng (130 triệu đồng) cho người thứ 10.000 và 100.000; 997 chỉ vàng (13 triệu đồng mỗi giải) cho khách cột mốc 1.000, 2.000, 3.000... Ngoài ra, 1.100 điện thoại Samsung 5G được trao cho hộ dân khó khăn khi nhận quà từ Chính phủ qua VNeID.

Danh sách cá nhân trúng vàng được công bố liên tục từ 9h ngày 30/8 trên website và Fanpage Vikki. Cũng trong sáng nay, những trường hợp đầu tiên ở cả ba miền Bắc - Trung - Nam nhận quà tặng vàng từ chương trình.

Gian hàng Vikki tại triển lãm thành tựu đất nước 80 năm đang diễn ra ở Đông An, Hà Nội. Ảnh: An Lê

Đại diện đơn vị cho biết chương trình trên là cam kết của đơn vị, hướng mục tiêu trở thành ngân hàng số vì cộng đồng, đồng hành Chính phủ trong công cuộc nâng cao an sinh xã hội.

"Với những phần quà và loạt tiện ích tài chính, chúng tôi mong mang đến niềm vui 80 năm dịp Quốc khánh, đồng thời góp phần kiến tạo một Việt Nam số phát triển nhân văn và bền vững", đại diện Vikki nói thêm.

Nhiều gia đình chụp lưu niệm trước gian hàng. Ảnh: An Lê

Ngân hàng số Vikki có trụ sở tại Hà Nội cùng 212 Chi nhánh, phòng giao dịch và hơn 1.000 máy ATM trên toàn quốc. Đơn vị đáp ứng nhu cầu về thanh toán, thẻ, tiết kiệm, vay vốn, đầu tư, bảo hiểm, du lịch và mua sắm không giới hạn, đồng thời giúp mọi người tích lũy, nhân thêm tài sản, sinh lời tối ưu với công nghệ bảo mật.

Đông Vệ