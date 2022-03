Cơ hội du học New Zealand với chương trình Global Pathways

Sinh viên theo học chương trình Global Pathways có thể chuyển tiếp lên Đại học Waikato hoặc Đại học Massey, hai trường hàng đầu New Zealand.

Đại học Waikato là một trong bốn trường đại học New Zealand nhận danh hiệu Triple Crown, đứng đầu về Kinh tế và Kinh doanh tại quốc gia này, theo Times Higher Education University World Rankings 2022. Đại học Massey thuộc nhóm ba trường đại học lớn nhất New Zealand, xếp hạng 1 nước này về các ngành Quản trị Kinh doanh và Tài chính, Truyền thông, công bố trong bảng xếp hạng ShanghaiRanking's Global Ranking of Academic Subjects 2021.

Theo học Global Pathways, sinh viên Việt Nam được trang bị đầy đủ kiến thức để phát triển tối ưu khi chuyển tiếp đến các trường đại học tại New Zealand. Không chỉ mang đến mô hình tiết kiệm chi phí cho du học sinh, chương trình còn hỗ trợ các chính sách học bổng hấp dẫn.

Chương trình Global Pathways bao gồm hai giai đoạn học tập với tổng thời gian là ba năm. Giai đoạn đầu, sinh viên học tập và trang bị kỹ năng cần thiết tại Viện ISB, Đại học Kinh tế TP HCM. Môi trường học và nội dung đào tạo tại đây đảm bảo 100% Anh ngữ và đạt tiêu chuẩn quốc tế. Sau đó, sinh viên có thể chọn chuyển tiếp đến các trường đại học đối tác tại Australia và New Zealand.

Riêng giai đoạn một, sinh viên có thể nhận học bổng tối đa 50% khi có kết quả học tập bậc THPT và điểm tiếng Anh đầu vào xuất sắc. Đại học Waikato cũng ưu ái sinh viên giỏi với học bổng lên tới 10.000 AUD, mở ra lộ trình du học với mức chi phí phải chăng cho nhiều đối tượng sinh viên Việt Nam.

Du học chuyển tiếp giúp sinh viên có đủ kỹ năng cần thiết để du học thành công. Ảnh: Study In New Zealand

Theo Tiến sĩ Douglas Foster - Phó Viện trưởng ISB, Đại học Kinh tế TP HCM, du học sinh sẽ bước ra khỏi vùng an toàn và có thể sống tự lập ở những vùng đất mới, trau dồi nội lực và kỹ năng xử lý vấn đề sắc bén hơn. Đồng thời, các bạn được hòa chung vào dòng chảy sáng tạo và năng động của thế giới.

Tuy nhiên, du học không phải là hành trình dễ dàng với nhiều bạn trẻ. Bên cạnh khó khăn khi làm quen với phương pháp học tập chủ động, du học sinh còn gặp phải nhiều thử thách trong việc xây dựng các mối quan hệ và thích nghi với môi trường sống mới. Nhiều du học sinh từng mất một học kỳ, thậm chí là cả năm đầu tiên để làm quen.

Theo đó, mô hình du học chuyển tiếp là giải pháp hữu hiệu để khắc phục hạn chế này, giữ 100% phong độ khi tiếp tục học tập đến trường đại học nước ngoài. Ngoài ra, các chương trình chuyển tiếp, trong đó có Global Pathways có một số ưu điểm như tiết kiệm, linh hoạt và tối ưu thời gian học tập.

Đồng thời, theo chương trình này, du học sinh có cơ hội tiếp cận với các nền giáo dục hàng đầu thế giới. Năm 2021, US News xếp New Zealand đứng thứ 11 trong các quốc gia có chất lượng giáo dục xuất sắc thế giới. Khảo sát này dựa trên ba yếu tố: sự hoàn thiện của hệ thống giáo dục, nhu cầu học đại học tại quốc gia đó và chất lượng đào tạo.

Hiện tại, New Zealand chỉ có 8 trường đại học công lập, trong đó 4 ngôi trường nhận được danh hiệu Triple Crown - bộ ba chứng nhận về chất lượng đào tạo nhóm ngành Kinh doanh tại các trường đại học từ ba tổ chức uy tín trên toàn thế giới.

Ngoài ra, New Zealand còn mang đến môi trường sống đảm bảo cho du học sinh. Trong năm 2021, nước này là nơi yên bình thứ hai trên thế giới, theo Global Peace Index, và cũng là địa điểm yêu thích của nhiều bạn trẻ thích xê dịch, khám phá với nhiều khu vực thiên nhiên hoang sơ. Xứ sở kiwi còn được biết đến là địa điểm quay hình của loạt phim "Chúa tể của những chiếc nhẫn".

New Zealand là địa điểm du học hấp dẫn cho sinh viên Việt. Ảnh: Ömer Faruk Bekdemir - Unsplash

Sau khoảng thời gian dài đóng cửa biên giới vì dịch bệnh, New Zealand đã có chính sách chào đón sinh viên quốc tế trong năm 2022. Từ ngày 13/4, sinh viên có visa còn hiệu lực có thể quay lại nước này. Đồng thời, với chương trình đặc cách nhập cảnh lần thứ tư, 5.000 sinh viên quốc tế có thể bay đến nước này từ tháng 4 để kịp nhập học kỳ thứ hai trong năm vào tháng 7.

Tuyết Vân