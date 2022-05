Cơ hội đổi vận ở Mexico Open 2022

Mới vào lịch PGA Tour năm nay, nhưng Mexico Open là cơ hội để các đấu thủ “đổi đời” hoặc kết thúc cơn khát danh hiệu.

Kỳ đấu ra mắt PGA Tour, Mexico Open từ ngày 28/4 đến 1/5 quy tụ 144 đấu thủ trong đó 13 gương mặt thuộc top 100 thế giới (bảng OWGR), tính cả Jon Rahm đang đứng thứ hai. Vì không nhiều ngôi sao, giải chỉ đạt chỉ số cạnh tranh (SOF) 151, thấp hơn so với nhiều sự kiện cùng diện thường lệ (regular even) như Texas Open cách đây một tháng với SOF 209. Và như thế, nhà vô địch Mexico Open sẽ được 32 điểm OWGR, trong khi về nhất Texas Open được 38 điểm.

Tuy nhiên, chủ danh hiệu Mexico, ngoài tiền thưởng 1,314 triệu USD, sẽ được quyền lợi ngang Texas Open - 500 điểm FedEx Cup và quan trọng hơn là suất đấu toàn thời gian ở PGA Tour trong hai mùa tới. Đây là giấc mơ cho Ben Martin và Ben Griffin.

Martin từng thắng PGA Tour, hồi 2015 nhưng đến nay đó là thắng lợi duy nhất. Tình hình của anh hiện căng thẳng khi sắp mất suất đấu có điều kiện mùa này và nguy cơ xuống hạng nhì Korn Ferry Tour (KFT) mùa tới. Trong khi đó, Griffin đang tìm thẻ thành viên hạng Nhất. Bốn năm qua, anh loay tìm đường thăng hạng ở KFT. Nhưng qua hai ngày ở Mexico Open, Martin và Griffin hết cửa "đổi vận" vì cả hai đều bị cắt loại.

Rahm phát bóng ở hố 18 vòng hai Mexico Open. Ảnh: AP

Còn nhóm muốn tìm lại chiến thắng ở Mexico tuần này cũng có đương kim hoặc các cựu vô địch major, gồm Rahm (US Open 2021), Jason Dufner (PGA Championship 2013), Patrick Reed (Masters 2018), Gary Woodland (US Open 2019), Graeme McDowell (US Open 2010). Trong phe này, Rahm và Reed khát danh hiệu PGA Tour trong vòng một năm qua, còn lại ít nhất ba năm.

Sau hai vòng, Dufner bị cắt loại còn Rahm giữ đỉnh bảng (điểm -15) và lợi dẫn T2 hai gậy, Reed đứng T8 (-10), Woodland ở T35 (-5), McDowell T45 (-4). Cách sau Rahm trong tầm năm gậy là sáu đấu thủ đang muốn lần đầu ẵm cúp.

PGA Tour mùa này qua 27 giải ghi nhận bảy đấu thủ dẫn 36 hố rồi lên ngôi vô địch. Nhưng riêng Rahm với một major và năm cúp lại chưa làm được điều đó dù sáu lần nắm lợi thế ấy qua 122 giải.

Quốc Huy