Cơ hội đầu tư shophouse mặt tiền Quốc lộ 13

Bình DươngShophouse tọa lạc trên Quốc lộ 13 hưởng lợi từ vị trí, nguồn khách, mang giá trị khai thác kinh doanh và cho thuê với tiềm năng sinh lời tốt.

Quốc lộ 13 là tuyến giao thông huyết mạch nối TP HCM và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai. Các chuyên gia đánh giá, ngoài có ý nghĩa về giao thương kinh tế, tuyến đường này còn tạo sức bật cho các dự án bất động sản tại đây.

Sức hút đầu tư shophouse Astral City

Những năm qua, thị trường nhà phố thương mại khối đế (shophouse) nằm trong các phức hợp thương mại và căn hộ cao cấp thuộc khu vực vệ tinh như Bình Dương và Đồng Nai tăng trưởng do tốc độ đô thị hóa và hạ tầng hoàn thiện. Trong đó, những shophouse nằm dọc các tuyến quốc lộ, thuộc phức hợp đô thị quy mô lớn và liền kề các khu, cụm công nghiệp nhận nhiều quan tâm từ khách hàng.

Cách trung tâm TP HCM khoảng 20 km di chuyển theo Quốc lộ 13, thành phố Thuận An (Bình Dương) thu hút nhà đầu tư địa ốc nhờ khả năng kết nối, quy hoạch hạ tầng đồng bộ. Hiện Thuận An nằm trong top 5 thành phố đông dân nhất cả nước và nằm trong 3 địa phương dẫn đầu GRDP, quy tụ nhiều trung tâm thương mại, ngân hàng, trường học...

37 căn shophouse tại phức hợp thương mại và căn hộ Astral City tọa lạc mặt tiền Quốc lộ 13. Ảnh phối cảnh: Phát Đạt

Các chuyên gia nhận định, có nhiều yếu tố tác động đến triển vọng kinh doanh của loại hình shophouse bao gồm giao thông, mật độ dân cư và khả năng liên kết thương mại. Đây cũng là lý do khiến 37 căn shophouse khối đế tại phức hợp thương mại và căn hộ Astral City (thành phố Thuận An) mang nhiều tiềm năng đầu tư. Dự án do Tập đoàn Phát Đạt làm chủ đầu tư, Central làm tổng thầu thiết kế và thi công, Arteli giám sát xây dựng và DKRA Realty là tổng đại lý tiếp thị, phân phối.

Shophouse Astral City ôm trọn 300 m mặt tiền Quốc lộ 13 - đại lộ thương mại, tài chính, dịch vụ sầm uất của tỉnh Bình Dương. Hiện tuyến đường này được nâng cấp và mở rộng thêm hai làn xe, mang kỳ vọng trở thành tuyến quốc lộ huyết mạch hiện đại, tạo điều kiện cho bất động sản bứt tốc.

Bên cạnh đó, với lợi thế nằm trong phức hợp thương mại hơn 5.000 căn, shophouse Astral City thừa hưởng tệp khách hàng đa dạng sẵn có từ cộng đồng dân cư tại dự án. Ngoài ra, nơi đây còn đón lượng khách từ dòng người lao động, chuyên gia làm việc tại các khu công nghiệp tại TP HCM, Bình Dương đổ về như VSIP 1-2, Việt Á, Đồng Hương...

Shophouse Astral City có thiết kế hiện đại, thích hợp kinh doanh nhiều ngành nghề. Ảnh phối cảnh: Phát Đạt

Theo đại diện chủ đầu tư Phát Đạt, mỗi căn shophouse có thiết kế duplex một trệt một lầu hiện đại, diện tích từ 83-247 m2, giúp chủ nhân chủ động khai thác kinh doanh thương mại hoặc cho thuê làm boutique shophouse (khách sạn kết hợp kinh doanh), quán cà phê, bar, nhà hàng...

"Shophouse tích hợp với 4 tầng trung tâm thương mại của Astral City với hệ thống siêu thị, khu ẩm thực, khu vui chơi trẻ em, rạp phim... mang kỳ vọng tạo ra không gian đa trải nghiệm cho cư dân tại dự án và đáp ứng nhu cầu mua sắm, giải trí khắt khe của giới chuyên gia", đại diện chủ đầu tư nhấn mạnh.

Hiện shophouse Astral City được DKRA Realty giới thiệu ra thị trường với nhiều chính sách ưu đãi. Cụ thể, người mua sẽ nhận chiết khấu 30% và được cam kết mua lại với lợi nhuận đầu tư 12% mỗi năm tối đa trong 30 tháng.

Hấp lực của shophouse khối đế thương mại

Dữ liệu của Batdongsan cho thấy, từ đầu năm 2022, hoạt động kinh doanh cho thuê nhà phố thương mại phục hồi tích cực. Đơn vị này chỉ ra rằng, các căn shophouse khối đế tại các dự án chung cư ghi nhận tỷ lệ cho thuê, mua bán lại đạt từ 80-100%.

Tại TP HCM, lực cầu của loại hình này tốt song nguồn cung lại khan hiếm. Theo đó, từ quý IV/2021 đến nay, giỏ hàng shophouse giảm 85% so với cùng kỳ và dự kiến sẽ duy trì ở mức thấp do ít dự án mới.

Các chuyên gia cho rằng, shophouse khối đế phức hợp thương mại ngoài có giá trị khai thác kinh doanh, cho thuê còn sở hữu tiềm năng gia tăng giá trị dài hạn. Trong bối cảnh thị trường biến động, loại hình này vẫn mang nhiều hấp lực đối với nhà đầu tư. Theo thống kê của CBRE Việt Nam, lợi nhuận đầu tư shophouse dao động từ 25% đến thậm chí 100% so với giá căn hộ tùy vào từng vị trí và thời điểm.

Shophouse Astral City thừa hưởng hệ tiện ích cao cấp và cảnh quan xanh của dự án, tạo không gian trải nghiệm khác biệt cho cư dân và khách tham quan. Ảnh phối cảnh: Phát Đạt

Một số nhà đầu tư đánh giá, shophouse có mức giá tăng nhờ tọa lạc ở các vị trí thuận lợi cho việc khai thác thương mại. Ngoài ra, loại hình này tại các khu phức hợp cao cấp, nơi quy tụ cộng đồng dân cư hiện đại với mức sống được kỳ vọng mang lại cơ hội đầu tư sinh lời tốt cho khách hàng.

Hoàng Khải