Cơ hội đầu tư nhà phố biển Bình Thuận

Kê Gà, Bình Thuận là thị trường mới nổi nhưng có nhiều tiềm năng để khai thác kinh doanh, cho thuê...từ các loại hình nhà phố biển.

Thị trường bất động sản Kê Gà, Bình Thuận được đánh giá có nhiều bước chuyển mình trong hai năm gần đây, khi đón nhận hàng loạt dự án mới, nổi bật là nhà phố biển. Không chỉ phục vụ mục đích nghỉ dưỡng như trước kia, nhà phố biển hiện nay đã tối ưu công năng, vừa để ở, vừa kinh doanh.

Lý giải về sức hút của bất động sản Kê Gà, anh Mạnh Hưng, một nhà đầu tư tại TP HCM cho biết, giá nhà phố biển tại Kê Gà rẻ hơn nhiều so với các sản phẩm tương tự từ các thị trường kỳ cựu khác như Nha Trang, Đà Nẵng hay Phú Quốc. "Với 5-6 tỷ đồng, nhà đầu tư có thể dễ dàng sở hữu một căn nhà phố biển tại Kê Gà, Bình Thuận với thiết kế 2 mặt tiền, 1 trệt và 2 lầu. Tầng trệt để khai thác kinh doanh nhà hàng, khách sạn, café... còn các tầng trên có thể cho thuê homestay, Airbnb...", anh Hưng tính toán.

Biển Kê Gà được mệnh danh là một trong những vùng đẹp nhất Việt Nam.

Theo đánh giá của các chuyên gia, cơ sở hạ tầng phát triển cũng là yếu tố tác động trực tiếp đến sự phát triển của thị trường bất động sản này. Từ năm 2015, cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây được khánh thành. Cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết khi hoàn thiện sẽ rút ngắn khoảng cách từ TP HCM đến Kê Gà (Bình Thuận) chỉ còn khoảng 2 giờ di chuyển. Việc sân bay Long Thành đi vào hoạt động cũng giúp Bình Thuận thu hút lượng khách lớn đến đây mỗi năm, tạo đà tăng trưởng cho bất động sản địa phương.

The Sound by Thanh Long Bay nằm trong tổng thể tổ hợp đô thị nghỉ dưỡng và thể thao biển tại Kê Gà.

Nhà phố biển 2 mặt tiền

Tại Bình Thuận, The Sound by Thanh Long Bay là phân khu nhà phố biển độc đáo với kiến trúc 2 mặt tiền do Nam Group phát triển, thiết kế bởi MIA Design Studio. Hơn 300 căn nhà phố biển, diện tích 6x18m, thanh toán từ 1,5 tỷ đồng mỗi căn mang đến cơ hội lớn cho nhiều nhà đầu tư.

Dự án có kiến trúc 2 mặt tiền độc đáo, mặt trước là đường phố sầm uất, mặt tiền sau là công viên xanh mát. Nằm trong tổng thể tổ hợp đô thị nghỉ dưỡng và thể thao biển Thanh Long Bay, The Sound được tận hưởng các tiện ích nghỉ dưỡng và giải trí tại đây.

Phối cảnh 2 mặt tiền của The Sound Thanh Long Bay - nhà phố biển tại Kê Gà, Bình Thuận.

Chủ đầu tư Nam Group cam kết mua lại với lãi suất 12% nếu khách hàng muốn chuyển nhượng lại lúc nhận nhà, tạo cơ hội để các khách hàng yên tâm đầu tư, đặc biệt trong tình hình khó khăn do dịch bệnh hiện nay.

Tại thời điểm nhận nhà, nếu khách hàng khai thác kinh doanh sẽ được Nam Group chiết khấu trực tiếp 300 triệu đồng để hỗ trợ khách vận hành. Nhà phát triển dự án này còn cam kết mua lại với lãi suất 12% nếu khách muốn chuyển nhượng lại lúc nhận nhà, tạo cơ hội để các khách hàng yên tâm đầu tư, đặc biệt trong tình hình khó khăn do dịch bệnh hiện nay

Trước ảnh hưởng của dịch Covid-19, doanh nghiệp này cũng đưa ra nhiều chính sách hỗ trợ người mua. Khách hàng đầu tư vào dự án The Sound chỉ cần thanh toán 30% (từ 1,5 tỷ đồng). Đồng thời, khách hàng còn được miễn phí 3 năm phí quản lý của JLL - đơn vị nổi tiếng thế giới về dịch vụ bất động sản.

Phong Vân