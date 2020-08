Cơ hội đầu tư nhà ở Dĩ An với căn hộ Bcons Bee

Căn hộ Bcons Bee giá từ 1,25 tỷ đồng tạo cơ hội tích lũy tốt, giàu tiềm năng tăng trưởng giá trị từ cho thuê hoặc chuyển nhượng trong tương lai.

Với đà tăng trưởng đầu tư vào các ngành sản xuất, thương mại và dịch vụ, thành phố Dĩ An sở hữu tiềm năng phát triển mạnh mẽ. Quyết định chuyển đổi đơn vị hành chính từ thị xã lên thành phố mới đây là động lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển của địa phương này, kéo theo cơ hội lớn cho thị trường bất động sản.

Hưởng lợi từ phát triển kinh tế

Dĩ An là nơi tập trung nhiều khu công nghiệp nhất tại Bình Dương với 7 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động gồm Sóng Thần 1, Sóng Thần 2, Bình Đường, Tân Đông Hiệp A, Tân Đông Hiệp B, khu công nghiệp Tân Bình và cụm công nghiệp may mặc Bình An. Theo đó, lượng chuyên gia và người lao động đến Dĩ An làm việc rất lớn, tạo lực cầu nhà ở không ngừng gia tăng qua từng năm. Đây là cơ hội cho các dự án sớm đưa vào thị trường và có giá tốt như Bcons Bee, Bcons Garden hay Bcons Green View.

Bất động sản Dĩ An hưởng lợi từ quy hoạch, dòng vốn đầu tư và vị trí đắc địa. Ảnh: Bcons.

Trong khi đó, Bình Dương vẫn là một trong những địa phương dẫn đầu về sản xuất của phía Nam. Số liệu của Cục Thống kê Bình Dương cho thấy 7 tháng đầu năm 2020, địa phương này thu hút 3.360 doanh nghiệp trong nước đăng ký kinh doanh mới và 736 doanh nghiệp điều chỉnh tăng vốn. Kim ngạch xuất khẩu vẫn tăng 0,6% so với cùng kỳ dù tình hình Covid-19 diễn biến phức tạp làm ảnh hưởng nặng nề đến toàn nền kinh tế.

Kết quả phát triển kinh tế thời dịch cũng là tín hiệu tích cực cho triển vọng của Bình Dương về lâu dài và mở ra cơ hội cho thị trường nhà ở, trong đó Dĩ An được đánh giá là một trong những địa phương hưởng lợi nhiều nhất.

Mức giá tốt từ 1,25 tỷ đồng

Là cửa ngõ kết nối Bình Dương với TP HCM, Đồng Nai, sân bay và cảng biển, kề cận khu Đông Sài Gòn, Dĩ An thừa hưởng toàn bộ tiện ích và lợi thế của khu vực này. An cư tại Dĩ An là xu hướng được nhiều người lựa chọn, nhằm đón đầu nguồn cung nhà ở chất lượng với mức giá phải chăng.

Bcons Bee có vị trí kết nối giao thông thuận lợi. Ảnh phối cảnh dự án. Thông tin dự án Bcons, liên hệ Công ty TNHH Địa ốc Gia Phúc. Hotline 0909296565.

Thời điểm này đang được đánh giá phù hợp để người mua chọn "ngôi nhà mơ ước". Các căn hộ Bcons đầu tư và phát triển có giá vừa tầm, sở hữu vị trí thuận lợi. đảm bảo tiện nghi, hiện đại, an ninh và giao thông thuận tiện di chuyển đến nội thành Bình Dương và TP HCM.

Cự thể, giá căn hộ Bcons Bee từ 1,25 tỷ đồng một căn hai phòng ngủ, một trong những mức giá cạnh tranh nhất tại Dĩ An hiện nay. Khu căn hộ phát triển theo lối thiết kế hiện đại, trẻ trung, đáp ứng tốt các yêu cầu không gian sống chất lượng của người trẻ. Tỷ lệ xây dựng của dự án chỉ 36,83%, diện tích đất còn lại dành để phát triển hệ thống tiện ích phục vụ đời sống tinh thần cho cư dân với khuôn viên cây xanh, hồ bơi, đường giao thông nội bộ, khu sinh hoạt chung, nhà trẻ, khu shophouse. Các loại căn hộ có nhiều sự lựa chọn với diện tích từ 33,54-68,73 m2.

289 căn hộ Bcons Bee ngay mặt tiền đường D1 có lộ giới hiện hữu là 12 m, thuộc khu phố Nội Hóa 1, phường Bình An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Từ dự án, cư dân dễ dàng kết nối nhanh chóng với TP HCM qua Quốc lộ 1K vào đường Phạm Văn Đồng hoặc Xa lộ Hà Nội. Cư dân chỉ mất vài phút để tiếp cận các tiện ích hạ tầng của khu Đông Sài Gòn như Bến xe Miền Đông Mới, khu đô thị Đại học Quốc gia TP HCM, siêu thị Big C Dĩ An, các trung tâm thương mại Vincom tại Dĩ An và Thủ Đức (TP HCM).

Bcons Bee cung cấp đầy đủ các tiện ích cho cư dân.

Hiên nay, bất động sản vẫn được xem là kênh trú ẩn an toàn của dòng tiền nhàn rỗi, nhờ tính lâu dài và nhu cầu sở hữu bất động sản của số đông người mua trên thị trường. Nhu cầu nhà ở đô thị gia tăng qua từng năm, tạo cú hích mạnh mẽ và bền vững cho thị trường bất động sản.

Nhiều chuyên gia cho rằng, chính trong giai đoạn thị trường chịu nhiều áp lực từ Covid-19, các nhà đầu tư sẽ thấy được nhiều cơ hội tốt, từ các chủ đầu tư có tiềm lực, sản phẩm chất lượng, hướng đến đáp ứng nhu cầu ở thực.

Thêm vào đó, yếu tố tạo động lực mạnh mẽ cho thị trường nhà ở lâu dài là xu hướng mở rộng và kết nối các khu đô thị mới, nhằm giảm tải cho trung tâm TP HCM. Trong đó, Dĩ An là một trong những đô thị vệ tinh giúp cho TP HCM hiện thực hóa quy hoạch giãn dân ra khỏi nội thành.

Vũ Khánh