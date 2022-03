Cơ hội đầu tư logistics từ nguồn vốn quốc tế

Doanh nghiệp quốc tế tiếp tục rót vốn vào thị trường logistics Việt trong năm nay mở ra cơ hội cho nhà đầu tư trong nước đón bắt xu hướng.

Đại dịch làm gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu trong năm qua, ảnh hưởng đến nhiều lĩnh vực. Song ngành logistics vẫn tìm cách xoay xở, đạt mức tăng trưởng khá ổn định. Trong đó, chỉ số logistics Việt Nam tăng ba bậc, đứng thứ 8 trong 10 thị trường mới nổi, theo Báo cáo Chỉ số Logistics thị trường mới nổi 2021, do nhà cung cấp dịch vụ kho vận Agility công bố.

Nhờ đó, nhiều tập đoàn, doanh nghiệp quốc tế trong năm qua vẫn tiếp tục đầu tư mạnh vào thị trường béo bở này. Mạng lưới trung tâm phân loại, xử lý hàng hóa được mở rộng, ứng dụng công nghệ cao, tăng diện tích kho bãi... góp phần thay đổi diên mạo ngành logistics Việt.

Cuối tháng 12/2021, Tập đoàn YCH (Singapore) và T&T đã khởi công trung tâm logistics ICD Vĩnh Phúc - Vietnam Superport. Tổng vốn đầu tư gần 3.900 tỷ đồng nhằm xây dựng chuỗi cung ứng tích hợp, đảm bảo vận chuyển nhanh chóng, mượt mà hơn.

Ngoài ra còn có tập đoàn BEST Inc., hiện thực hóa chiến lược chọn Việt Nam làm thị trường chủ chốt. Đơn vị rót hơn 20 triệu USD đầu tư vào cơ sở hạ tầng, công nghệ trong năm 2021. Hơn hai năm có mặt tại Việt Nam, BEST triển khai xây dựng 30 trung tâm phân loại hàng hóa trải khắp cả nước.

Công nghệ xử lý hàng có kích thước cồng kềnh, trên 3 kg bằng dây truyền ma trận của BEST Express. Ảnh: BEST Express

Trong đó, hai trung tâm tại Bắc Ninh và TP HCM có quy mô lớn nhất của tập đoàn tại Đông Nam Á. Diện tích kho bãi khai thác trên cả nước lên hơn 100.000 m2. Mỗi trung tâm đều được trang bị công nghệ phân loại, xử lý hàng tự động, hiện đại.

Ngoài ra, BEST còn dùng 5 triệu USD đầu tư vào hơn 100 phương tiện vận tải cỡ lớn từ cuối 2021 đến đầu 2022, tăng khả năng chuyên chở lên hàng chục tấn hàng mỗi chiếc, đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa với số lượng, trọng lượng lớn trên cả nước. Các hạng mục đầu tư trên góp phần tạo đà phát triển cho kế hoạch mở rộng 1.500 bưu cục trên cả nước của đơn vị.

Việc ngày càng nhiều doanh nghiệp đầu tư nhằm hoàn thiện mạng lưới, cơ sở hạ tầng, áp dụng công nghệ độc quyền trong xử lý hàng hóa giúp tạo lợi thế cạnh tranh cho ngành logistics. Cả doanh nghiệp nội địa lẫn nước ngoài, đều không ngừng cải tiến nhằm thu hút khách hàng. Điều đó giúp mở ra cơ hội cho các nhà đầu tư, những người có ý định khởi nghiệp trong lĩnh vực logistics có thêm tự tin, mạnh tay "xuống tiền".

Các kiện hàng được vận chuyển, phân chia bằng hệ thống khí nén, giúp đảm bảo chất lượng, tránh hư hại. Ảnh: BEST Express

Hiện một trong những hình thức đầu tư logistics ngày càng nổi bật trên thị trường là nhượng quyền bưu cục của BEST Express. Nhà đầu tư sẽ hưởng lợi trực tiếp từ các công nghệ cao tại chuỗi trung tâm phân loại của BEST trên toàn quốc. Dây chuyền có khả năng xử lý hàng dưới 3 kg trong 0,5 giây và trên 3 kg trong 2 giây nhờ sử dụng hệ thống khí nén đẩy, giúp bảo quản hàng tốt hơn.

Đồng thời tốc độ cao giúp kiện hàng mau chóng đến tay khách. Các đối tác shop online cải thiện sự hài lòng của người tiêu dùng, giúp tăng tỷ lệ tái sử dụng dịch vụ và giới thiệu thêm nhiều khách hàng khác, tỷ lệ thuận với mức độ kinh doanh thành công của các chủ bưu cục.

Đối tác tại Thủ Đức tham gia vào mô hình nhượng quyền bưu cục của BEST. Ảnh: BEST Express

Việc liên tục rót vốn đầu tư lớn vào thị trường cũng góp phần phát triển kinh tế trong nước, thay đổi diện mạo ngành logistics nội địa. Đại diện BEST Express cho biết: "Đầu tư là cách đơn vị cam kết hoạt động lâu dài, ổn định, cùng chung tay phát triển kinh tế, đảm bảo uy tín với đối tác nhượng quyền. Dự kiến trong vài năm tới, logistics Việt sẽ có diện mạo mới mẻ, giúp mở ra cơ hội trao đổi buôn bán, vận tải phát triển, khi ngày càng nhiều doanh nghiệp quốc tế nhận ra đây là nơi đất lành, chim đậu".

Nguyệt Di