Cơ hội đầu tư EB-5 vào dự án hydro xanh tại Mỹ

Canam Enterprises đang huy động khoản vay EB-5 vào New Fortress Energy, được kỳ vọng là nhà máy Hydro xanh lớn tại Bắc Mỹ.

Mới đây, CanAm Enterprises, công ty cung cấp dịch vụ đầu tư định cư, thông báo sẽ huy động khoản vay EB-5 trị giá 80 triệu USD để phát triển một trong những nhà máy sản xuất hydro xanh được kỳ vọng là lớn nhất khu vực Bắc Mỹ.

Dự án nằm ở vị trí chiến lược, gần Beaumont, Texas, trên bờ sông Neches ở Hạt Jefferson, gần với các công ty công nghiệp sử dụng hydro như ExxonMobil, Motiva, Total...

"Vị trí của dự án giúp tiếp cận nguồn năng lượng ổn định và dịch vụ hậu cần đa dạng như đường sắt, đường biển và các đường ống hiện tại trải dài Vùng duyên hải vịnh phía Nam giáp vịnh Mexico", đại diện đơn vị tư vấn CanAm Enterprises nhận định.

Nhà máy sản xuất khí Hydro xanh với công suất 120 megawatt theo kế hoạch sẽ xây dựng bởi New Fortress Energy (NFE), cung cấp sản phẩm thân thiện với môi trường cho các khách hàng công nghiệp gần đó trong trung tâm lọc dầu Beaumont, Texas.

Dự kiến đi vào hoạt động vào giữa năm 2024, công trình chuẩn bị khởi công và sẽ nằm trong Khu vực Việc làm Mục tiêu (TEA), nhằm tạo ra dư số việc làm đủ điều kiện để đáp ứng các yêu cầu của chương trình EB-5.

Tom Rosenfeld, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của CanAm, cho biết trước đây, Fortress cùng các chi nhánh đã từng hợp tác với CanAm Enterprises 4 lần và huy động tổng cộng 543,8 triệu USD vốn thông qua chương trình EB-5. Trong 35 năm, CanAm Enterprises đã hoàn trả 2,15 tỷ USD cho 4.300 nhà đầu tư cùng gia đình, cấp 15.000 thẻ xanh tạm thời cùng 7.800 thẻ xanh vĩnh viễn.

John Reid, Giám đốc Phát triển Dự án của CanAm cho biết: "Yếu tố mấu chốt là các khoản tín dụng thuế mới sẽ tiếp thêm sinh lực cho ngành sản xuất hydro xanh. Chúng đem lại 'lợi ích ba bên' cho ngành hydro xanh - nghĩa là người dùng được chi phí thấp hơn, nhà sản xuất có nhiều lợi nhuận hơn và môi trường sạch hơn qua việc giảm lượng khí thải carbon của ngành".

Chuyên gia từ CanAm cũng nhận định, trong tháng này, đạo luật giảm lạm phát mới do Quốc hội Mỹ thông qua đã đóng vai trò hỗ trợ cho dự án cũng như toàn bộ ngành công nghiệp hydro xanh. Đạo luật bao gồm các khoản tín dụng thuế đặc biệt, giúp giảm giá thành của hydro xanh so với hydro thông thường, kỳ vọng thúc đẩy nền sản xuất sản phẩm xanh.

Chương trình Định cư Đầu tư EB-5 do Sở Di trú và Nhập tịch Mỹ (USCIS) quản lý. Chương trình cung cấp cơ hội cho các nhà đầu tư nước ngoài đủ điều kiện có được visa có điều kiện hoặc visa tạm thời trong hai năm, thông qua đầu tư 800.000 USD vào các doanh nghiệp nằm trong khu vực việc làm mục tiêu, tạo ra ít nhất mười việc làm toàn thời gian cho người lao động Mỹ.

CanAm có 35 năm kinh nghiệm trong việc lựa chọn nguồn cung ứng, đánh giá rủi ro và quảng bá các khoản đầu tư liên quan đến nhập cư ở Mỹ và Canada. Doanh nghiệp này đã tài trợ cho hơn 60 dự án và huy động hơn 3 tỷ USD vốn EB-5. Hiện, có hơn 2,15 tỷ USD vốn EB-5 từ hơn 4.000 nhà đầu tư cùng gia đình đã được hoàn trả bởi các công ty hợp danh do CanAm quản lý.

CanAm điều hành 7 Trung tâm vùng do USCIS cấp phép, đặt tại thành phố Philadelphia, khối thịnh vượng chung Pennsylvania, các vùng đô thị của New York và New Jersey, cũng như các bang California, Hawaii, Florida và Texas.

Phong Vân