Cơ hội đầu tư EB-5 tại dự án Link Apartment Kora

Maru Asset Management giới thiệu cơ hội đầu tư EB-5, cùng nhiều tiềm năng tăng trưởng thông qua dự án căn hộ Link Apartments Kora.

Dự án do Grubb Properties đầu tư phát triển, Maru Asset Management giữ vai trò đồng hành nhà đầu tư có nhu cầu đầu tư EB-5. Link Apartment Kora nằm tại giao điểm Olympic Blvd và Vermont Ave, thuộc khu trung tâm Koreatown (Los Angeles), nơi hội tụ cộng đồng trẻ, năng động và có nhu cầu thuê nhà lâu dài.

Đại diện Maru Asset Management cho biết khu giao lộ Olympic Blvd và Vermont Ave có lợi thế từ hơn 1,3 triệu cư dân trong bán kính 5 dặm. Vị trí này giúp cư dân chỉ mất khoảng 10 phút di chuyển đến trung tâm Los Angeles và Đại học Nam California (USC), cùng 20 phút đến các trung tâm công nghệ, truyền thông lớn như Apple, Google, Hollywood hay Netflix. Dự án cũng kết nối với các tuyến cao tốc chính gồm 110, 101, 5 và 10.

Phối cảnh mặt tiền dự án Link Apartment Kora. Ảnh: Maru Asset Management

Theo CBRE Econometric Advisors, quý II/2025, tỷ lệ lấp đầy căn hộ tại Los Angeles đạt 95,8%, cho thấy nhu cầu thuê cao và khả năng hấp thụ thị trường mạnh. Trong cùng kỳ, thành phố ghi nhận 6.560 căn hộ được hấp thụ (mức cao nhất trong nhiều năm) với giá thuê trung bình khoảng 2.830 USD một tháng. Nguồn cung mới vẫn ở mức thấp do chi phí xây dựng tăng, lãi suất cao và quy định phát triển đô thị nghiêm ngặt, khiến nhiều dự án khó hoàn thành đúng tiến độ. Dự kiến, tỷ lệ trống sẽ tiếp tục giảm và giá thuê tăng hơn 3% trong nửa cuối năm 2025, đặc biệt tại các khu vực kết nối giao thông thuận tiện.

Ngoài ra, hai sự kiện thể thao toàn cầu là World Cup 2026 và Olympic 2028 được dự báo sẽ tạo cú hích lớn cho nhu cầu lưu trú ngắn hạn, qua đó tiếp tục thúc đẩy phân khúc căn hộ cho thuê tại Los Angeles.

Theo Maru Asset Management, trong bối cảnh thị trường duy trì đà tăng trưởng, dự án được giới đầu tư đánh giá là lựa chọn phù hợp cho những ai tìm kiếm cơ hội sinh lời gắn với chương trình định cư EB-5.

Phối cảnh khu vực hồ bơi dự án Link Apartment Kora. Ảnh: Maru Asset Management

Link Apartment Kora cao 7 tầng, gồm 242 căn hộ và khu thương mại tầng trệt, hướng đến nhóm cư dân năng động. Hệ thống tiện ích được đầu tư đồng bộ với phòng gym, yoga, hồ bơi, khu BBQ, khu vui chơi, phòng sinh hoạt cộng đồng, công viên thú cưng và khu để xe đạp, tạo không gian sống cân bằng và hiện đại.

Tổng vốn đầu tư dự án khoảng 214,6 triệu USD. Chủ đầu tư Grubb Properties (doanh nghiệp có hơn 60 năm hoạt động tại Mỹ) góp hơn 70 triệu USD vốn chủ sở hữu. Dự án kêu gọi 43,2 triệu USD vốn EB-5, tương đương 20% tổng vốn đầu tư, với mức tham gia tối thiểu 800.000 USD mỗi nhà đầu tư theo quy định hiện hành.

Theo kế hoạch, Link Apartment Kora sẽ tạo ra khoảng 1.603 việc làm, tương đương 30 việc làm cho mỗi nhà đầu tư, gấp ba lần yêu cầu tối thiểu của Sở Di trú và Nhập tịch Mỹ (USCIS). Dự án đã được chấp thuận I-956F, đáp ứng tiêu chí khu vực việc làm mục tiêu (TEA), và dự kiến hoàn thành vào năm 2028.

Vị trí dự án Link Apartment Kora tại đường Olympic Blvd và Vermont Ave. Ảnh: Maru Asset Management

Nhờ vị trí trung tâm, nguồn cung khan hiếm cùng tiềm năng tăng giá thuê, Link Apartment Kora được kỳ vọng hưởng lợi trực tiếp từ đà tăng trưởng của thị trường Los Angeles. Chủ đầu tư hiện đã hoàn tất phần lớn thủ tục pháp lý và nguồn vốn, dự kiến sẽ dừng huy động vốn EB-5 vào đầu năm 2026.

Thái Anh