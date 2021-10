Cơ hội đầu tư định cư Ireland từ dự án viện dưỡng lão

IrelandVới việc ra mắt dự án viện dưỡng lão thứ năm tại Dublin, Bartra Wealth Advisors cung ứng cho thị trường thêm 20 suất đầu tư định cư Ireland.

Dữ liệu CSO công bố năm 2021 cho thấy, 14,8% dân số Ireland ở độ tuổi trên 65 đã tăng 17,9% so với 5 năm trước. Xu hướng này dự kiến sẽ tiếp tục tăng trong thập kỷ tới. Đến năm 2026, dự kiến số người trên 65 tuổi sẽ tăng 16% lên 860.600 người, và tăng lên 33% tương ứng hơn 1,1 triệu người vào năm 2036. Dân số trên 80 tuổi của Ireland cũng dự kiến sẽ tăng từ 170.000 người vào năm 2020 lên hơn gấp đôi ở mức 343.000 người năm 2036.

Với xu thế già hóa dân số, nhu cầu về hạ tầng viện dưỡng lão tại Ireland được các tổ chức nghiên cứu phân tích là cao, lên đến 7.500 giường vào năm 2026.

Nắm bắt được nhu cầu ngày càng tăng về dịch vụ chăm sóc người già tại Ireland, Bartra Group đã có chiến lược xây dựng chuỗi viện dưỡng lão tại các vị trí trọng điểm của thủ đô Dublin.

Tập đoàn này hiện cung cấp 823 giường tại các dự án viện dưỡng lão. Trong đó, Viện Loughshinny đã hoàn công và khai trương vào mùa hè năm 2019 với số lượng cư dân ngày càng tăng. Hai dự án Viện Northwood và Beaumont của Bartra khai trương lần lượt tháng 5 và tháng 10 năm ngoái cũng đã đón cư dân đến sống.

Trong năm 2021, Batra đã hoàn tất việc mua đất, mua trái phiếu xây dựng, và đấu thầu, quy hoạch cho dự án Clondalkin. Dự án hiện trong quá trình xây dựng với camera giám sát 24/7 để đảm bảo an toàn và tiến độ hoàn thành dự án.

Beaumont - dự án Viện Dưỡng Lão lớn nhất của Bartra đã hoàn công và khai trương, thuộc chương trình Đầu tư Định cư IIP. Ảnh:Bartra.

Sau ba năm phát triển và vận hành bốn dự án viện dưỡng lão, Bartra công bố dự án thứ 5 là Cookstown - có diện tích 1,14 hecta và quy mô 5 tầng, cung ứng cho thị trường 131 giường dưỡng lão.

Viện lưỡng lão mới tọa lạc tại vị trí đắc địa thuộc khu vực Nam Dublin, cách bệnh viện Tallaght 850m, cách bệnh viện St James 8km và trung tâm thành phố Dublin 10km về phía Tây. Cư dân sẽ mất khoảng 2 phút đi bộ để đến ga tàu Belgard LUAS. Nơi đây cũng là một trong 4 khu vực hành chính thuộc Greater Dublin có dân số 280.000 người, trong đó có hơn 30.800 người từ 65 tuổi trở lên (chiếm 11%).

Khu vực Greater Dublin là nơi có nhu cầu cao về dịch vụ viện dưỡng lão, và cũng là khu vực có khoản thanh toán lớn nhất của Quỹ Chi trả Điều trị Quốc gia (NTPF) - cơ quan quốc gia Ireland chịu trách nhiệm chi trả dịch vụ cho các viện dưỡng lão. Với tổng mức vốn đầu tư ước tính 33 triệu Euro, viện dưỡng lão Cookstown sẽ được trang bị các thiết bị tiện nghi, cao cấp đáp ứng quy chuẩn chất lượng cao do Cơ quan Chất lượng Thông tin Y tế (HIQA) đặt ra.

Các dự án Viện dưỡng lão sau khi hoàn công, sẽ được vận hành bởi Bartra Healthcare để quản lý hiệu quả khoản đầu tư, tạo ra lợi nhuận cho các nhà đầu tư, đồng thời đảm bảo cung cấp dịch vụ chăm sóc cao cấp cho cư dân mọi lúc.

Đội ngũ chăm sóc có tay nghề cao và giàu kinh nghiệm của Bartra Healthcare đang tạo ra nền văn hóa chăm sóc chất lượng tại các cơ sở, đảm bảo tiêu chuẩn chăm sóc trên cơ sở đáp ứng các nhu cầu của người dân về quyền riêng tư, quyền được đưa ra quyết định và lựa chọn, quyền được tôn trọng, cũng như lòng trắc ẩn và sự tương trợ.

Video phỏng vấn ông Declan Carlyle - CEO Bartra Healthcare, cựu CFO tại Bệnh viện Beaumonth nói về những yếu tố mang đến chất lượng xuất sắc trong dịch vụ của viện dưỡng lão Bartra. Nguồn:Bartra.

Cơ hội đầu tư định cư Ireland cho nhà đầu tư Việt

Sự kiện ra mắt toàn cầu dự án Viện dưỡng lão Cookstown vào ngày 15/10 của Bartra sẽ mở ra cơ hội đầu tư định cư Ireland với 20 suất đầu tư giới hạn.

Dự án Viện dưỡng lão Cookstown của Bartra Group. Ảnh:Bartra

20 triệu euro dự kiến sẽ được gọi vốn qua chương trình đầu tư định cư Ireland (IIP) vào dự án Viện dưỡng lão Cookstown. Với hình thức này, nhà đầu tư không thuộc Liên minh châu Âu khi đầu tư 1 triệu euro vào dự án Cookstown của Bartra, sẽ được lấy quyền cư trú cho bản thân và gia đình mà không cần trải qua các quy trình phỏng vấn, kiểm tra trình độ ngoại ngữ như các chương trình đầu tư di cư tại Mỹ, Canada hay các nước châu Âu khác...

Theo đại diện Bartra, khoản đầu tư 1 triệu euro sẽ được hoàn lại sau 5 năm, cùng với khoản lợi nhuận 20%. Ngoài ra, thời gian xét duyệt của Sở di trú Ireland từ lúc nhà đầu tư đăng ký là 4-6 tháng. Sau khi nhận được thư chấp nhận, nhà đầu tư mới phải chuyển tiền đầu tư cho dự án.

Các dự án Viện dưỡng lão của Bartra thu hút các nhà đầu tư quốc tế nói chung và Việt Nam nói riêng, vì cung cấp giải pháp đầu tư an toàn, mang lại nhiều lợi ích cho nhà đầu tư và gia đình.

Đây là điểm sáng trong bối cảnh số lượng suất IIP trong tình trạng khan hiếm do nhu cầu tăng cao thời gian qua. Hơn một tỷ euro tiền vốn đã được giới nhà giàu ngoài biên giới châu Âu đầu tư nhằm đổi lại cơ hội sinh sống và định cư tại Ireland trong hơn 9 năm qua. Đặc biệt là phân khúc đầu tư vào doanh nghiệp chưa hạ nhiệt vì tỷ lệ thành công cao. Hơn 60% đương đơn chọn hình thức đầu tư này.

Ngoài ra, Chính sách Hỗ trợ Viện dưỡng lão của Chính Phủ Ireland hay còn gọi là "Chính sách Fair Deal" quy định mỗi giường tại Viện dưỡng lão sẽ được hưởng trợ cấp hàng tuần từ Chính phủ (mức trợ cấp tiêu chuẩn do Quỹ Hỗ trợ Chi phí điều trị Quốc gia quyết định). Do đó, việc đầu tư vào các dự án Viện dưỡng Lão an toàn và không bị tác động trước các biến động thị trường.

Bên cạnh đó, dự án cũng được đánh giá cao về tính an toàn và uy tín của doanh nghiệp. Các dự án viện dưỡng lão mà nhà đầu tư rót vốn được xây dựng, vận hành bởi các công ty thành viên của Bartra - doanh nghiệp có kinh nghiệm phát triển nhiều viện dưỡng lão hiện đại của đảo quốc Ireland.

Các dự án Viện dưỡng lão của Bartra đều tọa lạc tại lõi trung tâm thành phố Dublin - khu vực có nhu cầu cao, tiện di chuyển và gần các bệnh viện lớn. Dự án thi công minh bạch và dễ dàng tiếp cận; hoàn công nhanh chóng và đảm bảo bàn giao đúng tiến độ. Địa điểm thi công được bố trí camera giám sát 24/7. Bên cạnh đó, cơ sở vật chất của các dự án đều đáp ứng các tiêu chuẩn hiện hữu lẫn tương lai được công bố và quản lý bởi Cơ quan điều hành dịch vụ Y tế Ireland (HIQA).

Với mô hình kinh doanh trọn gói đầu tư định cư Ireland IIP, Bartra Wealth Advisors - công ty con của tập đoàn Bartra, giúp nhà đầu tư yên tâm rằng vốn đầu tư cũng như tương lai gia đình được an toàn và đảm bảo trong giai đoạn đầu tư.

Bartra Wealth Advisors là đơn vị cung cấp dự án đầu tư định cư Ireland IIP có văn phòng chính thức đặt tại TP HCM, không cần thông qua các đơn vị trung gian, giúp giảm thiểu tối đa thời gian, công sức lẫn rủi ro cho các nhà đầu tư. Bartra Wealth Advisors đã giúp hơn 350 nhà đầu tư IIP nhập cư Ireland thành công, chiếm tỷ lệ 69% tổng số hồ sơ của toàn thị trường. Với những ưu điểm trên, các chuyên gia dự đoán quá trình kêu gọi đầu tư cho 20 suất này sẽ sớm hoàn tất vào cuối năm nay.

Hoài Phong