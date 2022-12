Cơ hội đầu tư bất động sản thời thị trường thanh lọc

Giữa khó khăn, nhiều nhà đầu tư cho rằng đây là thời cơ mua bất động sản với giá tốt, ở những vị trí tiềm năng.

Thông thường, cuối năm là thời điểm thị trường bất động sản bước vào giai đoạn giao dịch sôi động. Tuy nhiên, những tháng cuối năm 2022, thị trường bước vào giai đoạn trầm lắng, thanh khoản sụt giảm ở nhiều loại hình sản phẩm, phân khúc, vị trí. Người mua tỏ ra thận trọng trong việc "xuống tiền" vào bất động sản. Họ có xu hướng lựa chọn sản phẩm phù hợp với túi tiền cũng như khả năng thanh khoản.

Theo báo cáo của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARs), nguồn cung bất động sản đang có xu hướng giảm rõ rệt. Tỷ lệ hấp thụ trong quý III chỉ đạt 33,5%, giảm mạnh so với giai đoạn nửa đầu năm, lượng giao dịch giảm hơn 50% so với cùng kỳ năm ngoái. Dòng vốn bất động sản gặp khó và lãi suất tăng khiến nhà đầu tư do dự trong các quyết định đầu tư. Giá bán có dấu hiệu chững lại, một số dự án đã phải sử dụng chính sách bán hàng linh hoạt, chiết khấu, hỗ trợ lãi suất, ân hạn nợ gốc, cam kết mua lại...

Nhận xét về diễn biến của thị trường địa ốc, các chuyên gia nhấn mạnh, bất động sản sẽ gặp nhiều khó khăn, thách thức trong thời gian tới. Ở góc nhìn tích cực, nhiều người cho rằng đây là thời điểm phù hợp để mua được những bất động sản tốt. "Những nhà đầu tư kinh nghiệm sẽ chọn thời điểm 'nguội' để xuống tiền, thay vì lao vào mua trong khi giá đất 'nóng sốt', bởi họ có được mức giá tốt nhất", ông Quốc Anh, một nhà đầu tư tại TP HCM nhận xét.

Cũng theo báo cáo của VARs, hiện tượng sốt đất, bong bóng gần như không còn xuất hiện, đặc biệt với sản phẩm đất nền, bởi hoạt động đầu cơ giai đoạn này gần như bị triệt tiêu. Dù có dấu hiệu sụt giảm, các chuyên gia của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam nêu ý kiến, thị trường bất động sản chưa rơi vào suy thoái bởi sự quan tâm nhu cầu vẫn ở mức cao. Những địa phương có tình hình thị trường tốt có thể kể đến như Thanh Hóa, Bình Định, Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Đồng Nai, Long An...

Tại khu vực phía Nam, Long An được xem là thị trường tiềm năng của nhiều nhà đầu tư vì giá bất động sản còn "mềm" so với các khu vực lân cận, hạ tầng những năm gần đây được đặc biệt chú trọng phát triển...

Hạ tầng đồng bộ tạo động lực phát triển cho các đô vị vệ tinh của TP HCM như Long An. Ảnh: Anh Đức

Trong số các thị trường của Long An được giới đầu tư quan tâm có huyện Cần Giuộc - nằm ngay cửa ngõ Nam Sài Gòn.

Ông Nguyễn Văn An, một nhà đầu tư tại TP HCM cho biết, so với các quận trung tâm TP HCM, giá bất động sản Cần Giuộc còn thấp, còn nhiều dư địa tăng giá. Ngoài ra, hạ tầng giao thông đang trong quá trình hoàn thiện cũng là đòn bẩy quan trọng sẽ tác động đến mặt bằng giá bất động sản khu vực này.

Hiện, nhiều công trình trọng điểm tăng cường kết nối đến TP HCM đã được khởi công như dự án đường Vành đai 3, ĐT826E... Cần Giuộc đang được định hướng trở thành trung tâm đô thị và công nghiệp, giữ vai trò quan trọng trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Theo các chuyên gia, ở góc độ người mua nhà, bên cạnh việc chọn bất động sản có vị trí đắc địa, hưởng lợi thế kết nối hạ tầng của các vùng lân cận... thì việc sở hữu một không gian sống lý tưởng cũng nên được đặt lên hàng đầu.

Bà Đỗ Thu Hằng - Giám đốc Cấp cao, Bộ phận Nghiên cứu Savills Hà Nội cho rằng, người mua nhà cần lưu ý, sản phẩm khi mua đầu tiên cần là một sản phẩm ưng ý, không chỉ về chất lượng xây dựng mà các tiện ích cũng cần được tính toán hợp lý để cuộc sống sau này thêm thuận tiện. Đối với chủ đầu tư, không chỉ dừng lại ở việc phát triển tiện ích nội khu dự án mà còn cần các tiện ích mua sắm, ăn uống, phục vụ đời sống hàng ngày nếu là đại dự án.

Hiện, nhiều dự án có chính sách bán hàng ưu đãi như: hỗ trợ thanh toán linh hoạt làm nhiều đợt, thanh toán 30% đến khi nhận bàn giao, tăng thời gian ân hạn gốc và lãi suất 0%, duyệt hồ sơ nhanh chóng... Các giải pháp từ chủ đầu tư hứa hẹn giảm bớt áp lực tài chính cho người mua, giúp gia tăng thanh khoản trong bối cảnh thị trường nhiều biến động.

Hoài Phong