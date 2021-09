Cơ hội đầu tư bất động sản thời dịch

Trước tác động của Covid-19, bất động sản vẫn là kênh trú ẩn được nhiều người lựa chọn, đặc biệt là các dự án đáp ứng nhu cầu an cư và đầu tư.

Theo các số liệu thống kê, dòng tiền hiện đang chảy mạnh vào bất động sản và là một trong những kênh đầu tư an toàn hàng đầu. TS. Sử Ngọc Khương - Giám đốc cấp cao Bộ phận đầu tư Savills Việt Nam, cho biết trong lịch sử thế giới, mỗi khi xảy ra các biến động xã hội lớn như chiến tranh, dịch bệnh, khủng hoảng tài chính... thì các kênh, các quỹ đầu tư sẽ chuyển sang các loại hình đầu tư có tính an toàn cao là bất động sản và vàng.

Thực tế ở Mỹ - quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch, theo dữ liệu của Hiệp hội Môi giới Mỹ (NAR) công bố hồi tháng 7, doanh số bán nhà tại quốc gia này tăng cao kỷ lục. Giá bán trung bình tăng 23,4% mỗi căn ngay khi dịch bệnh vừa được kiểm soát. Những thị trường gần Việt Nam như Singapore cũng ghi nhận mức tăng giá trị các bất động sản từ 4-5%, hay Hong Kong đạt mức 8,6%, Seoul 5-8%, ngay trong thời điểm dịch bệnh.

Trung tâm TP HCM, đầu tàu kinh tế của cả nước. Ảnh: Shutterstock

Tại Việt Nam, các chuyên gia nhận định, bất động sản vẫn được đánh giá là hai trong những kênh đầu tư an toàn nhất bên cạnh chứng khoán, với độ giữ và tăng giá bình ổn ngay trong bối cảnh đại dịch, giúp đảm bảo an toàn tài sản và có nhiều cơ hội phát triển.

Cụ thể, báo cáo thị trường của Batdongsan cho thấy, dù trải qua những tác động tiêu cực nặng nề do đại dịch Covid-19 gây ra, mức độ quan tâm tới bất động sản đang tăng trưởng cao nhất trong nhiều năm qua, đạt 37% so với cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể, sau đợt dịch đầu, mức độ quan tâm tới thị trường tăng 306%, sau lần 2 tăng 62% và sau đợt 3 tăng mạnh tới 378%. Tổng lượng giao dịch bất động sản thành công bình quân tăng 18% so với quý trước và đạt khoảng 101% so với cùng kỳ năm 2020.

Mới đây, một loạt ngân hàng thông báo giảm lãi suất cho vay đưa mặt bằng lãi suất về mức 4% một năm – mức thấp nhất trong vòng hai năm qua. Mặt khác, một số ngân hàng còn giảm lãi suất huy động tiết kiệm tiền đồng thêm 0,1 – 0,2% khiến các nhà đầu tư quyết định tìm nơi đến "lý tưởng" cho đồng tiền của mình. Bên cạnh đó, nhiều chủ đầu tư cũng đưa ra các chính sách ưu đãi hợp lý, kích cầu, đem đến những cơ hội lớn cho cả khách hàng mua ở thực và khách đầu tư.

Tiềm năng an cư và đầu tư tại Asiana Đà Nẵng

Dưới sự tác động của đại dịch Covid-19, nhiều nhà đầu tư, khách hàng đã có những nhìn nhận nghiêm túc về môi trường sống, sức khỏe và cách vận hành công việc trong kỷ nguyên 4.0. Họ ưu tiên lựa chọn nơi sinh sống đảm bảo tiêu chí kép, vừa là tài sản sinh lời bền vững, vừa là nơi an cư hiệu quả...

Một trong những dòng sản phẩm được giới đầu tư săn đón là căn hộ ven biển nằm tại các thành phố du lịch nổi tiếng. Đơn cử các dự án căn hộ biển tọa lạc tại Đà Nẵng, một trong những thành phố đáng sống hàng đầu Việt Nam, mà Asiana Đà Nẵng là một ví dụ.

Asiana Đà Nẵng sở hữu vị trí đắc địa mặt tiền cung đường ven biển Nguyễn Tất Thành, một trong hai cung đường biển lớn nhất Đà Nẵng, là cửa ngõ phía Tây Bắc, nằm trong khu quy hoạch mới của chính quyền Đà Nẵng. Tại đây, hạ tầng giao thông thuận tiện đến các quận trung tâm thành phố và các địa điểm du lịch nổi tiếng tại Huế - Đà Nẵng – Hội An. Khu vực được tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng và quy hoạch đồng bộ như: đường cao tốc La Sơn – Túy Loan, cải tạo đường ven biển Nguyễn Tất Thành, xây dựng ga Đà Nẵng mới, xây dựng cảng Liên Chiểu, khu công nghệ cao, khu công nghệ thông tin...Với địa hình "tựa sơn hướng thủy", dự án được kỳ vọng mang lại một không gian sống vượng khí, đáp ứng nhu cầu an cư và đầu tư.

Điểm mạnh của dự án căn hộ biển Asiana Đà Nẵng còn là pháp lý minh bạch, sổ hồng sở hữu lâu dài, giúp khách hàng an tâm an hưởng và nghỉ dưỡng chính tại ngôi nhà của mình.

Tầm nhìn hướng biển từ căn hộ Asiana Đà Nẵng.

Tại Asiana Đà Nẵng, các tòa nhà bố trí so le nhau để tạo hiệu ứng trọn vẹn cho tầm nhìn. Với lối thiết kế này, dự án có 99% căn hộ đều có tầm nhìn biển, gói trọn trong tầm mắt những kỳ quan nổi tiếng. Khi đi vào hoạt động, dự án được chủ đầu tư kỳ vọng trở thành điểm nóng thu hút khi biến ước mơ "nhà là nơi nghỉ dưỡng" hiện hữu. "Ở tại ngôi nhà đó, ta hòa mình cùng các tiện ích nghỉ dưỡng, là những buổi sớm mai vị biển đánh thức ngày mới, những buổi hoàng hôn mang sự dịu ngọt đến tận ngưỡng cửa, những đêm yên ngủ với tiếng sóng rì rào, là nơi để tái tạo năng lượng, hành trang cho những sáng tạo bất hủ", đại diện chủ đầu tư mô tả.

Ngoài ra, khu căn hộ lấy cảm hứng cách điệu từ hình ảnh thiên nhiên Việt Nam hoà trộn thiết kế đương đại của châu Âu cùng nghệ thuật ánh sáng...Tất cả giao hòa nên một công trình kiến trúc hiện đại, thanh lịch và vững bền theo thời gian.

Hoài Phong