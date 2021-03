Cơ hội đầu tư bất động sản Long An

Hai mũi nhọn chiến lược

Cùng với Đồng Nai và Bình Dương, Long An cũng được xem là chân kiềng thứ ba trong chiến lược phát triển đô thị vệ tinh của TP HCM bởi vị trí giáp ranh và là cửa ngõ kết nối TP HCM với miền Tây trù phú. Cũng như Đồng Nai, Bình Dương, thời gian vừa qua, Long An đẩy mạnh phát triển công nghiệp và đô thị như hai mũi nhọn chủ lực nhằm thu hút đầu tư, tăng trưởng kinh tế.

Vòng xoay trên trục đường DT 830, tuyến giao thông chiến lược của Bến Lức, Long An, vừa được nâng cấp mở rộng. Ảnh: Vũ Phong.

Toàn tỉnh Long An đang có 35 khu công nghiệp được Chính phủ phê duyệt quy hoạch, trong đó 16 khu công nghiệp đang hoạt động với tổng diện tích quy hoạch gần 3.800ha, tỷ lệ lấp đầy đạt 88,4%, thu hút hàng trăm nghìn lao động, vốn đầu tư đạt trên 4,7 tỷ USD. Theo ban quản lý khu kinh tế tỉnh Long An, dự kiến trong năm 2021, Long An sẽ có thêm khoảng 1.500 ha đất sạch trong các khu công nghiệp để đón đầu làn sóng FDI đang đổ vào Việt Nam.

Phân khu Rivera 1 thuộc dự án Waterpoint đã được Tập đoàn Nam Long bàn giao cho khách hàng.

Về đô thị, Long An đang tập trung phát triển các dự án lớn ở những khu vực giáp ranh TP HCM. Trong đó, Bến Lức nắm giữ nhiều lợi thế vì địa thế thuận lợi và sẵn có hệ thống hạ tầng kết nối khá tốt gồm quốc lộ 1A, Nguyễn Văn Linh, Võ Văn Kiệt, DT 830...

Hiện trên địa bàn Bến Lức đã có một số khu đô thị thu hút dân cư cũng như nhà đầu tư bất động sản như Waterpoint rộng 335ha của Tập đoàn Nam Long, Trần Anh Riverside, Việt Úc Varea, Western City... Tuy nhiên, theo các chuyên gia, Long An vẫn còn thiếu những dự án phát triển đại đô thị với đầy đủ tiện ích, quy hoạch hiện đại, xây dựng bài bản để tạo điểm nhấn và đáp ứng nhu cầu của các lao động trình độ cao, trí thức...

Thời cơ để đầu tư

Giới kinh doanh bất động sản đánh giá bất động sản Long An tăng nhiều nhưng vẫn chưa tương xứng với tiềm năng. Ngay cả so với nhiều khu vực ở Bình Dương, Đồng Nai với khoảng cách tương đương thì giá bất động sản của Long An vẫn thấp hơn đáng kể.

Theo khảo sát của trang batdongsan.com.vn, giá đất trung bình ở Bình Dương hiện nay khoảng 13,8 triệu đồng mỗi m2; nhà phố, biệt thự khoảng 40 - 60 triệu đồng mỗi m2. Tại Đồng Nai, giá đất nền khoảng 8 triệu đồng mỗi m2, nhà phố, biệt thự khoảng 35-50 triệu đồng. Trong khi đó, giá đất Long An chỉ ở mức 6 - 6,7 triệu đồng mỗi m2, đất trung tâm thị trấn, thị xã vào khoảng 18 - 30 triệu đồng m2. So với các thị trường phát triển trước như Bình Dương, Đồng Nai, giá đất Long An được đánh giá rẻ do đây là thị trường mới nổi, còn nhiều tiềm năng tăng giá trong tương lai.

Khu Country Club của khu đô thị Waterpoint đã đi vào hoạt động.

Nhiều nhà đầu tư đánh giá, thị trường bất động sản Long An phát triển mạnh nhờ việc thực hiện kết nối vùng, với nhiệm vụ chính là đẩy mạnh giao thương giữa TP HCM và các tỉnh Tây Nam Bộ. Lợi thế lớn nhất của Long An là nằm ở vị trí cửa ngõ TP HCM, thông qua tuyến Metro số 3A (Bến Thành - Tân An) và cao tốc Trung Lương giúp kết nối thông suốt từ khu Tây về nội thành.

Mặt khác, giai đoạn 2021-2025, Long An dự kiến sẽ đầu tư xây dựng 8 công trình giao thông với tổng số vốn hơn 13.000 tỷ đồng. Trong đó, có nhiều công trình lớn, giữ vị trí quan trọng trong việc tạo sự kết nối từ các khu, cụm công nghiệp đến TP HCM, cảng quốc tế Long An như đường Tân Tập - Long Hậu, Lương Hòa - Bình Chánh, trục động lực Đức Hòa, đường Vành đai 4 đoạn Bến Lức - Hiệp Phước... Mới đây, Sở Giao thông Vận tải TP HCM và Long An cũng họp bàn về 23 tuyến đường nối giữa 2 địa phương cần được ưu tiên đầu tư. Chưa kể tuyến cao tốc TP HCM - Trung Lương đang chuẩn bị nối dài đến Cần Thơ và cao tốc Bến Lức - Long Thành sẽ hoàn thành trong năm 2021.

Việc đầu tư mở rộng hạ tầng sẽ tạo ra vùng liên kết vệ tinh lớn, thu hút đầu tư trong và ngoài nước. Đây cũng là những công trình được kỳ vọng không chỉ cho Long An mà còn cho cả khu vực Tây Nam Bộ về phát triển kinh tế dịch vụ, từ đó thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển.

"Với những chuyển động sáng sủa về phát triển kinh tế và hạ tầng trong thời gian gần đây, Long An sẽ là vùng đất hứa cho nhà đầu tư. Bởi ở giai đoạn đầu phát triển giá bất động sản vẫn còn mềm, khả năng thu lợi nhuận sẽ lớn hơn", đại diện Tập đoàn Nam Long đánh giá.

Tâm Anh