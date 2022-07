Cơ hội của bất động sản cạnh khu công nghiệp

Bình DươngSự phát triển các khu, cụm công nghiệp kéo theo nhu cầu nhà ở cho lao động tăng, là cơ hội cho bất động sản ven các khu vực này.

Sau 25 năm phát triển, Bình Dương là địa phương có nền kinh tế năng động, là điểm sáng thu hút đầu tư trong và ngoài nước. Hiện tỉnh có 48 khu, cụm công nghiệp với tổng diện tích lên đến hơn 11.000 ha, chiếm một phần tư diện tích khu công nghiệp toàn miền Nam.

Theo dữ liệu của Batdongsan, Bình Dương hiện có khoảng 300 dự án bất động sản với đầy đủ loại hình, diện tích và phân khúc giá. Phần lớn các dự án chung cư nằm gần các khu công nghiệp.

Sức hút của bất động sản cạnh khu công nghiệp

Trong những năm qua, Bình Dương luôn nằm trong top đầu kinh tế của cả nước. Tính riêng quý I/2022, tỉnh đã thu hút tới 1,9 tỷ USD vốn đầu tư vào các ngành công nghiệp mũi nhọn, tạo ra hàng chục nghìn việc làm mới cho người lao động.

Theo Ban quản lý các khu công nghiệp Bình Dương, trong quý I/2022, FDI đổ về địa phương đạt 25,13% kế hoạch cả năm. Trong đó, chỉ tính riêng tháng 3, vốn đầu tư đạt 5.500 tỷ đồng, lũy kế từ đầu năm đến nay đã thu hút 8.400 tỷ đồng, tăng 471% so với cùng kỳ và đạt 764% kế hoạch 2022.

Khu công nghiệp VSIP (Bình Dương) nhìn từ trên cao, tháng 2/2022. Ảnh: Quỳnh Trần

Địa phương này hiện có 50.000 doanh nghiệp với hơn 1,2 triệu lao động đến từ hầu hết các tỉnh, thành trong cả nước. Số lượng người lao động tại các khu công nghiệp trong quý I/2022 tăng thêm 6.522 người so với cuối năm 2021 và 4.722 người so với cùng kỳ năm ngoái, theo thống kê của Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Bình Dương.

Tỉnh cũng thực hiện cấp mới 1.321 giấy phép cho người lao động nước ngoài. Trong đó, có không ít người có ý định làm việc và định cư lâu dài. Với việc liên tục thu hút nhân lực cùng với lực lượng lao động sẵn có trên địa bàn, đây là nguồn khách hàng lớn và tiềm năng cho các dự án bất động sản cạnh khu công nghiệp.

Bất động sản Thuận An hưởng lợi từ khu công nghiệp

TP Thuận An là một trong những địa phương trọng điểm phát triển kinh tế, xã hội của Bình Dương. Tỉnh cũng đặt mục tiêu phát triển Thuân An thành trung tâm đô thị - dịch vụ cấp tỉnh, tiến tới đô thị loại I. Để bứt tốc quá trình trên, địa phương cũng đã có kế hoạch về xây dựng cơ sở hạ tầng, trong đó phải kể đến dự án mở rộng tuyến Quốc lộ 13, đoạn nối từ Thuận An đến Thủ Dầu Một, triển khai vào tháng 4/2022.

Dự án bắt đầu từ nút giao Đại lộ Tự Do (khu công nghiệp VSIP I, TP Thuận An) đến giao lộ Lê Hồng Phong (TP Thủ Dầu Một), nâng cấp từ 6 lên 8 làn đường. Sau khi hoàn thành, đoạn Quốc lộ 13 mở rộng được kỳ vọng giải tỏa áp lực giao thông, giúp Thuận An nói riêng và tỉnh Bình Dương kết nối tốt hơn với vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, thu hút đầu tư trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, giai đoạn 2022-2025, chính quyền tỉnh Bình Dương có kế hoạch nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng tại Thuận An với số vốn đầu tư dự kiến là 6.000 tỷ đồng.

Dự án đoạn quốc lộ 13 mở rộng đang được triển khai. Ảnh: Hưng Thịnh Land

Ngoài ra, dân số cũng là động lực để phát triển các dự án bất động sản ven khu công nghiệp ở TP Thuận An. Theo Sở Công Thương tỉnh Bình Dương, hơn 72% dân số Thuận An là dân ngoại tỉnh, phần lớn là người làm việc trong các khu công nghiệp (VSIP I, Đồng An và Việt Hương I...).

Thuận An cũng là cửa ngõ để đi tới các khu vực kinh tế lớn. Từ địa phương này có thể kết nối dễ dàng đến TP Thủ Dầu Một, TP Dĩ An (Bình Dương), TP HCM, Đồng Nai... Ngoài ra, đề án quy hoạch Thuận An phát triển theo hướng thương mại, dịch vụ cũng góp phần thu hút lượng lao động có tay nghề cùng nhóm trí thức trẻ trong và ngoài nước. Đây dự báo tiềm năng tăng trưởng của căn hộ, nhà ở cho lao động trong thời gian tới.

Ảnh một góc TP Thuận An có dân cư đông đúc. Ảnh: Hưng Thịnh Land

Theo đề xuất quy hoạch của UBND TP Thuận An đến năm 2030, địa phương sẽ có thêm hơn 766 ha diện tích đất phục vụ xây dựng các dự án nhà ở, căn hộ. Dự báo, cư dân Thuận An sẽ tăng lên 968.000 người vào 2030 và 1,56 triệu người vào 2040. Đây là cơ hội để bất động sản tại địa phương này đón sóng, nhất là phân khúc cạnh khu công nghiệp.

Hoàng Khải