Cơ hội cho thị trường thiết bị di động khi phủ sóng 5G

Mục tiêu phủ sóng 5G của Chính phủ đòi hỏi các nhà mạng quyết liệt triển khai trong thời gian tới, đồng thời mang đến cơ hội lớn cho thị trường smartphone.

Việt Nam đã ngừng dịch vụ cho thuê bao 2G từ ngày 16/10/2024, tiến tới kế hoạch tắt hoàn toàn 2G vào tháng 9/2026, và 3G sẽ dừng vào tháng 9/2028. Kế hoạch trên nhằm giải phóng phổ tần cho 4G và 5G, thúc đẩy chuyển đổi số theo Nghị quyết 57. Trong bối cảnh đó, các nhà mạng trong nước đang đẩy mạnh triển khai 5G.

Viettel đặt mục tiêu phủ sóng 5G đến 99% dân số vào năm 2030. Ảnh: Tuấn Long

Viettel thương mại hóa 5G từ ngày 15/10/2024 với 6.500 trạm BTS phủ sóng rộng khắp các khu vực quan trọng. Viettel là nhà mạng đầu tiên triển khai công nghệ 5G Độc lập (5G SA) từ tháng 8 năm ngoái, độ trễ siêu thấp khoảng 1ms và tốc độ gấp 10 lần 4G, hỗ trợ các ứng dụng tiên tiến như xe tự lái và phẫu thuật từ xa.

Mục tiêu của Viettel là phủ sóng 5G đến 99% dân số vào năm 2030 với hơn 20.000 trạm BTS vào năm 2025, tạo đột phá trong phát triển thuê bao data và dịch vụ 5G, khai thác tối đa tiềm năng của hạ tầng viễn thông và nền tảng số.

Dự kiến trong năm nay Viettel sẽ triển khai thêm 22.000 trạm 5G, lũy kế sở hữu 29.000 trạm 5G, nhằm mở rộng vùng phủ, nâng cao chất lượng mạng 5G, giữ vững vị thế số 1 về hạ tầng số tại Việt Nam. Số lượng trạm 5G mới gấp 3 lần số trạm Viettel khai trương dịch vụ này ngày 15/10/2024 (6.500 trạm).

VinaPhone ra mắt dịch vụ 5G từ ngày 20/12/2024 và đã có 3.000 trạm BTS, kế hoạch phủ sóng tới 85% dân số trong năm 2025. MobiFone cũng bắt đầu triển khai dịch vụ 5G từ tháng 3 năm nay, dự kiến xây dựng 10.000 trạm BTS để phủ sóng.

Viettel hợp tác Oppo ra mắt dòng Reno14 series, tối ưu cho băng tần 2.6 GHz và 3.5 GHz, kèm ưu đãi 30GB dữ liệu miễn phí. Ảnh: Nguyễn An

Sự phát triển hạ tầng 5G dự kiến tạo động lực cho thị trường thiết bị di động sau giai đoạn trầm lắng. Theo Counterpoint Research, trong 5 tháng đầu năm 2025, thị trường smartphone Việt Nam giảm 15% do bất ổn kinh tế toàn cầu, nhưng phân khúc điện thoại 5G tăng 11%, với các thiết bị giá 150-250 USD chiếm 30% doanh số, tăng gấp bốn lần so với cùng kỳ.

Trong giai đoạn 2025-2030, nhà mạng lớn nhất – Viettel, đặt mục tiêu có hơn 70% khách hàng di động là dùng mạng 5G. Trong khi đó, các nhà mạng đều tìm cách thúc đẩy nhu cầu 5G thông qua các gói cước ưu đãi và hợp tác với các hãng smartphone.

Để tận dụng tiềm năng 5G, các nhà mạng đã phối hợp chặt chẽ với các nhà sản xuất smartphone như Samsung, OPPO, Xiaomi và Apple để nâng cấp firmware hỗ trợ 5G SA và đưa ra các dòng điện thoại 5G giá rẻ, với mức giá từ 3 triệu đồng. Trong đó, chương trình "Chuyến xe công nghệ 5G" của Viettel và Samsung tại 6 tỉnh miền Tây Nam Bộ mang đến trải nghiệm mạng 5G tốc độ cao và các thiết bị như Galaxy A06 5G, giúp người dùng tiếp cận công nghệ tiên tiến với chi phí thấp.

Tương tự, hợp tác giữa Viettel và OPPO ra mắt dòng Reno14 Series, tối ưu cho băng tần 2.6 GHz và 3.5 GHz, kèm ưu đãi 30GB dữ liệu miễn phí từ ngày 1/7/2025, đã khuyến khích người dùng nâng cấp lên 5G.

iPhone 17 vừa mới ra mắt với chip A19 hỗ trợ tốc độ cao và màn hình 120Hz ProMotion có thể tận dụng tối đa 5G của Viettel (độ trễ gần như tức thì cho các ứng dụng như AR/VR và phát trực tuyến 8K). Viettel đang hợp tác với Apple để cập nhật phần mềm của hãng. Nhà mạng vừa tung gói ưu đãi dữ liệu lớn cho người mua iPhone 17, giúp phổ cập thiết bị 5G rộng rãi.

Sau Viettel, VNPT cũng triển khai các chương trình trợ giá smartphone 4G/5G, trong khi MobiFone hợp tác với nhà sản xuất thiết bị để đưa ra các dòng điện thoại 5G giá rẻ. Những chiến lược này không chỉ thúc đẩy người dân tiếp cận 5G, qua đó mở rộng thị trường cho các nhà sản xuất thiết bị, đặc biệt trong phân khúc phổ thông.

Theo đánh giá của Viettel, cùng với việc mở rộng nhanh chóng vùng phủ 5G và việc trải nghiệm dịch vụ 5G "mượt" trong dịp Quốc khánh 2/9 vừa qua, nhiều người dân sẽ có động lực để đổi sang máy 5G. Đây chính là cơ hội đối với thị trường smartphone trong dịp cuối năm nay cũng như sau đó.

Tuấn Vũ