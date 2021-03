Cơ hội cho nhà đầu tư bất động sản năm 2021

Bất động sản giữ đà tăng giá

Quý I/2020, khi đại dịch Covid-19 bắt đầu xuất hiện, các hoạt động kinh tế - xã hội tại Việt Nam bắt đầu chịu ảnh hưởng, trong đó, bất động sản cũng không ngoại lệ. Đến đầu năm 2021, dịch bệnh quay trở lại nhưng người dân không còn tâm lý hoang mang bởi các phương án kiểm soát dịch đem lại hiệu quả nhất định. Điều này cũng khiến thị trường bất động sản có nhiều khởi sắc.

Giới chuyên gia đánh giá, bất động sản là vẫn là kênh đầu tư hiệu quả nhờ đảm bảo hai yếu tố: an toàn trong hiện tại và tiềm năng trong tương lai. Những sản phẩm được phát triển bởi các doanh nghiệp uy tín, có pháp lý rõ ràng, chú trọng về hạ tầng, quy hoạch có thể gia tăng giá trị.

Theo báo cáo năm 2020 do Bộ Xây dựng, giao dịch năm 2020 giảm so với năm 2019 nhưng sau thời điểm trầm lắng, giai đoạn nửa cuối năm có sự thay đổi đáng kể về lượng giao dịch, giá bất động sản vẫn giữ đà tăng trưởng. Đơn cử như tại Hà Nội, các khu vực ngoại thành như Sơn Tây, Hòa Lạc, Thạch Thất, Hoài Đức có mức giá 25-30 triệu đồng mỗi m2 tăng 50% so với năm 2019; các vùng như Đông Anh, Gia Lâm, Long Biên cũng tăng khoảng 20 – 30% so với năm 2019.

Phát biểu tại toạ đàm "Toàn cảnh bất độn sản 2021: Nhận diện xung lực mới" diễn ra hồi tháng 1, ông Nguyễn Văn Đính - Tổng Thư ký Hội môi giới Bất động sản Việt Nam cho rằng, thị trường bất động sản năm 2021 sẽ bền vững hơn năm 2020 vì kinh tế tăng trưởng ở mức tốt, lượng cầu mạnh. Giá bất động sản năm 2021 có thể tăng trên 10% so với năm 2020.

Cùng quan điểm, ông Nguyễn Đức Hưởng - Nguyên Chủ tịch HĐQT ngân hàng Liên Việt Post Bank cũng đặt niềm tin bất động sản sẽ thắng thế năm 2021. Vị này nhận định khu vực vùng ven các thành phố lớn như Hà Nội, TP HCM sẽ tiếp tục "chiếm sóng" và là kênh tích trữ tài sản an toàn chứ không chỉ là cuộc chơi "lướt ván" của nhà đầu tư.

Khu ven đô tăng nhiệt

Hiện này, nhiều nhà đầu tư đổ vào các vùng phụ cận, nơi có hạ tầng hiện đại, các dự án phát triển bài bản, được quản lý vận hành bởi các đơn vị uy tín quốc tế, với điểm sáng là Hải Phòng, Bắc Ninh... Trong đó, Hòa Bình thu hút sự chú ý của nhiều ông lớn địa ốc như SunGroup, VinGroup, Geleximco, FLC, An Thịnh Group về phát triển các dự án quy mô, được quy hoạch bài bản...

Ông Lê Xuân Nga - Tổng giám đốc BHS Group nhận định, bắt đầu từ cuối năm ngoái, một số dự án tại Hòa Bình đã đón dòng tiền "chốt lời" từ các kênh đầu tư khác đổ về, nhằm tích trữ tài sản an toàn. Đơn cử như Howard Johnson by Wyndham Legacy Hill Hoa Binh, cuối năm 2020, mỗi ngày có hàng trăm khách hang đến tìm hiểu dự án.

"Với tâm lý đầu tư lâu dài, bền vững, nhà đầu tư hiện nay không ngần ngại xuống tiền khi dự án ở giai đoạn khởi điểm và thu lợi nhuận từ việc gia tăng giá trị sản phẩm ở tương lai", vị này nói.

Sự phát triển của cơ sở hạ tầng giúp bất động sản lân cận Hà Nội trở thành điểm đến của nhà đầu tư, nhất là khi mức giá vùng trung tâm tăng cao. Theo dự báo của ông Nga, khu vực ven đô được dự báo tiếp tục nở rộ khi vừa mang đến trải nghiệm nghỉ dưỡng mới, vừa đi cùng triển vọng tăng giá, giàu tiềm năng sinh lời.

