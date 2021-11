Cơ hội cho doanh nghiệp dệt may Việt Nam

Diễn đàn Cotton Day lần thứ 5 cung cấp thông tin về xu hướng, giải pháp giúp doanh nghiệp dệt may Việt Nam để thích nghi với bối cảnh mới.

Cotton Day là sự kiện thường niên nhằm cung cấp thông tin thị trường mới và những nhận định của các chuyên gia thế giới về ngành dệt may, do Hiệp hội Bông Mỹ (CCI) tổ chức tại nhiều quốc gia châu Á. Năm nay, Hiệp hội bông Mỹ tiếp tục phối hợp với Hiệp hội Dệt May Việt Nam (VITAS) tổ chức Cotton Day lần thứ năm tại Việt Nam với chủ đề "Sự bền vững và minh bạch quý vị có thể tin tưởng".

Chương trình cung cấp nhiều thông tin về các xu hướng phát triển then chốt cũng như các giải pháp thiết yếu mà doanh nghiệp dệt may Việt Nam cần để thay đổi và thích nghi với nhu cầu của thị trường trong giai đoạn bình thường mới. Sự kiện được tổ chức trên nền tảng trực tuyến 6Connex lúc 8h-12h ngày 1/12. Đăng ký tham dự chương trình tại đây.

Ông Võ Mạnh Hùng - đại diện Cotton USA tại Việt Nam (bên trái) chia sẻ tại hợp báo Cotton Day.

Ông Võ Mạnh Hùng, đại diện Cotton USA tại Việt Nam cho biết, ngành dệt may và thời trang thế giới đang có những chuyển biến mạnh, hướng đến việc bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Các nhãn hàng ngày càng chú trọng đến nguyên liệu vừa mang tính thời trang, vừa thân thiện với môi trường. Bông là nguyên liệu tốt cho môi trường, tuy nhiên, phải là bông được trồng theo quy trình dùng ít tài nguyên như đất, nước, phân bón, thuốc trừ sâu. Bông Mỹ được sản xuất theo tiêu chuẩn minh bạch và có thể lượng hóa theo chương trình Trust Protocol là giải pháp giúp các nhãn hàng và chuỗi cung ứng thực hiện mục tiêu bền vững đã đặt ra.

"Sự kiện này hứa hẹn là một diễn đàn về bông bền vững, ý nghĩa dành cho các doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực dệt may tại Việt Nam", ông Hùng chia sẻ.

Diễn ra trên nền thực tế ảo 6Connex, Cotton Day Vietnam 2021 có giao diện thiết kế đơn giản. Sự kiện gồm hai phần. Phần nội dung chính là hội thảo chung với các bài chia sẻ, cập nhật tình hình ngành bông tại Việt Nam và thế giới, cập nhật xu hướng và góc nhìn từ những nhãn hàng, nhà bán lẻ hàng đầu thế giới về chủ đề bông bền vững. Tiếp theo là các phiên hội thảo chuyên đề với các chuyên gia, diễn giả khách mời thảo luận về những vấn đề liên quan đến các giải pháp cho ngành bông; cũng như bộ tiêu chuẩn kiểm soát chất lượng bông Mỹ (US Cotton Trust Protocol) trên nền tảng Zoom.

Ông Vũ Đức Giang - Chủ tịch Hiệp hội Dệt May Việt Nam phát biểu tạo hợp báo Cotton Day.

Trước đó, tại buổi họp báo chiều ngày 15/11, ông Vũ Đức Giang - Chủ tịch Hiệp hội Dệt May Việt Nam có những chia sẻ tổng quan về tình hình dệt may 10 tháng đầu năm; những khó khăn thách thức do đại dịch Covid-19 tác động lên doanh nghiệp dệt may và cách thức doanh nghiệp khôi phục sau đại dịch. Buổi họp báo cũng thông tin về thị trường xơ sợi thế giới, Việt Nam cũng như đề cập các xu hướng phát triển bền vững ngành dệt may Việt Nam nói chung và một phần của chuỗi cung ứng - ngành chế biến sợi.

Tuệ Minh

Ảnh: MultiMedia JSC