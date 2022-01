Cơ hội bứt phá cho doanh nghiệp logistics năm 2022

Tốc độ hồi phục nhanh chóng hậu suy thoái của e-logistics là cơ hội để các doanh nghiệp ngành này bứt tốc bằng đầu tư hạ tầng, công nghệ và nhân lực.

Vị thế ngành nâng cao trong đại dịch

Với những ảnh hưởng từ làn sóng Covid-19 thứ tư trong năm 2021, vai trò của ngành logistics trong đời sống hàng ngày và kinh tế nói chung ngày càng quan trọng.

Trong thời điểm giãn cách cùng lệnh phong tỏa giữa các tỉnh thành, doanh nghiệp chuyển phát đã góp phần duy trì giao thương, hỗ trợ cả kinh tế lẫn an sinh xã hội. Ngành này cũng tích cực tham gia các hoạt động hỗ trợ chống dịch như vận chuyển hàng hóa trong nước, phục vụ sản xuất, tiêu dùng; đưa vật tư y tế đến vùng dịch; vận chuyển, hỗ trợ "giải cứu" nông sản cho nông dân...

Tăng tốc để đón đầu cơ hội tăng trưởng

Để đón đầu xu hướng phát triển của ngành, nhiều đơn vị chuyển phát nhanh tập trung vốn đầu tư hạ tầng, tăng cường ứng dụng công nghệ vào toàn bộ quy trình và hệ thống.

Theo đánh giá của các doanh nghiệp chuyển phát, những điểm khác biệt trong thời bình thường mới đòi hỏi các doanh nghiệp bưu chính, chuyển phát vừa linh hoạt chuyển đổi để thích nghi. Không chỉ tăng tốc phát triển, những cải tiến của họ cũng cần đáp ứng nhu cầu tăng cao của thị trường, sẵn sàng ứng phó trong mọi trường hợp.

Các doanh nghiệp gia tăng đầu tư vào công nghệ hiện đại để tăng lợi thế cạnh tranh trong ngành logistics. Trong ảnh là băng chuyền tự động tại một trung tâm phân loại hàng hóa của BEST Express. Ảnh: BEST Express

Theo đó, nhiều doanh nghiệp đã tích cực gia tăng đầu tư, ứng dụng công nghệ số, tạo lợi thế cạnh tranh khác biệt. Đơn cử có BEST Express khi đầu tư toàn diện, chuẩn bị kỹ lượng về mạng lưới dịch vụ, hệ thống hạ tầng và đội ngũ nhân lực trong năm 2021.

2021 - nền móng vững chắc cho kế hoạch phát triển toàn diện 2022

Về hạ tầng, năm ngoái, BEST Express đã chi hơn 20 triệu USD xây xựng hệ thống trung tâm phân loại hàng hóa hiện đại quy mô lớn với công nghệ tự động hóa hiệu suất cao. 25 trung tâm phân loại quy mô lớn và nhỏ mới đi vào vận hành. Trong đó, trung tâm TP HCM và Bắc Ninh là hai điểm phân loại lớn nhất của tập đoàn BEST Inc. tại Đông Nam Á.

Dây chuyền phân loại hàng hóa tự đồng tại trung tâm Bắc Ninh có quy mô lớn nhất Đông Nam Á của Tập đoàn BEST Inc., gồm hai khu, chuyên xử lý kiện kích thước cồng kềnh, trọng lượng trên 3 kg và dưới 3 kg. Ảnh: BEST Express

Hệ thống trung tâm phân loại của BEST đặt năng suất xử lý hơn 1,8 triệu bưu kiện một ngày. Áp dụng công nghệ hiện đại, đơn vị sử dụng hầu hết máy móc khi xử lý hàng hóa, giúp tối ưu chi phí và thời gian phân loại, giao nhận hàng nhanh chóng hơn.

Diện tích kho bãi cũng gia tăng từ 8 lên 10 ha, đáp ứng xử lý lượng hàng tăng cao. BEST Express cũng đầu từ gần 3,5 triệu USD phát triển đội xe vận tải cả về số lượng và chất lượng, tăng hiệu suất vận chuyển hàng trong hệ thống.

Về mạng lưới dịch vụ, tính đến cuối năm 2021, BEST Express sở hữu gần 800 bưu cục trên toàn quốc. Mạng lưới dịch vụ phủ khắp 63 tỉnh, thành, đi sâu đến từng huyện, xã, phục vụ hàng chục nghìn khách hàng, tạo việc làm cho hàng chục nghìn lao động địa phương.

Hàng chục nghìn nhân viên đang làm việc tại BEST Express quyết tâm mang lại trải nghiệm toàn diện cho khách hàng trong năm 2022. Ảnh: BEST Express

Về nhân lực, từ ngày đầu gia nhập thị trường Việt Nam với chỉ gần 30 nhân viên, nay BEST Inc. Việt Nam có 6.000 nhân viên đang làm việc tại các trung tâm phân loại và văn phòng quản lý. 7.000 shipper vận chuyển hàng hóa đến tận tay khách hàng mỗi ngày trên toàn mạng lưới bưu cục. Đội ngũ nhân viên trẻ trung, năng động cũng giúp BEST Express mang đến dịch vụ nhanh chóng và hiệu quả với nhiều sáng kiến mới mẻ, sáng tạo.

Ngày 6/1, BEST Express đã nâng cấp bộ nhận diện thương hiệu với quyết tâm mang đến cho khách hàng dịch vụ nhanh, hiệu quả. Song song đó là thể hiện tinh thần "quyết chiến", "quyết thắng", hướng tới phát triển mạnh mẽ hơn tron năm 2022.

"Trong hơn hai năm có mặt tại thị trường Việt Nam, BEST Express đã có nhiều cột mốc lớn quan trọng. Chúng tôi đã xây dựng nền móng vững chắc. Từ đó, toàn đội ngũ quyết tâm bứt phá mạnh mẽ hơn. 2022 hứa hẹn là năm BEST Express ghi nhận nhiều dấu ấn và thành công hơn nữa để không phụ sự kỳ vọng của khách hàng trên cả nước", đại diện lãnh đạo BEST Express chia sẻ.

Thy An