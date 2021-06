Cơ hội an cư cho người trẻ tại Phúc Đạt Tower

Việc sở hữu một nơi an cư là nhu cầu thiết yếu và là ước mơ của nhiều người độc thân, gia đình trẻ đang sinh sống và làm việc tại TP HCM. Trong bối cảnh điều kiện tài chính của nhiều người không theo kịp tốc độ tăng giá nhà đất, giấc mơ mua nhà ngày càng xa và "cánh cửa" sở hữu tổ ấm an cư của gia đình trẻ ngày càng thu hẹp.

Khó khăn của người trẻ khi mua nhà

Một gia đình trẻ sau vài năm phấn đấu thường có thu nhập từ 20 triệu đồng một tháng. Với chuẩn sống tại TP HCM, mức thu nhập này có thể khiến người trẻ gặp khó trong việc tích lũy. Nếu không có hỗ trợ từ người thân, giấc mơ sở hữu nhà là rất khó thực hiện. Với mức tích luỹ hàng tháng ít, họ cũng ngại vay ngân hàng, lo áp lực lãi suất có thể đẩy họ vào tình cảnh không có giải pháp chi trả.

Trong khi đó, từ góc độ nguồn cung trên thị trường, phân khúc nhà giá thấp, vừa tầm với thu nhập của đại đa số người mua gần như đã biến mất tại TP HCM. Tại khu vực vùng ven, người mua là người trẻ cũng phải tìm kiếm các dự án có chính sách ưu đãi về lâu dài, do chủ đầu tư uy tín triển khai, pháp lý minh bạch, đầy đủ và đảm bảo tiến độ cũng như chất lượng công trình.

Hiện phân khúc nhà ở lý tưởng đối với người trẻ có mức thu nhập từ 20 triệu đồng một tháng vẫn là dòng bất động sản tầm trung, diện tích vừa phải, mức giá dao động từ 1-2 tỷ đồng. Tuy nhiên, với những khó khăn trên, nhiều gia đình trẻ vẫn chưa dám hiện thực hoá giấc mơ an cư.

Chị Chi, 27 tuổi, là nhân viên văn phòng tại Tân Bình, TP HCM, hiện thuê nhà tại quận Bình Thạnh. Lập gia đình hơn hai năm, vợ chồng chị Chi có tổng thu nhập khoảng 20 triệu một tháng. Hai năm nay, gia đình tìm hiểu nhiều dự án khu vực quận Tân Bình và Bình Thạnh để mua trả góp nhưng vẫn chưa tìm thấy dự án nào có mức giá phù hợp với tài chính hiện có. Với tích góp vài trăm triệu, phải nhờ đến ngân hàng, chị luôn đau đáu với nỗi lo vay nợ.

"Chúng tôi mong muốn tìm kiếm một căn hộ có thể mua nhưng không bị áp lực về tài chính để hai vợ chồng có thể vui vẻ, thoải mái làm việc và tận hưởng cuộc sống", chị chia sẻ.

Phúc Đạt Tower - giải pháp an cư cho người trẻ

Thấu hiểu bài toán an cư và nỗi lo của người trẻ, Phúc Đạt Group đã đầu tư phát triển dự án Phúc Đạt Tower tọa lạc trên Quốc lộ 1K (Phạm Văn Đồng nối dài). Tuyến đường này có sức hấp dẫn mạnh mẽ với các nhà đầu tư cũng như những người có nhu cầu ở thực bởi sự thuận tiện và kết nối giao thông với TP HCM, TP Thủ Đức và các đô thị vùng ven.

Quốc lộ 1K cũng là tuyến đường huyết mạch kết nối TP Thủ Đức, TP HCM, TP Dĩ An và TP Biên Hòa giúp cư dân có thể thuận tiện di chuyển giữa các địa phương nhanh chóng, dễ dàng.

"Tôi về quê Biên Hòa và nhà chồng ở Bình Dương đều thuận tiện. Đi làm mỗi ngày ở quận 3 và Tân Bình cũng không quá xa", chị Chi chia sẻ.

Phúc Đạt Tower tập trung phát triển chuỗi tiện ích thiết thực, với giá căn hộ vừa tầm, phù hợp mức sống của các gia đình trẻ. Có thể kể đến chuỗi tiện ích trung tâm thương mại, shophouse, nhà trẻ nằm trong toà nhà, công viên, hồ bơi, phòng sinh hoạt cộng đồng, không gian hội họp, vui chơi cho cư dân...

Dự án cũng đang áp dụng phương thức thanh toán tạo lợi ích cho người mua. Khách hàng thanh toán trước 30% giá trị căn hộ đến khi nhận nhà. Sau đó ngân hàng MB Bank sẽ bảo lãnh và hỗ trợ thanh toán 70% trong 20 năm. Chính sách ân hạn gốc và lãi trong vòng 18 tháng, không phạt trả lãi trước hạn sẽ giúp người trẻ có giải pháp thanh toán nợ sớm hơn dự kiến. Đồng thời tiến độ thanh toán còn được trải dài trong 18 đợt giúp giảm áp lực tài chính cho người mua.

Với hành trình 15 năm hoạt động theo phương châm "kiến tạo tổ ấm cho mọi gia đình" cùng tiềm lực tài chính mạnh, Phúc Đạt Group là một trong những thương hiệu quen thuộc trên thị trường bất động sản với độ phủ sóng rộng tại Bình Dương. Hàng loạt dự án đã được triển khai và nhận sự tin tưởng của người mua gồm Khu dân cư Nam Tân Uyên, Khu nhà ở thương mại Phúc Đạt tại Dĩ An, Khu đô thị Phúc Đạt tại Thủ Dầu Một...

"Thấu hiểu nỗi lo an cư của nhiều gia đình trẻ cũng như chuyên gia, trí thức, người lao động có thu nhập thấp và trung bình, chúng tôi triển khai nhiều dự án với mong muốn hiện thực hóa giấc mơ an cư của mọi người", đại diện doanh nghiệp này chia sẻ.

Bảo Khánh

