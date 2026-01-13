Tôi sợ sau này con trai nghiện rượu giống bố

Mỗi ngày, tôi cảm thấy rất lo lắng khi nghĩ sau này con mình có thể lại rượu chè giống bố.

Tôi 30 tuổi, bé trai đầu lòng 6 tuổi, tôi đang mang bầu bé thứ hai, lại là bé trai. Tôi suy sụp, buồn chán mỗi ngày, chẳng thể nào vui vẻ được. Chồng tôi khá lạnh nhạt, ít quan tâm vợ con. Theo cảm nhận của tôi, có lẽ anh yêu rượu hơn yêu vợ. Anh nghiện rượu.

Nhiều lúc tôi nghĩ giá như mình chỉ sinh một con thì sẽ đỡ vất vả và lo toan hơn. Mỗi ngày, tôi cảm thấy rất khó chịu khi nghĩ sau này con mình có thể lại rượu chè giống bố. Tôi không thể nào thoát ra được khỏi suy nghĩ ấy. Hiện tại, tôi rất mệt mỏi và không biết phải làm gì để tinh thần có thể thoải mái hơn.

Hồng Hoa