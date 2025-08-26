Cô giúp việc chăm chỉ, vợ chồng tôi 'bỏ thì vương, thương thì tội'

Chúng tôi phát hiện cô bị nhiễm vi khuẩn HP dạ dày, muốn cho cô nghỉ nhưng lại thương cho hoàn cảnh gia đình cô.

Vợ chồng tôi có bé trai gần hai tuổi. Do chỉ có vợ chồng lại không có sự hỗ trợ của ông bà nội ngoại hai bên (hai bên đều ở quê) nên từ khi bé vừa sinh con, tôi đã thuê người giúp việc. Nay con gần 23 tháng, chúng tôi đã thay đổi qua 6 người giúp việc. Sở dĩ thay đổi nhiều như vậy do vài nguyên nhân như có người chê lương thấp, cũng có người than việc nhiều, cũng như có người không hợp với gia chủ. Dĩ nhiên cũng có nguyên nhân xuất phát từ phía chúng tôi như phân công việc nhiều, vợ lại nóng tính và cầu toàn nên nhiều khi hơi nóng vội khi đuổi người.

Nói về cô giúp việc hiện tại, cô 54 tuổi, trùng hợp là lương của cô bằng với lương của vợ tôi, có thể nói cô là người ổn nhất và có thời gian làm việc lâu nhất với chúng tôi (khoảng 8 tháng). Cô thật thà lại chăm chỉ, nấu ăn ngon và có kinh nghiệm chăm bé nên chúng tôi cũng rất quý, thường thưởng thêm cũng như biếu cô cái này cái nọ.

Còn về khuyết điểm, cô hơi đãng trí, chậm chạp và không sạch sẽ lắm khi nấu ăn mặc dù nấu ngon. Ví dụ như việc dùng chung thớt để thái rau và thịt, cũng như nêm nếm trực tiếp thức ăn. Mọi việc vẫn ổn đến khi cô bị đau dạ dày và đi khám từ tháng trước, phát hiện bị nhiễm vi khuẩn HP dạ dày, một bệnh có thể lây qua ăn uống và tuyến nước bọt. Sau đó cả gia đình tôi đi xét nghiệm, rất may mắn không ai bị.

Hiện tại chúng tôi đang phải đối mặt với hai lựa chọn, giữ cô lại hoặc kết thúc công việc với cô. Nếu như chọn giữ lại, chúng tôi phải đối mặt với nguy cơ bị nhiễm vi khuẩn HP từ cô, mặc dù không cao nhưng không có nghĩa là không bị, "không sợ vạn nhất chỉ sợ nhất vạn", hơn nữa chúng tội còn có con nhỏ. Ngoài ra, tính cô hơi đãng nên tôi cũng sợ cô sẽ không thực hiện đúng biện pháp an toàn khi chế biến thức ăn, dù rằng trước đó chúng tôi đã dặn dò rất kỹ từ khâu sơ chế đến khâu nêm nếm. Ngược lại, nếu cho cô nghỉ cũng có chút không đành lòng vì gia cảnh cô thật sự đáng thương, hai bé sinh đôi đang học lớp 8 bị động kinh và hơi chậm về nhận thức, không đến mức thiểu năng nhưng cũng khó có thể theo đuổi con đường học tập (có giấy đặc biệt). Giờ cô lại mắc bệnh có thể lây nhiễm thì rất khó để được nhận vào một gia đình khác.

Tuy nhiên, đây chỉ là lý do phụ, lý do chính là hiện tại chúng tôi rất ngại tuyển người mới nữa, mất thời gian để họ làm quen việc và cũng chưa chắc đã bằng người cũ, do trước đó đã qua 5 đời giúp việc nên ít nhiều cũng có chút kinh nghiệm. Hiện tại vợ chồng đang trăn trở về việc này, tôi đề xuất việc tạm thời cho cô tiếp tục làm thêm một hai tháng để có thời gian tìm việc khác, dù gì sắp tới bé cũng vào nhà trẻ nên chỉ cần người giúp việc đơn thuần, trong khi vợ tôi lại lưỡng lự vì tội nghiệp cho gia cảnh của cô. Hiện tại thời hạn hai tháng sắp hết, hy vọng anh chị nào từng trong hoàn cảnh tương tự có thể cho tôi lời khuyên hữu ích. Chân thành cảm ơn.

Nam Khôi