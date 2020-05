Co giật toàn thân do uống thuốc không tên

Phú ThọBé 4 tháng tuổi sau khi uống một loại thuốc bột màu vàng không tên, bị co giật, mắt trợn, sùi bọt mép, tay co quắp, chân duỗi cứng.

Trước vào viện 10 ngày, trẻ đi ngoài phân lỏng lẫn dịch nhầy. Gia đình đưa bé đi khám tại phòng khám tư nhân và được kê đơn hai túi thuốc bột màu vàng chữa nôn và đi ngoài, có hướng dẫn kèm theo.

Sau khi uống, bé không đi ngoài nữa nhưng xuất hiện tình trạng li bì, ngủ nhiều hơn bình thường. Đến tối 15/5, bệnh nhi co giật toàn thân, mắt trợn ngược, sùi bọt mép, tay co quắp, chân duỗi cứng. Gia đình đưa cháu vào Trung tâm y tế địa phương.

Bé co giật trong vòng 30 phút, được xử trí cắt cơn bằng Dipazepam sau đó chuyển đến Trung tâm Sản Nhi - Bệnh viện Đa khoa Phú Thọ.

Thuốc bệnh nhi uống trong hai ngày trước khi vào viện. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Bác sĩ Nguyễn Phú Thạch, Khoa Cấp cứu, cho biết khi nhập viện trẻ phản xạ chậm, nhịp thở chậm, tim nhịp chậm, không có yếu liệt thần kinh khu trú.

Bác sĩ chẩn đoán tình trạng co giật của bệnh nhi là do ngộ độc thuốc. Bé được điều trị theo phác đồ, chỉ định các xét nghiệm tìm tác nhân gây ngộ độc. Sau 3 ngày điều trị và theo dõi, ngày 19/5, bệnh nhi tỉnh, không còn co giật, sức khỏe ổn định. Tình trạng tiêu chảy của bé là do nhiễm khuẩn đường tiết niệu gây ra chứ không phải bệnh lý tiêu chảy. Bé được điều trị chống nhiễm khuẩn tiết niệu.

Bác sĩ Thạch khuyến cáo với các bậc cha mẹ, khi con bị ốm hay có bất cứ vấn đề gì về sức khỏe cần đưa con đến cơ sở y tế uy tín để được thăm khám với bác sĩ Nhi khoa; việc sử dụng thuốc cho con phải tuân theo chỉ định, hướng dẫn, không tự ý mua thuốc cho con.

Thúy Quỳnh