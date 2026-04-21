Cô giáo tìm bạn đời

Mình sinh năm 1988, giáo viên dạy Hóa, sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn.

Công việc của mình ổn định tại Sài Gòn rồi, biên chế được 16 năm. Gương mặt của mình dễ thương, dáng chubby.

Mình muốn tìm một bạn nam cũng ở Sài Gòn và có mong muốn lập gia đình. Mình không tìm bạn và cũng không tìm người yêu đương dông dài, mất thời gian mà chẳng giải quyết được gì. Mình cũng tin vào duyên nợ. Mỗi người sẽ có nghiệp và duyên khác nhau.

Công việc của mình có thời gian chăm sóc gia đình và nuôi dạy con cái. Mình hiểu tâm lý trẻ và biết cách giao tiếp để trẻ nghe lời. Mình sẽ giáo dục và định hướng tốt cho tương lai của con cái sau này. Gia đình mình có người thân định cư tại Singapore nên nếu con cái sau này đi du học tại Singapore sẽ có người giúp đỡ.

Mình biết nấu ăn, biết may vá, lễ phép, thời gian rảnh mình đi tập gym. Mình sẽ dạy đến lúc nghỉ hưu, công việc của mình rất tốt. Nên bạn đời không phải lo gì cho vợ.

Em sẽ đồng hành cùng anh trong suốt chặng đường còn lại. Mong anh nghiêm túc với em nhé.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ